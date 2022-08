Rafila afirmă că România are în depozit 8 milioane de doze de vaccin anti-Covid-19 pe care nu le vrea nimeni

Ministrul S─ân─ât─â╚Ťii Alexandru Rafila a declarat, miercuri sear─â la Antena 3, c─â ├«n prezent Rom├ónia are ├«n depozit 8 milioane de doze de vaccin anti-Covid-19 pentru care nu mai exist─â niciun interes.

Rafila afirm─â c─â pentru dozele de vaccin r─âmase ├«n depozit nu exist─â niciun interes din partea popula╚Ťiei, dar nici din partea altcuiva chiar dac─â statul le-ar oferi gratuit. Acest lucru va necesita costuri suplimentare pentru distrugerea vaccinurilor, atunci c├ónd expir─â.┬á

"Noi ne g─âsim ├«n situa┼úia ├«n care avem ├«n depozite peste 8 milioane de doze de vaccin pentru care nu mai exist─â niciun fel de interes. ┼×i nu m─â refer doar la interesul popula┼úiei, m─â refer la interesul oricui, fie s─â le cumpere, fie s─â le primeasc─â gratis. Deci nimeni nu vrea nici m─âcar s─â le primeasc─â gratis. Lucrul acesta va duce ┼či la costuri suplimentare pentru c─â la un moment dat, c├ónd expir─â, trebuie s─â le distrugem", a spus Alexandru Rafila, potrivit Agerpres.

Au fost vândute 7.5 milioane de doze de vaccin, în valoare de 150 de milioane de euro

Ministrul S─ân─ât─â╚Ťii a mai spus c─â Rom├ónia a ob╚Ťinut 150 de milioane de euro prin v├ónzarea a peste 7.5 milioane de doze de vaccin nefolosite. Vaccinul anti-Covid-19 a fost v├óndut la acelas╚Ťi pre╚Ť la care a fost achizi╚Ťionat de ╚Ťara noastr─â.

"Am reu┼čit un lucru important c├ónd am putut s─â vindem 7,5 milioane de doze. Deci dintr-o dat─â am salvat circa 150 de milioane de euro. Le-am v├óndut la acela┼či pre┼ú la care au fost achizi┼úionate", a ad─âugat ministrul.

Rom├ónia a semnat un acord pentru achizi╚Ťionarea a aproximativ 40 de milioane de doze pentru anii 2022 ╚Öi 2023

Rafila a afirmat că România a semnat pentru o cantitate enormă de vaccinuri, de aproximativ 40 de milioane de doze pentru 2022 și 2023. El consideră că a fost făcut un angajament pentru o cantitate mult prea mare de vaccinuri care nu poate fi absorbită indiferent de campaniile de informare care ar putea fi făcute. 

┬á "Toate lucrurile astea mie mi se pare c─â s-au ├«nt├ómplat ┼či datorit─â unei lipse probabil de grij─â, de profesionalism sau de ├«n┼úelegere care au dus la semnarea unui acord de achizi┼úie ├«n luna mai 2021 pentru o cantitate enorm─â de vaccinuri, aproape 40 de milioane de doze, pentru anii 2022 ┼či 2023 ├«mpreun─â. Deci 39 de milioane de doze. Aceast─â cantitate ├«n mod evident, indiferent de cel fel de campanie vom desf─â┼čura noi, de informare, de educare... este imposibil s─â fie absorbit─â. ┼×i atunci facem demersuri s─â protej─âm banii publici, am f─âcut demersuri pentru reducerea substan┼úial─â a acestor cantit─â┼úi, care s─â nu ne pun─â ├«n dificultate. A┼čtept─âm r─âspunsul, eu sunt optimist", a declarat ministrul S─ân─ât─â┼úii.