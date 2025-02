Care este tratamentul optim pentru accidentele vasculare cerebrale. Un nou studiu aduce clarificări importante

Un nou studiu internațional publicat în The New England Journal of Medicine a analizat eficiența trombectomiei endovasculare (EVT) pentru pacienții cu accident vascular cerebral ischemic cauzat de blocaje în vasele de sânge de dimensiuni medii.

Potrivit Medicalxpress, Cercetătorii de la Hotchkiss Brain Institute, Universitatea din Calgary și Calgary Stroke Program at Foothills Medical Centre, au revoluționat tratamentul pentru accident vascular cerebral cu ajutorul studiului ESCAPE, demonstrând că o procedură de recuperare a cheagurilor cunoscută sub numele de trombectomie endovasculară (EVT) poate îmbunătăți dramatic rezultatele pacientului după un accident vascular cerebral ischemic cauzat de blocaje în vasele de sânge mari.

Pe baza acestor cunoștințe, echipa a lansat studiul clinic ESCAPE-MeVO pentru a evalua dacă pacienții cu accident vascular cerebral ischemic cu blocaje în vasele mai mici și mijlocii ar putea beneficia și de EVT. Noua cercetare, însă, arată că această procedură nu aduce aceleași beneficii pentru vasele de sânge de dimensiuni medii și mici.

„Pentru blocajele în vasele medii, tratamentul obișnuit rămâne cea mai bună opțiune”

Cercetarea a inclus 530 de pacienți din cinci țări, tratați în 58 de centre medicale. Aceștia au fost împărțiți în două grupuri: unul a primit tratamentul standard, iar celălalt a beneficiat atât de tratamentul standard, cât și de EVT. La 90 de zile după accidentul vascular cerebral, s-a constatat că EVT nu a adus îmbunătățiri semnificative.

„Când cineva suferă un accident vascular cerebral, este esențial ca medicii să știe care este cea mai bună abordare pentru fiecare caz. Celulele cerebrale mor rapid atunci când fluxul de sânge este întrerupt. Rezultatele noastre arată că pacienții cu blocaje în vasele medii care au fost tratați cu EVT nu au avut rezultate mai bune decât cei care au primit tratamentul standard”, a explicat Dr. Mayank Goyal, neuroradiolog intervențional, profesor clinic la Cumming School of Medicine (CSM) și co-investigator al studiului.

„Știm acum că, pentru blocajele în vasele medii, tratamentul medicamentos obișnuit, inclusiv medicamentele trombolitice, rămâne cea mai bună opțiune”, a adăugat Dr. Michael Hill, neurolog, profesor la CSM și co-investigator al studiului.

Rezultatele sunt deosebit de importante pentru spitalele mai mici și unitățile din zonele rurale, unde EVT nu este disponibilă. Cercetătorii vor continua să monitorizeze pacienții timp de un an pentru a observa eventuale beneficii pe termen lung.

„În cele din urmă, facem această cercetare pentru a îmbunătăți tratamentele și a reduce mortalitatea și dizabilitățile cauzate de accidentele vasculare cerebrale”, a subliniat Dr. Goyal.

Rezultatele studiului au fost prezentate la International Stroke Conference din Los Angeles, pe 5 februarie 2024.