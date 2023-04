World Doctors Orchestra, celebrul ansamblu muzical revine în România. 100 de medici muzicieni și violonistul Alexandru Tomescu susțin concerte caritabile pentru bolnavii de epilepsie

World Doctors Orchestra susțin concerte caritabile în România pentru Rețeaua de Telemedicină în epilepsie

Celebrul ansamblu muzical World Doctors Orchestra revine în România cu două concerte caritabile: în Cluj-Napoca, pe 25 mai 2023, la Auditorium Maximum, respectiv în București, pe 27 mai, la Ateneul Român. Sub bagheta profesorului Stefan Willich, cardiolog de origine germană, 100 de doctori-muzicieni vor interpreta trei piese: Romanian Rhapsody No. 2 - George Enescu, Violin Concerto No. 1 - Max Bruch și Symphonie fantastique - Hector Berlioz.

Anul acesta, spectatorii se vor putea bucura de participarea extraordinară a violonistului Alexandru Tomescu, care va încânta publicul cu acordurile viorii Stradivarius Elder-Voicu. Miza este una caritabilă, toate fondurile obținute în urma vânzării biletelor fiind direcționate către Rețeaua de Telemedicină în epilepsie.

Proiectul a fost inițiat în 2016 de Asociația Cluburilor Lions România, prin Dr. Bogdan Florea, medic primar neurolog și Prof. Florin Amzica - Universitatea Montreal și membru al WDO. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma Entertix

World Doctors Orchestra (WDO) este ansamblul alcătuit din aproximativ 1800 de medici, de diverse specializări medicale, din peste 60 de țări. Dincolo de împărtășirea pasiunii comune pentru muzică, misiunea WDO este de a promova dreptul la sănătate și îngrijirea medicală adecvată.

Două aspecte esențiale ce depășesc granițele geografice sau interesele politice și economice, WDO concertând în România și în 2016, în București, Brașov și Cluj-Napoca.

„De regulă, orchestra nu susține concerte în aceleași locații de mai multe ori. Însă dată fiind încrederea deplină în valoarea proiectului Telemedicina în epilepsie, precum și experiența pozitivă de acum 7 ani, au decis să se reîntoarcă, fapt ce face aceste două reprezentații cu atât mai speciale. Muzica nu doar că ne conectează unii cu alții și ne înalță spiritul, dar este și un foarte bun tratament pentru o bună funcționare a creierului. Le mulțumim cluburilor Lions locale, autorităților locale, sponsorilor și partenerilor că au făcut posibile cele două concerte în luna mai 2023. Și îi așteptăm cu inimile și sinapsele deschise pe toți cei care își doresc să participe la două întâlniri de nivel înalt”, a declarat dr. Bogdan Florea, inițiatorul proiectului Telemedicină în Epilepsie.

Despre Telemedicină în Epilepsie

Programul Telemedicină în epilepsie urmărește înființarea de Centre de Epilepsie și Monitorizare EEG, prin achiziționarea și instalarea unor aparate pentru electroencefalograme (EEG) în orașe care duc lipsă de asemenea aparatură. Mai mult de atât, prin această inițiativă se dorește conectarea noilor centre de diagnosticare a epilepsiei atât cu centrele universitare din țară, cât și cu diferite centre de epilepsie cu mare experiență din lume.

Astăzi, 12 aparate video EEG performante și un server puternic sunt conectate pentru a fi la dispoziția pacienților din orașele Oradea, Bacău, Sibiu, Suceava, Craiova, Cluj-Napoca, București, Brașov, Timișoara, Miercurea Ciuc, Sebeș, Iași și zonele vecine lor. Obiectivul pentru perioada 2023-2027 este extinderea cu minimum 2 noi aparate video EEG / an, prioritate având orașele care duc lipsa unui cabinet dedicat explorărilor din domeniul epilepsiei și monitorizării EEG.

Rețeaua a apărut ca o soluție la trei nevoi: acces la diagnostic și tratament corect al epilepsiei, acasă sau cât mai aproape de casă, astfel încât pacienții să nu mai fie nevoiți să facă sute de kilometri pentru un consult și o analiza EEG, de obicei în centrele universitare deja suprasolicitate.

Rețeaua facilitează schimbul liber de opinii medicale între medicul curant din orașul de apartenență și medicul dintr-un centru universitar care deja a inițiat tratamentul, cu privire la diagnosticul formei de epilepsie, stabilirea și ajustarea tratamentului precum și înființarea unui centru de sprijin psihologic pentru pacienți și aparținători, de care este foarte mare nevoie.