Vreme capricioasă în unele zone din țară. Sunt anunțate ploi, vijelii și grindină

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis pentru miercuri dimineața o atenționare de cod galben de ceață valabilă pentru județele Tulcea, Constanța și Harghita.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat miercuri, 23 aprilie, că se circulă în condiţii de vizibilitate redusă sub 150 de metri, din cauza ceţii, pe autostrada A2 Bucureşti - Constanţa, pe tronsonul kilometric 160 - 212, între localitatea Cernavodă şi municipiul Constanţa. De asemenea, este semnalată ceaţă care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judeţele Constanţa, Covasna, Harghita şi Tulcea.

Meteorologii informează că vremea va fi în general instabilă în jumătatea de vest a țării unde, după-amiaza și seara, vor fi înnorări temporar accentuate, local averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, posibil vijelii. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 15-25 l/mp și vor fi căderi de grindină.

În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar astfel de manifestări vor fi doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat.

„Valorile termice vor caracteriza o vreme deosebit de caldă, cu maxime ce se vor situa între 18 și 26 de grade și minime în general între 4 și 12 grade. Pe alocuri va fi ceață”, transmite ANM.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, iar probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat, potrivit ANM. Temperatura maximă se va situa în jurul a 25 de grade, iar cea minimă va fi de 9-11 grade.