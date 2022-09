Primul spital privat de cardiologie din Banat. Investiția se ridică la cinci milioane de euro

Primul spital privat de cardiologie din Banat a fost deschis, la Timișoara, de familia medicului cardiolog Gabriel Ivănică. Investiția este de cinci milioane de euro, din care un milion de euro sunt bani europeni.

Unitatea medicală, în care se pot face intervenții similare celor de la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișora, dispune de patru săli de operații și alte intervenții pe cord și numără 32 de paturi, dintre care șase sunt de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiologică.

„Din păcate, țara noastră are un mare deficit de unități sanitare cu specific cardiovascular. Aceasta face ca spitalele de stat să fie supuse unei presiuni permanente, numărul pacienților cu boli cardiace fiind într-o continuă creștere. S-a ajuns la programări de câteva luni, un an sau mai mult pentru intervenții pe cord sau vase. Ceea ce pentru un pacient cu probleme cardiace poate fi mult prea târziu. Costurile sociale în cazul unui pacient cu o afecțiune cardiovasculară majoră sunt ridicate. De aceea, am decis să construim acest spital de la zero, să facem în așa fel încât să putem oferi un sprijin pacienților care necesită intervenții pe cord sau vase de sânge”, a declarat medicul Gabriel Ivănică, fondatorul Centrului Inimii RoCordis Timișoara.

Potrivit medicului Gabriel Ivănică, spitalul nu lucrează, momentan cu Casa de Asigurări, dar în viitor se dorește încheierea unui contract cu Casa de Asigurări prin care o parte din costurile intervențiilor să fie decontate.

„Am adus aparatură de ultimă generație, dar cel mai important este că în cadrul spitalului lucrează o echipă de medici cu ani mulți de experiență în cardiologie și tot ceea ce înseamnă intervenții și tratament al bolilor de inimă. Dacă ar fi să vorbim de dotări, putem spune că avem un sistem complex de electrofiziologie cardiacă pentru diagnosticul și tratamentul invaziv al aritmiilor, un angiograf ultraperformant și chiar un sistem hibrid de efectuare a intervențiilor cardiovasculare complexe. Și vorbim aici de chirurgie cardiacă și cardiologică invazivă care pot fi realizate concomitent”, a mai spus dr. Ivănică.