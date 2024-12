Majoritatea copiilor care au suferit de Covid prelungit s-au recuperat după doi ani. Ce simptome comune au avut

Conform celui mai mare studiu de acest tip, majoritatea adolescenților care au avut Covid prelungit se recuperează complet în termen de doi ani. Cu toate acestea, cercetătorii au subliniat necesitatea unor investigații suplimentare pentru a înțelege de ce unii copii continuă să prezinte probleme de sănătate și după acest interval de la infectare.

Studiul a fost coordonat de experți de la University College London (UCL) și a analizat datele a mii de copii și adolescenți. Tinerii cu vârste între 11 și 17 ani au fost întrebați despre starea lor de sănătate la trei, șase, 12 și 24 de luni după ce au efectuat un test PCR pentru virusul SARS-CoV-2, între septembrie 2020 și martie 2021.

Dintre cei 12.632 de copii și adolescenți care au participat la studiu, 943 au fost testați pozitiv și au oferit răspunsuri la intervalele stabilite. Dintre aceștia, s-a constatat că 233 sufereau de Covid prelungit (Long Covid) la trei luni după testul inițial pozitiv. La șase luni, 135 dintre ei au continuat să îndeplinească criteriile cercetării privind Covidul prelungit, conform studiului publicat în revista Nature Communications.

Cercetarea a fost finanțată de National Institute for Health and Care Research și UK Research and Innovation, din Regatul Unit al Marii Britanii.

Simptome comune raportate de pacienți: oboseală, respirație șuierătoare, dureri de cap

S-a considerat că suferă de Covid prelungit copiii și adolescenții care au avut mai mult de un simptom – cel puțin trei luni – precum oboseală, dificultăți de somn, respirație șuierătoare sau dureri de cap, însoțite de probleme cu mobilitatea, îngrijirea personală, desfășurarea activităților obișnuite, durere sau disconfort, sau sentimente de îngrijorare sau tristețe intensă.

După un an, s-a constatat că 94 dintre aceștia continuau să fie diagnosticați cu Covid prelungit.

Acest număr a scăzut la 68 de cazuri la doi ani după testul pozitiv inițial, conform cercetării, care reprezintă cel mai mare „studiu longitudinal de cohortă” la nivel mondial despre Covid prelungit la copii.

30% dintre copiii bolnavi nu s-au recuperat nici după doi ani

Experții au subliniat că acest lucru înseamnă că 70% dintre cei care aveau Covid prelungit la trei luni după infectare s-au recuperat în termen de doi ani, însă 30% nu au făcut acest lucru. Acești copii au raportat în medie cinci până la șase simptome de fiecare dată când își actualizau starea de sănătate.

„Rezultatele noastre arată că majoritatea adolescenților care au prezentat simptome de Covid prelungit la trei luni după un test pozitiv pentru virusul ce cauzează Covid s-au recuperat complet după doi ani”, a declarat prof. Sir Terence Stephenson, principalul investigator și autor al studiului, de la UCL Great Ormond Street Institute of Child Health.

Acesta a mai adăugat și că: „Este o veste bună, însă intenționăm să continuăm cercetările pentru a înțelege mai bine de ce 68 de adolescenți nu s-au recuperat”.

Fetele, mai vulnerabile decât băieții

Adolescenții mai mari și cei din medii defavorizate au fost mai predispuși să sufere de Covid prelungit, au constatat experții. Fetele au avut o probabilitate mai mare decât băieții de a experimenta Covid prelungit, deși studiul nu a luat în considerare menstruația și sindromul premenstrual.

Autorii au menționat, de asemenea, că testările copiilor incluși în studiu au avut loc înainte ca variantele Delta și Omicron ale virusului să devină dominante, ceea ce înseamnă că rezultatele ar putea să nu reflecte pe deplin efectele pe termen lung ale acestor variante.

„Este uimitor că, după cinci ani, nu s-a stabilit încă impactul real al daunelor”

Dr. Nathan Cheetham, de la King’s College London, a declarat legat de cercetare: „Acest studiu arată din nou că boli precum Covid-ul prelungit tind să afecteze cel mai mult persoanele defavorizate din societate, atât tineri, cât și vârstnici. Rezultatele subliniază necesitatea de a aborda cauzele profunde ale problemelor de sănătate, cum ar fi condițiile precare de locuit, stresul financiar și accesul inegal la servicii de sănătate, dacă dorim să ne concentrăm pe prevenirea bolilor înainte ca inegalitățile, precum cele identificate în acest studiu, să apară”.

Sammie McFarland, reprezentanta organizației caritabile Long Covid Kids, a declarat: „Doi ani reprezintă o perioadă semnificativă în viața unui copil. Deși studiul ne asigură că majoritatea participanților s-au recuperat în acest interval, cei 30% dintre copii și tineri care încă se confruntă cu simptome evidențiază faptul că totuși Covid-ul prelungit rămâne o afecțiune serioasă și o problemă urgentă. Această situație subliniază necesitatea urgentă de a dezvolta tratamente eficiente pentru a reduce impactul continuu al bolii. Persistența simptomelor asociată cu factori hormonali necesită cercetări suplimentare. Deși rezultatele aduc o doză de speranță, ele accentuează și importanța menținerii serviciilor de sprijin, continuării cercetărilor și colaborării, cu implicarea directă a celor afectați, pentru a ne asigura că niciun copil nu este neglijat”.

Dr. Margaret O’Hara, membră fondatoare a organizației caritabile Long Covid Support, a declarat: „Limitările acestui studiu evidențiază necesitatea unor cercetări prospective noi, de înaltă calitate, despre Covid-ul prelungit la copii și tineri. Este uimitor că, în al cincilea an al pandemiei, nu s-a stabilit încă în mod clar impactul real al daunelor provocate și care continuă să afecteze copiii și tinerii din Marea Britanie”.