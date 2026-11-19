Opt din zece români susțin restricționarea temporară a accesului la anumite platforme online în cazul unor amenințări grave la adresa securității naționale, arată un sondaj realizat de INSCOP Research, în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026.

Opt din zece români susțin restricționarea temporară a accesului la anumite platforme online. Foto: Unsplash

64% dintre respondenți declară că sunt total de acord cu posibilitatea ca autoritățile să limiteze temporar accesul la anumite platforme online în astfel de situații, în timp ce 15,9% sunt mai degrabă de acord, potrivit BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research.

La polul opus, 5,8% dintre participanții la sondaj se declară mai degrabă împotriva unei asemenea măsuri, iar 9,9% sunt total în dezacord. Alți 4,4% nu au oferit un răspuns.

Foto: inscop.ro

Susținerea pentru restricționarea temporară a accesului la platformele online este peste media națională în rândul votanților PSD, PNL și USR, al locuitorilor din marile orașe și al angajaților din sectorul public.

În schimb, opoziția față de această posibilitate este mai pronunțată în rândul votanților AUR, al bărbaților, al locuitorilor Capitalei și ai orașelor mici, precum și al angajaților din sectorul privat.

Foto: inscop.ro

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, consideră că rezultatele indică disponibilitatea românilor de a accepta limitarea temporară a unor libertăți digitale atunci când siguranța colectivă este pusă în pericol.

„Este important de precizat că întrebarea se referă strict și explicit la restricții temporare în cazul unor amenințări grave la adresa securității naționale, nu la acceptarea cenzurii sau la restricționarea generală a accesului liber la platformele online. Sprijinul pentru asemenea restricții traversează toate generațiile, nivelurile de educație și orientările politice, ceea ce sugerează existența unui consens social larg asupra necesității unor măsuri excepționale în situații de risc major”, a spus Ștefureac.

Cum a fost realizat sondajul

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.197 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României.

Datele au fost culese prin metoda mixtă CATI – CAWI, iar eroarea maximă admisă este de ±2,8%, la un grad de încredere de 95%.

Cine este fondatorul INSCOP Research

Remus Ioan Ștefureac este fondatorul și directorul general al INSCOP Research, precum și directorul grupului de reflecție STRATEGIC Thinking Group (www.strategcthinking.ro). Tot el este cofondatorul portalului de știri www.informat.ro, dar și lector la Facultatea de Comunicare și Relații Publice (Școala Națională de Studii Politice și Administrație Publică), unde predă cursuri despre sondarea opiniei publice, combaterea dezinformării și consolidarea rezilienței, conform portalului inscop.ro.