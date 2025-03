Primul Centru al obezității, deschis într-un spital de stat. Cum putem beneficia de tratament gratuit

Premieră în România! În cadrul Spitalului Județean de Urgență Timișoara s-a deschis primul Centru integrat de management al obezității dintr-un spital de stat. Iar la nici 24 de ore de când funcționează, recepția unității medicale aproape nu mai face față telefoanelor venite din partea pacienților care doresc o programare.

„Și telefoanele și adresa de e-mail sunt luate cu asalt. Asta înseamnă că există din partea pacienților un interes foarte mare”, a declarat pentru „Adevărul” prof. Dr. Dorel Săndesc, managerul unității spitalicești. „Oamenii au aflat, s-au adresat medicilor de familie, au primit recomandări, bilete de trimitere și deja se programează la noi pentru diagnostic și tratament. Și vin din întreaga țară. Evident, cererea este mare și pentru că serviciile medicale pe care le oferim sunt gratuite”, a mai explicat managerul.

Traseul pacientului de la diagnostic până la tratament

Centrul de management al obezității din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Timișoara nu se află într-o clădire separată, așa cum s-ar crede. „Este o zonă ambulatorie specială la parterul clădirii principale. Practic, pacientul cu obezitate va veni la centrul ambulator de la parterul clădirii principale, acolo va fi înregistrat și va intra în program”, explică prof. dr. Dorel Săndesc.

Înainte însă, pacientul trebuie să se prezinte la cabinetul medicului de familie pentru a obține o trimitere din partea acestuia. Apoi, pentru programarea la Centru, sună la numărul de telefon afișat pe site-ul spitalului sau scrie pe adresa de e-mail destinată programărilor online. „În ziua programării, se prezintă la spital, intră în clădirea principală, iar în partea dreaptă, la parter, va găsi ambulatoriul de Diabet, nutriție și boli metabolice. La recepție va fi înscris în program, iar apoi va fi preluat de managerul de caz pentru primul consult. Acest medic îl va programa apoi la alți medici specialiști, dacă va fi necesar, precum și la anumite explorări de laborator. Poate pacientul are nevoie de un anumit set de analize, poate trebuie văzut de alți medici, poate are nevoie de servicii de imagistică etc”, a precizat dr. Săndesc.

Traseul pacientului este urmărit de medicul navigator de caz. „Navigatorul de caz supraveghează circuitul pacientului. Este un medic rezident care îl ajută cu programările și urmărește efectuarea acestor consulturi medicale. La final, pacientul se reîntoarce la medicul manager de caz care îi va prescrie un tratament adecvat stării sale de sănătate”, continuă dr. Săndesc.

De reținut este faptul că tratarea obezității nu se face doar printr-o singură procedură. „Acești pacienți vor avea nevoie de un tratament complex, deoarece pentru această patologie nu există doar o singură soluție. Pacienții vor intra într-un program de nutriție, psihologic, de recuperare, kinetoterapie etc”.

Avantaje: gratuit, simplu și foarte rapid. Medic: „Am eliminat birocrația”

Avantajul este faptul că acest program este gratuit. „Apoi, odată intrat în sistem, pacientul trece prin toate etapele fără a mai fi nevoie de alte bilete de trimitere din partea medicului de familie. De exemplu, este nevoie ca bolnavul să fie văzut de un cardiolog și de un oftalmolog. El va fi direcționat către acești specialiști din cadrul spitalului fără a mai fi nevoie să prezinte trimitere. Se economisește astfel foarte mult timp”.

Iar dacă un pacient are nevoie să fie internat, el va fi internat tot acolo, în aceeași clădire a spitalului. „Iar cei care necesită intervenții chirurgicale vor fi direcționați către secțiile de chirurgie ale aceluiași spital. Noi avem specialiști de chirurgie digestivă, de exemplu. Poate este nevoie de explorări de gastroenterologie precum gastroscopie, colonoscopie, alte intervenții endoscopice. Acestea se vor face prin internare sau spitalizare de zi”.

Cine se poate adresa Centrului de obezitate de la Timișoara

Orice persoană cu vârsta peste 18 ani, care deține un card de sănătate, este înregistrată la un medic de familie și are o trimitere de la acesta poate beneficia gratuit de serviciile medicale oferite de spitalul din Timișoara.

Managerul unității medicale ne-a declarat că, probabil, Centrul se va confrunta cu o supra-aglomerare. „Se vor prezenta aici și mulți pacienți care nu se vor afla într-o stare gravă. Dar prevenția e mama sănătății. Noi nu vom refuza pe nimeni. Medicul care asigură prima consultație va evalua fiecare pacient și va decide necesitatea unor consulturi de specialitate. Va filtra, practic, toate cazurile. Însă, consider că este util ca oamenii să vină la noi indiferent de gravitatea problemei cu care se confruntă”. Motivul? Orice persoană cu exces ponderal poate să primească niște recomandări de tratament care să prevină ca el să ajungă într-o fază avansată. „Vom încerca să-i primim și să-i tratăm pe toți cei care se vor adresa centrului nostru. În acest fel, împușcăm trei iepuri dintr-un foc: ajutăm oamenii, ajutăm sistemul sanitar, ajutăm comunitatea, în general”.

Ideea unui astfel de centru există de aproape doi ani, ne-a mărturisit prof. dr. Săndesc. „Aici e diferența între cei care lansează idei și cei care au tenacitatea să le și implementeze. Am făcut totul cu pași mărunți, dar hotărâți. În primul rând, am arătat interes pentru dezvoltarea întregului Spital județean. Am accesat în acest sens mai multe fonduri PNRR pe toate palierele unde eram eligibili. Nu am ratat nimic și pe toate le-am câștigat”.

Medicul ne-a declarat că pentru acest Centru de tratament al obezității nu a fost nevoie să se acceseze fonduri externe, căci orice spital poate avea o astfel de inițiativă. Este vorba, mai degrabă, de o organizare internă bine pusă la punct. „Dacă ai un ambulatoriu bine pus la punct, care are mai multe specialități, atunci poți să-l utilizezi asigurând și funcționarea unui astfel de program. Centrul de management al obezității utilizează ceea ce noi aveam deja ca specialitate, este o unitate funcțională care beneficiază de dotările deja existente în ambulator”.

România, pe primul loc în Europa la numărul de persoane obeze

Profesorul Bogdan Timar, decanul Facultăţii de Medicină din Timişoara şi şeful secţiei Clinice de Diabet, Nutriţie, Boli Metabolice a Spitalul, a explicat că acest centru răspunde unei nevoi pe care medicina contemporană o are. „Și anume de a oferi o îngrijire integrată persoanelor cu obezitate și suprapondere. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că în momentul de față asistăm la o creștere dramatică a prevalenței obezității, estimând în țara noastră că aproximativ 70% dintre persoanele adulte trăiesc cu suprapondere sau obezitate, deci iată un procent foarte mare. În ceea ce privește îngrijirea obezității, din păcate știm că persoana care are obezitate nu are doar obezitate, ci are multiple complicații sau comorbidități asociate acestei obezități, din sfera cardiologică, endocrinologică, din sfera gastroenterologică, astfel încât e foarte important ca această persoană cu obezitate să fie văzută de către toți acești specialiști. De fapt, Centrul Integrat de Management al Obezității pune în comun resursele pe care spitalul nostru le are și pentru prima dată în sistemul public de sănătate din România oferă aceste îngrijiri în același loc”, afirmă dr. Timar.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, obezitatea afectează tot mai mulți oameni, inclusiv în România, unde avem cel mai ridicat procent al persoanelor obeze din toată Europa.