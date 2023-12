Un val de ploi și ninsori pune stăpânire pe România. Cât de frig se face, anunțul ANM despre ce urmează

Sfârșitul de săptămână aduce precipitații în toate regiunile, dar și o scădere a temperaturilor după câteva zile cu vreme caldă. Meteorologii anunță că valorile termice vor fi la normalul periodei, iar nopțile vor fi reci, sub 0 grade Celsius.

„Așteptăm ca de mâine după-amiază(n.r: azi, 14 decembrie) aria ploilor să se deplaseze înspre regiunile sudice și treptat în zilele viitoare temperaturile vor mai scădea.

Ne vom apropia de normalul acestei perioade, ceea ce înseamnă temperaturi negative pe parcursul nopților, iar în cursul zilelor să nu mai depășim 5-6 grade Celsius", a spus Florinela Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), miercuri, la Antena 3 CNN.

Maxime de 4 grade Celsius în nordul Moldovei

Joi, 14 decembrie, vremea se va menține în general închisă, dar cu valori termice peste mediile multianuale specifice datei, cu precădere în sud și sud-est. Pe parcursul zilei va ploua în Maramureș, pe arii relativ extinse în Crișana, Banat, Transilvania și Oltenia și izolat în celelalte regiuni.

„Seara și noaptea aria ploilor va cuprinde sudul și sud-estul teritoriului, iar în rest, doar pe arii restrânse vor mai fi posibile precipitații slabe mixte. La munte, ziua vor predomina ploile, iar noaptea, în special în Munții Banatului, în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură se vor semnala precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. În zonele montane și în sud-est, cantitățile de apă vor depăși 10…15 l/mp”, anunță ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în zona montană înaltă, îndeosebi a Carpaților Orientali, unde vor fi rafale de peste 70…80 km/h, iar pe arii restrânse și la intensitate mai redusă și în centru, est și sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 3…4 grade în nordul Moldovei și 15…16 grade în Dobrogea, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 și 6 grade. Pe areale mici se va semnala ceață.

În București, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Cerul va avea înnorări și mai ales seara și noaptea temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 4…5 grade.

Precipitațiile se transformă în ninsori

De vineri, 15 decembrie, vremea se schimbă radical sub aspect termic, Conform meteorologilor, vremea va intra într-un proces de răcire, astfel în cea mai mare parte a țării valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru această dată. În regiunile sudice nebulozitatea va fi persistentă și vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie pe parcursul zilei, iar noaptea, local se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În vestul teritoriului vor fi și perioade cu cer degajat, iar în centru și est cerul va fi mai mult noros și doar pe arii restrânse vor fi precipitații slabe predominant sub formă de ninsoare.

În Munții Banatului, în Carpații Meridionali și pe arii restrânse în restul masivelor montane va ninge. Vântul va prezenta intensificări în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în cea mai mare parte a Moldovei, în general cu viteze de 45…55 km/h, dar la intensitate mai redusă, pe parcursul zilei și în regiunile vestice, iar în rest va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 și 9 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -6 și 1 grad. Pe arii restrânse va fi ceață îndeosebi în centrul țării.

În Capitală, temporar vor fi precipitații, ziua sub formă de ploaie, iar noaptea, posibil și lapoviță sau ninsoare. Vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 35…40 km/h. Temperatura maximă va fi de 5…6 grade, iar cea minimă de 0…1 grad.