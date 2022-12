Zeci de tineri care au închiriat o cabană au rămas fără bani și fără petrecere de Revelion

Zeci de tineri au plătit pentru închirierea unei cabane la munte de Revelion, însă au rămas fără bani, dar și fără vacanță pe care o plănuiseră.

Persoanele înșelate s-au grăbit să plătească banii ceruți de către presupusul proprietar al cabanei fără să ceară prea multe informații, de teamă să nu piardă oferta. Peste 50 de tineri au fost păcăliți în acest fel, după ce persoana care a încasat banii nu a mai răspuns la telefon.

Tinerii povestesc cu au găsit proprietatea pe un site de socializare și au plătit 7.000 de lei pe trei nopți de cazare pentru unitatea care s-ar fi aflat la 12 kilometri de Brașov.

Proprietarul cabanei nu a mai răspuns la telefon

„Ne-a spus să dăm cât vrem, noi am zis să dam 200 de lei de persoană. Fiind 11 persoane, s-au strâns 2.200 de lei. A fost totul ok până în urmă cu o săptămână când ne-a căutat să ne ceară în plus până la suma de 3.500 de lei, folosind pretextul că multă lume renunță la avans și nu vine lumea să își ia rezervarea“, a spus unul dintre tinerii păgubiți jurnaliștilor de la Digi 24.

După ce au plătit avansul, proprietarul cabanei nu a mai răspuns la telefon, moment în care tinerii și-au dat seama că au fost înșelați

De asemenea, tinerii spun că li s-a cerut un avans, după care li s-au solicitat în plus și alte sume: „Ne-a spus să dăm cât vrem, noi am zis să dam 200 de lei de persoană. Fiind 11 persoane, s-au strâns 2.200 de lei. A fost totul ok până în urmă cu o săptămână când ne-a căutat să ne ceară în plus până la suma de 3.500 de lei, folosind pretextul că multă lume renunță la avans și nu vine lumea să își ia rezervarea“.

Păgubiții au încercat să îl contacteze, dar nu a mai răspuns la telefon și i-a blocat pe Facebook, WhatsApp.