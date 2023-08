Adeverința cerută de preoți la botez revoltă medicii: „E legea de la Patriarhie, își imaginează că se acoperă cu o hârtie!“

Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, a rămas uimită când i s-a solicitat o adeverință pentru un sugar ca să poată fi botezat. "Mă frapează întoarcerea în timp! Și ca își imaginează că se acoperă cu o hârtie pe care scrie clinic sănătos", arată medicul.

"Când credeam că le-am văzut pe toate, primesc solicitare de adeverință că un sugar e sănătos, ca să poată fi botezat... Am solicitat suportul legal. Am primit informația că așa e legea de la Patriarhie și să fac bine să respect legea, că așa fac toți ceilalți medici, nu crâcnesc. Am primit și o adeverință drept exemplu, drept dovadă (lumească) de incompatibilitate a legii Patriarhiei cu legile celelalte (GDPR). Semnat și cu Doamne ajută!

Mai urmează ca părintele să recomande pacienților să se mute la un medic de familie care e mai binevoitor cu adeverințele. Eu acum ce să fac, să îi recomand să schimbe preotul?! Cât e adânc e întipărită în ADN gena birocrației în țara asta?", a scris medicul pe pagina sa de socializare.

"Aiurea, ce acolo nu zburau virusurile?"

Totodată, dr. Alexiu a precizat că "până acum ceva timp când le spuneam să aibă grija la aglomerație și la apa prea rece, primeam replica "niciun copil nu se îmbolnăvește de la botez"! Aiurea, ce acolo nu zburau virusurile?Acum nu mai pot decât cu adeverințe?!"

În aceeași postare, medicul a prezentat și o informare a Patriarhiei Române către toate unitățile de cult din cadrul Protoieriei Ilfov Sud în care se precizează că "înainte de Taina Sfântului Botez, clericul are obligația de a organiza întâlniri cu părinții și nașii(nașul și nașa) copilului care se botează, în cadrul cărora aceștia, după consultarea cu medicul pediatru, să prezinte preotului starea de sănătate a copilului și dorința ca el să fie botezat creștin-ortodox".

"Da' analiză pentru apa din cristelniță are?"

Postarea medicului a devenit virală și a atras o serie de comentarii din partea doctorilor: "Este o treabă pe care au inventat-o preoții care au avut accidente la botez ca să se acopere. Se acoperă ei și "descoperă" medicul. Dacă se întâmplî ceva, până se lămurește treaba, medicul va face niște drumuri să dea declarații pe la Poliție si Parchet, plus că are mari șanse să devină "vedetă la TV", "Preotul are adeverință de la mefeul lui că e apt să săvârşească taina botezului? Da' analiză pentru apa din cristelniță are? Şi certificat ISU?",

"Aș râde dacă nu e plâns...", "Pai, dacă nu e sănătos, nu mai poate fi botezat?", "Copilul se botează si când este grav bolnav, atunci ce adeverință se cere ? Vor cere și adeverință că nu se droghează !!", "E o cerință absurdă! Care e contraindicația botezului ?", au scris medicii revoltați.

Bebeluşul a rămas fără aer

Bebeluşul Iustin s-a născut prematur la Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. A fost externat pe 5 ianuarie 2021 şi a fost botezat pe 31 ianuarie, în biserica „Sf. Constantin şi Elena”, din cartierul Zamca al municipiului Suceava. Ritualul a fost filmat, iar în înregistare se observă că pruncul plângea foarte tare, cu toată puterea, înainte de a fi băgat de preot în cristelniţa plină cu apă. Apoi, când a fost scos din apă şi pus în braţele naşei, copilul nu a mai scos sunete la fel de puternice. Tot în filmare se vede că bebeluşul este scufundat în apa din cristelniţă de preot cu faţa în sus, deși speciliştii spun că băiatul trebuia ţinut cu faţa în jos.

Naşii au observat că micuţul nu mai poate să respire atunci când au început să-l îmbrace. I-au acordat primul ajutor, în timp ce bunica micuţului a sunat la 112. Medicul urgentist care a sosit la faţa locului şi a făcut manevrele de resuscitare asupra bebeluşului declara atunci că i-a scos din plămâni 110 ml de lichid de consistenţa apei. Copilul a fost transportat la spital şi a murit 12 ore mai târziu în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă.

Dacă într-o primă fază medicii au constat înecul prin imersie de apă, în raportul medico-legal al necropsiei, care a fost întocmit ulterior, se arată că pruncul a murit din cauza unei pneumonii severe.

Ca să demonstreze ipoteza bolii, legiştii au menţionat inclusiv faptul că părinţii nu şi-au vaccinat copilul imediat după naştere, în Maternitate, şi că nu l-au înscris apoi la un medic de familie.