Importanța colagenului pentru sănătatea pielii. Sfaturile unui biochimist de top pentru a avea pielea perfectă

O alimentație echilibrată, din care nu trebuie să lipsească citricele, broccoli, pătrunjelul, ardeiul, nucile, alunele și grâul asigură, alături de suplimentele alimentare, colagenul necesar pentru a menține pielea tânără și oasele sănătoase.

Pielea este cel mai mare organ al corpului și, în consecință, are nevoie de o îngrijire adecvată. Pe lângă protecția contra radiațiilor ultraviolete, pielea are nevoie în special de atenție prin prisma alimentației.

E nevoie să consumăm legume și fructe și, la nevoie, chiar anumite suplimente alimentare pentru a compensa pierderea colagenului, o proteină structurală majoră pe care organismul o sintetizează în mod natural. Este, de altfel, cea mai abundentă proteină din corp, reprezentând o treime din compoziția proteică a organismului.

Cristiana Bănilă, absolventă a Universității Oxford, la specializarea biochimie, cu un masterat la Princeton (SUA) și un doctorat pe epidemiologie moleculară, a vorbit în exclusivitate pentru „Weekend Adevărul“ despre importanța colagenului pentru sănătatea pielii.

„Colagenul e cea mai abundentă proteină din corp și reprezintă cea mai mare componentă din țesutul conectiv uman, din care fac parte oasele, tendoanele, mușchii și pielea. În particular, colagenul are funcția de a oferi pielii structura ca să poată înveli corpul uman”, explică Cristiana Bănilă.

Beneficiile colagenului pentru organismul uman sunt nenumărate. Printre acestea, găsim menținerea structurii elastice a pielii, păstrarea epidermei în parametrii normali, protejarea organelor interne, diminuarea ridurilor faciale și a riscului deshidratării țesuturilor.

Lor li se adaugă întărirea sistemului osos, a părului și a unghiilor și recuperarea mușchilor după efortul fizic, dar și atenuarea inflamatiilor articulare, cum sunt artrita reumatoidă și guta.

Beneficii în interior

Colagenul are importante proprietăți hidratante și ajută la prevenirea și diminuarea celulitei, dar și la reducerea circumferinței coapselor, a șoldurilor și a abdomenului. De asemenea, este esențial la reducerea petelor pigmentare de pe față și mâini și îmbunătățește totodată și circulația sanguină din zona periferică.

Colagenul este vital și pentru sănătatea plămânilor: elastina, o proteină ce face parte din clasa colagenului, asigură elasticitatea acestora și permite modificarea volumului lor atunci când expirăm și respirăm.

Mai multe studii științifice au demonstrat importanța colagenului în menținerea elasticității vaselor sanguine, dar și contribuția lui la recuperarea funcțiilor sistemului cardiocirculator.

În plus, colagenul contribuie la tonifierea globului ocular: corneea are nevoie de colagen pentru a menține elasticitatea ochilor, iar proteina îmbunătățește și funcția vizuală. Mai mult, un deficit de colagen în organism va duce în timp la opacizarea cristalinului sau la cataractă.

Îmbunătățirea se face de la interior către exterior

Ca să mărim aportul de colagen în organism putem consuma anumite alimente, fructe și legume. Alimentele care conțin colagen sunt gelatina (provenită din supa de oase), pielea de pui sau de porc, carnea de vită și în special cea de pește.

Cu toate acestea, contrar așteptărilor, nu vom înregistra o creștere semnificativă a aportului de colagen în organism.

„Consumul de alimente bogate în colagen nu duce la îmbunătățirea nivelului de colagen în corp. Enzimele digestive descompun proteinele de colagen în aminoacizi și peptide, care sunt folosite de corp pentru sinteza altor proteine. Totul depinde de nevoile corpului, nu de necesarul de colagen. În schimb, suplimentele de colagen (orale) conțin deja aminoacizi și peptide care se adresează sintezei de colagen. Acestea sunt absorbite mult mai bine decât colagenul din alimente“, detaliază specialistul în biochimie.

În timpul sintezei de colagen, corpul folosește vitamina C, zinc și cupru. Pe lângă alimentele care conțin colagen, este necesar să adăugăm și legume bogate în vitamina C, cum ar fi citricele, broccoli, pătrunjelul și ardeiul. În egală măsură, organismul are nevoie și de minerale, pe care le putem obține din nuci, alune, grâu, fasole și fructe de mare.

„Suplimentele de colagen topicale (aplicate pe piele) nu funcționează. Aici intră și cremele. Colagenul este o proteină destul de mare ca volum și nu poate fi absorbită prin piele“, adaugă Cristiana Bănilă.

Semnele deficitului de colagen

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, organismul produce din ce în ce mai puțin colagen. Încetinirea acestui proces începe pe la 20-25 de ani și continuă să scadă până la finalul vieții. Aceasta este una dintre cauzele care contribuie la dezvoltarea unor boli precum artrita sau osteoporoza la bătrânețe.

Există câteva semne specifice care ne arată clar că organismul nostru are un deficit de colagen. „Pielea are foarte multe riduri, persoana în cauză suferă de artrită și are dureri articulare de la vârste tinere (30 de ani). De asemenea, există legături strânse între colagen și intestine. Un deficit de colagen se poate manifesta sub forma unor ulcere sau probleme digestive“, spune cercetătoarea.

Testele genetice care indică posibile mutații în genele umane de colagen pot scoate la iveală probleme în sinteza acestuia de către organism. Există însă și un test simplu, pe care oricare dintre noi îl poate face pentru a verifica dacă are un deficit de colagen în organism.

Este suficient să apăsăm cu degetul pe obraz câteva secunde. Dacă nu rămânem cu o amprentă pe piele, este un semn clar că pielea este elastică, iar organismul produce suficient colagen.

Excesul pune sănătatea în pericol

O carență de colagen în corp se manifestă printr-un nivel ridicat de riduri pe față și corp și slăbirea elementelor structurale ale organismului. „O carență în zona nasului ar putea duce la spargerea structurii de rezistență nazale, care ulterior ar afecta respirația“, exemplifică Cristiana Bănilă.

Specialistul consideră că suplimentele sunt mult mai eficiente decât alimentele pentru a stimula producția de colagen în organism. Acestea trebuie să fie luate sub formă orală (pilule sau soluții – acestea din urmă se absorb cel mai eficient) și trebuie să vină la pachet cu consumul de vitamina C, zinc și cupru pentru a îmbunătăți sinteza de proteină.

„O doză recomandată de colagen pe zi se găsește în 46-56 de grame de proteină generală“, este indicația terapeutică a specialistului în biochimie.

Există însă și reversul medaliei. Dacă nu controlăm consumul de colagen, putem ajunge la un exces al acestuia în organism, iar efectele nu sunt deloc de neglijat. Problemele digestive și diareea sunt semnele clare că ne confruntăm cu un excedent de colagen în corp, dar pot apărea și iritații ale pielii, erupții cutanate, stări de greață si vomă, dificultăți respiratorii și scăderea tensiunii arteriale.

Tocmai de aceea este indicat să analizăm atent ceea ce mâncăm, inclusiv pastilele de colagen pe care le luăm, pentru a ne putea opri la timp atunci când sănătatea ne este pusă în pericol.