Trucurile de slăbit pe care ar trebui să le știe orice bărbat de vârstă mijlocie. Recomandările unui expert

La 40 de ani, britanicul Scott Harrison era supraponderal și nefericit. Acum, la 51 de ani, a slăbit 19 kilograme, și-a înjumătățit procentul de grăsime corporală, lucrează ca antrenor personal, este expert în nutriție și scrie cărți de succes.

Scott și-a dat 90 de zile pentru a renunța la mâncarea nesănătoasă și a început să meargă la sală de șase ori pe săptămână.

„La 42 de ani, aveam atât de multă grăsime încât corpul meu o depozita în spatele urechilor și pe gât. Știam că copiii mei au nevoie de o siluetă mai sănătoasă pe care să o admire și nu voiam să mai fiu ca toți tații supraponderali din jurul piscinei în vacanță. Așa că m-am angajat să slăbesc și, în mod ideal, să obțin o siluetă foarte bine proporționată și cu mușchi ca angajament de Anul Nou pentru 2016. Mi-am acordat 90 de zile, timp în care am renunțat complet la porcăriile pe care le mâncam și la alcoolul pe care îl beam și m-am concentrat pe mâncăruri cu multe proteine, mergând la sală de șase ori pe săptămână pentru antrenamente de forță și alergând de câteva ori”, a declarat Scott Harrison pentru cotidianul britanic The Telegraph.

Trei luni mai târziu, Scott slăbise aproape 19 kilograme, iar procentul său de grăsime corporală scăzuse de la 23% la 12,5%.

„Nu-mi venea să cred. De asemenea, am înregistrat ceea ce făceam și progresul meu pe rețelele sociale și am fost uimit că zeci de prieteni mi-au urmat sfaturile și au obținut rezultate foarte bune. Pasiunea mea regăsită pentru sănătate și fitness, alături de faptul că mi-am dat seama că am un talent deosebit în a-i menține pe oameni pe calea cea bună pentru a-și atinge obiectivele, m-au determinat să mă recalific ca antrenor personal. Sunt dovada că oricine poate face asta la orice vârstă”, spune britanicul, care este expert în nutriție.

Este important să fii strict dacă vrei rezultate

Iar Scott Harrison are trei sfaturi de top pentru bărbații de vârstă medie care vor să slăbească.

1. Mâncați trei mese și trei gustări pe zi.

„Toată lumea știe că ești ceea ce mănânci. Exercițiile fizice sunt atât de importante, dar 90% din rezultatele tale provin din alimentație, mai degrabă decât din ceea ce faci în sala de sport. Concentrați-vă pe mese echilibrate care să vă alimenteze corpul. Vizați trei mese și trei gustări pe zi. Această abordare vă stimulează metabolismul, reglează nivelul zahărului din sânge, sporește arderea grăsimilor și vă lasă sătul mai mult timp”, explică Scott Harrison.

2. Renunțați la junk food și alcool. Când încerci să slăbești, este atât de important să fii strict dacă vrei să vezi rezultate. „Nu există nicio pastilă magică, nicio poțiune magică - trebuie să depui efort și voință pentru a slăbi. Asta nu înseamnă că nu există mâncare delicioasă, gustoasă. Dar o abordare concentrată te face să te simți bine și te va face să te simți mai alert. Știu cât de dificil poate fi. Să nu mai beau alcool a fost cea mai mare provocare pe care am avut-o când am slăbit - pentru că înainte beam un pahar de vin în majoritatea serilor și încă șase în weekend. De asemenea, mi-au lipsit chipsurile cu sare și oțet și consumul de Haribo pe canapea”, mai spune britanicul.

Dar odată ce v-ați atins obiectivele de sănătate, puteți adopta o abordare 80/20 mai flexibilă, în care sunteți sănătos 80% din timp, dar vă permiteți să vă faceți și unele plăceri 20% din timp.

3. Faceți mișcare de trei ori pe săptămână.

„Eu mă antrenez la sală de șase ori pe săptămână, dar este slujba mea - nu trebuie să faceți atât de mult. Țintiți spre trei ședințe pe săptămână. Pe lângă faptul că vă ajută să vă tonifiați fizicul, exercițiile fizice vă vor îmbunătăți densitatea osoasă, tonusul muscular, postura, articulațiile, anxietatea și somnul. Dacă veți continua să faceți exerciții pe măsură ce îmbătrâniți, veți putea să mergeți pe plajă și să urcați scările până la vârsta de 90 de ani și după aceea. Cu toate acestea, nu faceți greșeala de a crede că puteți arde o dietă proastă. Puteți face cât de multe exerciții doriți, dar dacă continuați să mâncați lucruri greșite, nu veți obține rezultatele dorite. Pur și simplu nu va funcționa”, adaugă Scott Harrison.Este de asemenea foarte important să vă concentrați pe sănătatea mentală și emoțională, precum și pe cea fizică.

O alimentație sănătoasă și exercițiile fizice vă vor construi un corp mai puternic, dar și unul care va face față mai bine presiunii, stresului și anxietății.

„Un stil de viață mai echilibrat mi-a oferit o stare de spirit mai echilibrată. Sănătatea mea mentală este mult mai bună - anxietatea mea îngrozitoare a dispărut, iar bulimia, cu care m-am luptat în trecut, a dispărut. De asemenea, am dormit profund, când înainte mă simțeam mereu obosită. Nu mai sunt la fel de irascibilă și pot face față mult mai bine situațiilor stresante”, mărturisește nutriționistul britanic.

Ca exemplu de alimentație pentru o zi, pentru micul dejun Scott Harrison recomandă omletă cu roșii și busuioc, pentru prânz – pui în stil mediteranean, iar la cină – biban de mare thailandez cu cartofi dulci.