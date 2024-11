Un bărbat a reușit să renunțe la alcool datorită unei injecții lunare: „A făcut pofta de băutură să dispară. Am pierdut 32 de kilograme”

Injecțiile lunare cu un medicament care oprește pofta de a consuma alcool l-au ajutat pe un american, dependent de băutură, să slăbească 30 de kilograme.

Jeff Horton, un american care a început să bea la vârsta de 12 ani și a devenit dependent de alcool din tinerețe, susține că a reușit să învingă viciul, la vârsta de 50 de ani, cu ajutorul injecțiilor cu medicamente care îi controlează pofta de băutură.

Bărbatul din statul american Georgia a relatat despre experiența sa într-un articol publicat de Buisness Insider.

Nu am fost alături de fiul meu, Joel, când creștea. Mă întreba dacă vreau să merg în parc. „Nu, hai să stăm acasă și să ne uităm la televizor. Mă așezam pe scaun cu o bere în mână - și continuam toată după-amiaza, ajungând la tării ca whisky-ul. Adesea leșinam. Din 2021, am renunțat la alcool, datorită unui medicament injectabil, care mi-a făcut să dispară pofta de băutură”, relatează americanul.

Alcoolul „gustat” din copilărie

Alcoolul a fost o problemă pentru Jeff Gordon de la vârsta de 12 ani, relatează acesta.

„Când eram în clasa a cincea, simțeam că nu mă potrivesc între ceilalți, dar în cele din urmă mi-am găsit anturajul într-un grup de copii cu care stăteau în spatele școlii și fumau. Nu a trecut mult până când am gustat prima mea bere. Apoi a fost whisky, vodcă și gin - tot ce puteam pune mâna când eram tineri. Stăteam în fața magazinului de băuturi alcoolice și ceream unui adult să cumpere sticle pentru noi. Sau le spuneam proprietarilor magazinelor să ni-l vândă odată”, scrie bărbatul.

În liceu, povestește Jeff, obișnuia să bea la petreceri și la prieteni acasă. Părinții săi au aflat și l-au pedepsit, iar la 18 ani, i-au spus că dacă nu va renunța la băutură va trebui să plece din casa lor. Au plătit pentru fi internat la un centru de dezintoxicare în Florida, care l-a ajutat să rămân departe de alcool timp de peste patru ani.

Apoi, la mijlocul anilor ‘90, unul dintre prietenii lui a murit în urma unui atac de cord, la doar 20 de ani. La înmormântarea lui, s-a întâlnit cu vechii săi prieteni, cu care obișnuia să bea și nu a rezistat tentației de a reveni la vechiul obicei.

În pragul divorțului, din cauza dependenței de alcool

Jeff s-a căsătorit în 2002 cu Suzanna, însă debutul mariajului celor doi a fost de coșmar, spune acesta.

„În luna noastră de miere din Jamaica, am fost complet răvășit. Trebuia să fiu cărat pe brațe în camera mea. I-a fost rușine. Am provocat atunci o mulțime de scene. Mergeam la petreceri unde mă îmbătam, flirtam cu alte femei și spuneam lucruri nepotrivite. Eram un soț detestabil, oribil, care țipa la Suzanna și apoi scăpa. A doua zi dimineață, nu îmi puteam aminti nimic”, scrie acesta.

Lucrurile s-au înrăutățit cu timpul. A început să bea în timpul zilei, la lucru. Acasă, în timpul pandemiei, și-am fabricat propria bere la subsol, unde petrecea o mare parte a timpului.

„La începutul lui 2021, căsnicia noastră a fost atât de dificilă încât am decis să divorțăm. Fiecare am cheltuit 10.000 de dolari pe avocați, dar cumva, Suzanna, acum de 51 de ani, m-a iertat. Am muncit din greu pentru a ne salva căsătoria și am renunțat la divorț. Însă în acea vară, am leșinat din nou din cauza băuturii. M-a speriat atât de tare încât am știut că trebuie să am grijă de mine. Eram pe punctul de a-mi pierde locul de muncă sau chiar de a muri. Am 1,80 metri și cântăream atunci peste 120 de kilograme. Asudam făcând sarcini simple, cum ar fi să ridic frunzele. Tensiunea mea arterială și nivelul colesterolului erau periculos de mari”, relatează Jeff.

Injecții anti-alcool

Ajutat de șefii companiei sale, unde a lucrat timp de 30 de ani, Jeff a intrat într-un nou program de dezintoxicare. După o lună de la internarea sa într-un centru din Georgia, a știut însă ca va avea nevoie de sprijin continuu.

În august 2021, medicii i-au prescris un medicament care ajută la reducerea dependenței de alcool.

„Ei au explicat cum afectează calea opioidelor către creier, astfel încât să nu primești acel „zgomot” de la băutură. M-a făcut să nu vreau deloc să beau. Și-a pierdut atractivitatea pentru că nu a avut același efect asupra mea. I-am spus Suzannei să scape de echipamentul meu de distilare din subsol. Am făcut injecții intramusculare lunare la o farmacie locală. Îmi injectau medicamentul cu eliberare prelungită între fese și șolduri”, relatează Jeff.



Beneficiile i-au schimbat viața, adaugă acesta.

„Nu mai am nicio înclinație să beau, iar caloriile pe care le-am economisit m-au ajutat să slăbesc 30 de kilograme. Mi-a schimbat metabolismul. Aveam o talie de 117 centimetri, iar acum a ajuns la 86 de centimetri. Am trecut de la XXL la mare și am mai multă energie pentru sportul meu preferat, pescuitul. Suzanna și Joel, fiul meu de 32 de ani, sunt mândri de mine”, scrie americanul.