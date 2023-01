Complicațiile grave ale gripei. „Pacientul are o stare generală proastă, n-o duce foarte bine pe picioare”

Cazurile de gripă continuă să aglomereze secțiile de Boli Infecțioase ale spitalelor, mulți dintre pacienți ajungând să sufere complicații grave ale bolii. Una dintre complicații este pneumonia.

Prezentarea la timp la medic ne poate salva viața atunci când vorbim de infecția cu virusuri gripale, care se poate complica. Pot să apară miocardite, pneumonii și chiar afectări neurologice, atrage atenția medicul de familie Viorel Dumitrescu.

Când vorbim de probleme pulmonare ar trebui să știm că, din practica din cabinetul medicului de familie, jumătate dintre cazurile de viroze respiratorii dau și afectare pulmonară.

Primii care trebuie să fie în gardă atunci când vorbim de complicațiile gripei sunt pacienții care au și alte afecțiuni în antecedente.

Primele semne care pot să apară în caz de pneumonie sunt: febră (dar care poate, deși mai rar, să și lipsească), junghi toracic, tuse uscată, iritativă, în primă fază, după care începe să devină productivă. De tipul de pneumonie ține și evoluția pacientului.

„Pneumonia virală, în general, are evoluție autolimitată, nu lasă urmări. Problema este dacă se asociază cu o infecție bacteriană prin scăderea imunității și problema și mai mare este dacă pacientul are boli asociate: diabet, BPOC, afecțiuni cardiace, neoplazii...”, a precizat medicul Viorel Dumitrescu.

Pulsoximetrul, aparatul pe care ar trebui să-l avem în casă

Pentru că pneumonia este o afecțiune pulmonară, unul dintre semne este greutatea în respirație. De aceea, ne recomandă medicul, ar trebui să avem în casă un pulsoximetru (recomandat și în pandemia COVID-19, atunci când, în primele valuri de infectare, cele mai frecvente erau formele de boală cu afectare pulmonară).

„Cam toată populația ar trebui să aibă pulsoximetre, sau dacă nu au, ar trebui să apeleze la cineva care are și atunci când se observă scăderea oxigenului din sânge, să spunem pe înțelesul tuturor, sub 92-94, e urgent să se prezinte la medic”, ne sfătuiește medicul. Pneumonia poate fi „dusă pe picioare” destul de greu, mai spune medicul. „Un om care are pneumonie are o stare generală proastă, n-o duce foarte bine pe picioare. Și de obicei persoana respectivă se adresează unui medic, nu stă acasă. După două-trei zile poate să coboare la plămâni”, a avertizat medicul Dumitrescu.

De necesitatea prezentării la medic, fie el medic de familie, sau cel din camera de gardă, vorbește și medicul infecționist Daniel Anțoș, din cadrul Spitalului Municipal Caracal, pentru că prescrierea unui tratament adecvat poate scurta perioada de boală și suferința pacientului.

„După două-trei zile, dacă febra nu scade, te adresezi imediat medicului de familie și te prezinți eventual în camera de primiri urgență. Vorbim de febră de peste 38,5 și care nu scade sub antitermice. Dacă pacientul are și o insuficiență respiratorie din cauza bolilor pe care le mai are, atunci trebuie să se prezinte neapărat la camera de primiri urgențe. Poate să aibă obezitate, poate să aibă hipertensiune, poate să aibă un astm bronșic...”, avertizează medicul.

Camerele de gardă oferă avantajul că pe lângă evaluarea clinică pot investiga pacientul și imagistic, dar și prin analize de laborator. „Se pot grefa suprainfecții bacteriene după 3-4 zile, dacă imunitatea pacientului este scăzută. Se fac analize sanguine, se vede pe hemoleucogramă că leucocitele sunt crescute, se face CT, sau radiografie. Analizele arată factorii de inflamație crescuți și leucocitoza. O pneumonie netratată poate duce chiar la deces, au fost raportate în țară gripe cu pneumonii și cu deces. Nu e de glumă!”, mai spune medicul Daniel Anțoș.

Pe de altă parte, gripa diagnosticată la timp (prin testare) și tratată corect, inclusiv cu medicamente antivirale, poate fi tratată și la domiciliu fără complicații, dacă pacientul nu are factori importanți de risc.

În județul Olt au fost diagnosticate în acest sezon gripal 112 cazuri de gripă, iar sâmbătă, 14 ianuarie 2023, a fost înregistrat și primul deces din cauza acestei infecții, la un bărbat de 62 ani, nevaccinat antigripal.