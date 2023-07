Un număr mare de femei tinere suferă de lipsă de fier. Ce o cauzează

Deficitul de fier și anemia feriprivă sunt probleme medicale destul de comune. Se manifest prin senzație de oboseală și chiar dificultăți de respirație. Dar noi cercetări au descoperit că femeile și fetele tinere ar putea fi deosebit de expus riscului de a dezvolta carență de fier.

Studiul, care a fost publicat în JAMA, a analizat datele privind nivelul de fier din sânge de la peste 3.400 de femei și fete cu vârste cuprinse între 12 și 21 de ani care au participat la National Health and Nutrition Examination Survey. Cercetătorii au descoperit că, între 2003 și 2020, aproape 40% dintre femei tinere și fete aveau un deficit de fier, iar 6% dintre ele sufereau efectiv de anemie feriprivă - o afecțiune în care sângele nu are suficiente globule roșii sănătoase, care transportă oxigenul către țesuturile organismului.

Menstruația a fost un factor de risc pentru ambele afecțiuni, deși peste 25% dintre cele care nu aveau încă menstruația aveau, de asemenea, deficiență de fier. Ca urmare, cercetătorii au concluzionat că „orientările actuale de screening pot rata multe persoane cu deficiență de fier”.

Număr surprinzător de mare de cazuri

„Văd o mulțime de cazuri de deficiență de fier și anemie prin deficit de fier la adolescentele aflate la menstruație, dar am emis ipoteza că, în calitate de specialist, vedeam doar vârful icebergului și că această problemă era incredibil de răspândită în populația generală”, a declarat pentru Yahoo Life Dr. Amanda Weyand, autorul principal al studiului și hematolog pediatru la University of Michigan Medical School.

„Știm că menstruația, în special sângerările menstruale abundente, care sunt, de asemenea, destul de răspândite în populația generală, reprezintă un factor de risc pentru deficiența de fier. Dar menstruația este stigmatizată în societatea noastră, așa că este posibil ca problemele să nu fie ridicate de paciente sau să fie respinse de furnizori.”

Experții au dezbătut subiectul și au constatat cât de îngrijorător este acest lucru.

Dar cum ar putea menstruația să ducă la deficiență de fier și chiar la anemie? Și cât de îngrijorător este acest lucru? Experții vin cu o explicație.

Explicația cercetătorilor

Este ușor să presupunem că pierderea de sânge în timpul menstruației va cauza o deficiență temporară de fier în timpul perioadei menstruale, dar experții spun că nu este așa. „Deficitul de fier nu este ceva care se întâmplă timp de o săptămână sau o lună și apoi se rezolvă”, spune Deborah Cohen, profesor asociat în cadrul Departamentului de Știință a Nutriției Clinice și Preventive de la Universitatea Rutgers, pentru Yahoo Life.

Weyand este de acord. „Este mai puțin probabil ca oamenii să aibă un nivel scăzut doar pentru aproximativ o săptămână pe lună. Menstruația duce la deficiență de fier, dar aceasta este mai mult o problemă cronică, cu depozite de fier pe termen mai lung”, spune ea.

„Un nivel scăzut de fier înseamnă că, probabil, nu este suficient pentru a satisface nevoile organismului, nici pentru a umple proteinele de stocare a fierului. În caz contrar, organismul ar putea să folosească rezervele de fier atunci când are nevoie de ele, cum ar fi în timpul menstruației”, spune Sonya Angelone, dietetician autorizat și purtător de cuvânt al Academiei de Nutriție și Dietetică, pentru Yahoo Life.

Posibile cauze ale carenței de fier

Studiul nu a analizat motivul pentru care această categorie de persoane ar putea avea niveluri scăzute de fier, ci doar a descoperit că acest lucru se întâmplă. Cu toate acestea, există câteva teorii.

Unul dintre acestea este că sângerările lunare pot crește riscul de deficit de fier și chiar de anemie. „În timpul menstruației, o femeie pierde fier în sângele menstrual. Acest lucru poate epuiza rezervele de fier”, a declarat pentru Yahoo Life dieteticianul Jessica Cording, autoarea cărții The Little Book of Game Changers. Femeile tinere și fetele care au mai multe menstruații abundente pot avea un risc mai mare de acest lucru, spune ea.

Weyand spune că ea crede că deficiența de fier poate fi „secundară menstruației” și că este o problemă intergenerațională. Ea crede că simptomele au devenit un fel de normalitate, care sunt ignorate de femei. „Menstruația este stigmatizată și știm că, deși sângerările menstruale abundente sunt prevalente - afectând între una din patru și una din două pe parcursul vieții - multe femei nu caută îngrijire pentru această problemă și este posibil să nu o recunoască nici măcar ca fiind anormală”, spune ea.

De asemenea, oamenii, în ansamblu, au mai puțin fier în alimentație, ceea ce ar putea influența, spune Weyand, deși ea spune că "acest lucru joacă un rol mai puțin important".

Indiferent de motivul din spate, "cifrele sunt destul de surprinzătoare", spune expertul în sănătatea femeilor, Dr. Jennifer Wider, pentru Yahoo Life.