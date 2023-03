Primăvară capricioasă în România. Când se strică iar vremea: unde se vor înregistra lapoviță și ninsori

Vremea rămâne frumoasă luni, 13 martie, iar vântul se domolește. Se încălzește ușor și maxima va ajunge la 13 grade Celsius. Variații de temperatură se anunță în următoarele zile, iar dimineața se vor produce brumă și îngheț la sol.

„În ultimele zile, am avut temperaturi cu mult mai ridicate decât normalul acestei perioade. Am simțit cu adevărat că primăvara a venit. Dar de fapt, repet, au fost temperaturi mult prea ridicate și atunci răcirea pe care o așteptăm ne va duce treptat la normalul acestei perioade. Deci, practic nu ceea ce am avut în ultimele zile este normal, ci mai degrabă regimul temic pe care îl vom avea în următoarele zile. Aceasta înseamnă variații de la o regiune la alta, de la o zi la alta, maximele termice urmând să se încadreze între 10 si 15 grade Celsius”, a explicat Florinela Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) la România TV.

Maxime de 12 grade Celsius în Capitală

Luni, 13 martie, conform meteorologilor, valorile termice vor creşte uşor în cea mai mare parte a ţării, iar vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, dar trecător şi în zonele joase din vest şi est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 şi 14 grade Celsius, iar cele minime se vor încadra între minus 8 și minus 7 grade Celsius în depresiuni până la 8 grade Celsius în sud-vest.

În Bucureşti, vremea va fi predominant frumoasă şi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 12 grade Celsius, iar cea minimă se va încadra între zero și 2 grade Celsius.

Marți, temperaturile cresc

Marți, vremea va continua să se încălzească şi se va menţine în general frumoasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre finalul nopţii în regiunile vestice unde izolat vor fi posibile ploi slabe în zonele joase şi precipitaţii mixte la munte. Conform meteorologilor, vântul va prezenta intensificări la munte, dar şi în zonele joase din est şi vest, în timp ce în restul ţării va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 şi 19 grade Celsius, iar cele minime vor fi între minus 2 şi 6 grade Celsius, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre minus 8 grade Celsius.

În Bucureşti, vremea se va menţine predominant frumoasă şi va deveni caldă pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 15 grade Celsius, iar cea minimă se va încradra între zero și 2 grade Celsius.

De miercuri, vremea va intra într-un proces de rãcire, mai accentuatã în vestul şi nord-estul ţãrii. Cerul va avea înnorãri şi va ploua, ziua în vest şi sud-vest, iar seara şi noaptea şi în centru şi nord şi pe arii mai restrânse în rest.