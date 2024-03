Ministrul Sănătății: „CNAS care are dreptul şi obligaţia să controleze acolo unde apare «un red flag»”

Alexandru Rafila recomandă Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) să verifice mai amănunțit modul de acordare a concediilor medicale, potrivit obligației legale.

Felul în care sunt acordate concediile medicale rămâne în atenția Ministerului Sănătății. Alexandru Rafila solicită Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să verifice „mai mult” felul în care unii medici acordă concedii medicale, potrivit Agerpres.

„Concediul medical este un drept al oricărui angajat ca atunci când are o anumită afecţiune care face imposibilă desfăşurarea activităţii, să primească un venit care să îi permită să trăiască în acea perioadă în care este în concediu. Primul lucru care trebuie făcut este să operaţionalizăm o prevedere legală care este în Statutul CNAS care are dreptul şi obligaţia să controleze acolo unde apare 'un red flag", adică cineva care prescrie extrem de multe concedii medicale sau cineva care beneficiază de foarte multe concedii medicale. Sigur că există şi afecţiuni care sunt foarte serioase - oncologice, cardiovasculare, accidente unde e nevoie de concediu medical, dar lucrul acesta trebuie verificat mai mult", a spus Alexandru Rafila joi seară, la Antena 3.

În ultimii ani au fost efectuate, la nivel național, 50 de controale în 42 de judeţe, aproximativ unul pe an, conform ministrului Sănătății.

„Nu este în niciun fel stimulativ. Cred că aceasta este calea care ar trebui să ţină puţin sub control o eventuală prescriere în exces a concediilor medicale de către unii medici. Dar nu aş vrea să plecăm de la premisa că lucrul acesta este sistematic, ci că el poate să apară, trebuie verificat dacă există sau nu circumstanţe reale de prescriere extinsă a concediului. Până la urmă, plătitorul trebuie să controleze acest lucru, adică CNAS, şi să ţină controlul cheltuielilor pe care le face", a adăugat Rafila.

Aproximativ 6 miliarde de lei s-au plătit pentru toate concediile medicale acordate în anul 2022, a mai spus el.

Recent, președintele CNAS, Valeria Herdea spunea că „nu se poate discuta despre un număr foarte mare de concedii medicale, ci despre faptul că există o stare de îmbolnăvire, de morbiditate” și că „populația este într-adevăr bolnavă”.

Mai mult decât atât, șefa CNAS a spus că numărul concediilor medicale a scăzut de la peste 4 milioane de concedii, în 2022, la puțin peste 3,3 milioane de concedii, în 2023.

De altfel, evaluarea făcută la nivelul cabinetelor medicilor de familie se află la final şi s-au constatat "sub 1% derapaje", după ce verificarea medicilor de familie s-a făcut eșantionat.

La rândul lui, cercetătorul Octavian Jurma atrăgea atenția că numărul concediilor medicale acordate în țara noastră este mai mic decât în alte state europene.

„În primul rând aș vrea să știu ce înseamnă o limită acceptabilă pentru Ministrul Sănătății PSD-PNL, domnul Alexandru Rafila? Să fim ca Franța, unde 15% din forța de muncă are absențe la locul de muncă? Să fim ca Germania, unde 9% din forța de muncă are absențe la locul de muncă? În Romania însă, doar 2.4% din forța de muncă are absențe la locul de muncă! Ca Romania sa ajungă la media europeană ar trebui ca românii să lipsească de 4x mai mult decât lipsesc deja! Dacă cea mai scăzută rată de absenteism din Europa este o „limită insuportabilă”, care este limita suportabilă, că asta nu ne-a spus domnul Alexandru Rafila. Să fie jumătate, deci 1%, să fie 0.5%? Cum plănuiește să facă asta, o să vedem oameni cu perfuziile după ei la locul de muncă?”, a scris Octavian Jurma pe Facebook.