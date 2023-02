Cercetătoare româncă, în linia întâi a luptei mondiale cu cancerul. Ce spune despre șansele de a avea vaccinuri anticancer până în 2030

Compania de biotehnologie BioNTech a anunțat că am putea avea un vaccin împotriva cancerului până în 2030. Cercetătoarea în studii clinice Crina Petec-Călin, stabilită în Germania, care lucrează, la rândul ei, la o cercetare pe tema distrugerii celulelor canceroase, a oferit mai multe detalii.

Conform publicației Panorama, recent, Uğur Şahin and Özlem Türeci, fondatorii BioNTech, au anunțat că sunt șanse mari ca până în 2030 să putem avem un produs revoluționar: un vaccin anticancer, bazat pe aceeași tehnologie ARN mesager, folosită împotriva virusului SARS-COV-2. Vaccinul va fi personalizat. Cercetătoarea Crina Petec Călin a explicat cum va fi dezvoltat acest produs revoluționar.

"Personalizat înseamnă că iau de la bolnavul de cancer, în stadiu incipient sau avansat, două mostre: o biopsie din tumoră și celule sănătoase.

Am participat și eu la un studiu clinic – la început, cel puțin. Ei comparau aceste celule, ca să vadă exact care sunt mutațiile și, în funcție de asta, formau vaccinul. Asta înseamnă exact mostre de ADN canceros, de la nivelul tumorii, nu din altă parte. În felul acesta, după aceea, cu ajutorul ADN-ului, care este doar un template (șablon, n.r.), formează ARN-ul, un cod care are inscripționat în el codul acestui ADN modificat, cu mutații, și se formează vaccinul. Ei introduc acest ARN într-un lipid, într-o micelă, în transportor – și asta înseamnă partea nanotehnologică –, iar apoi acesta se duce prin injectare în toate celulele corpului. Însă probabil că mai introduc și altceva, nu am citit totul despre ele", a explicat specialistul.

Nu dispar, încep să se înmulțească excesiv

Aceasta a mai precizat că acest lucru se face în așa fel încât să provoace răspunsul autoimun. Cercetătorii, practic, dau fiecărei celule în parte informația că există o celulă mutantă, cu ADN mutant, care nu este bun, și care trebuie îndepărtat.

"Sistemul imunitar îndepărtează și celulele care sunt îmbătrânite, care sunt lezate, care au mutații, doar că nu întotdeauna. Dar când o face, cum le îndepărtează? Prin activarea răspunsului autoimun și prin moartea asistată a celulelor, așa-numita apoptoză. Or, în cazul celulelor canceroase, apoptoza nu mai are loc. Așa că ele nu mai dispar și încep să se înmulțească în mod excesiv", a spus medicul.

Practic, potrivit medicului, vaccinul dă informația la nivelul celular. De asemenea, el va fi marcat printr-un proces numit opsonizare.

"Uneori, corpul nu știe care este antigenul sau virusul care intră în corpul nostru. Și atunci există procesul acesta de opsonizare, prin care aceste virusuri primesc un fel de luminiță, ca o atenționare, un fel de inscripție pe membrana lor, pe care sistemul imun o recunoaște, în felul ăsta știind că acest corp străin care a intrat în organism trebuie atacat și eliminat. Așa îmi imaginez că fac și cu acest vaccin, el pune un marcaj pe celulele canceroase, iar sistemul autoimun se activează și atacă celulele care nu mai sunt conforme", a arătat cercetătoarea.

Au început testele clinice

În prezent, BioNTech, cât și Moderna au început testele clinice pentru aceste vaccinuri. Moderna chiar a terminat studiul clinic și spune că a reușit să reducă tumorile cu 40%, ceea ce este enorm în cazul unui melanom. De asemenea, reprezentanții companiei mai spun că au reușit să împiedice împrăștierea cancerului.

Se lucrează și pe cancere incipiente și avansate. După ce au vândut cu mult succes vaccinul împotriva Covid, aceștia reușesc acum să testeze extrem de multe forme de vaccin în diferite stadii și în diferite tipuri de cancer. Au demarat zeci de studii. Și în curând se vor lansa pe piață, sunt în faza întâi sau doi deocamdată.

"Eu acum lucrez cu un virus modificat care, iarăși, mănâncă toate celulele canceroase. Este ceva fantastic, o cercetare care și ea a început acum 20 de ani, din întâmplare descoperită, și acum a început să se investească în ea. Se transformă un virus într-un medicament, ceea ce e ceva incredibil, totul în condiții de securitate foarte bine puse la punct.

Sunt foarte multe idei noi, complet altfel. Dacă până acum era vorba de toxicitate, de radiații, se duce cercetarea în cu totul alte părți la ora actuală. Cum ar fi să se reșușească să nu mai alimenteze cu mâncare celulele, pentru a nu mai putea crește", a explicat românca stabilită în Germania.