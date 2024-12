Un obiect luminos necunoscut a fost observat staţionând pe cer deasupra Aeroportului Tuzla. „Am rămas între OZN și planeta Venus”

Un obiect luminos necunoscut a fost semnalat, luni seară, pe cer deasupra Aeroportului Tuzla de un pilot de elicopter. Deşi era vizibil, nu apărea pe radar, ceea ce i-a pus pe jar pe piloţii şi responsabilii de trafic aerian din zonă.

Luni seară, în jurul orei 18, deasupra Aeroportului Tuzla din judeţul Constanţa a fost semnalată prezenţa unei sfere luminoase necunoscute, care a staţionat pe cer timp de aproximativ o oră, iar apoi a dispărut brusc, relatează ctnews.

Primul care a observat obiectul necunoscut a fost pilotul unui elicopter care face transferul de echipaj la platformele din Marea Neagră. Acesta a raportat, de asemenea, şi faptul că, pentru câteva momente, a pierdut semnalul GPS, aşa că a cerut informaţii la turnul de control.

Relatarea pilotului este susţinută de declaraţia managerului operaţional de la Aeroportul Tuzla, George Halichia.

„Noi am avut un zbor de noapte de antrenament la platformele maritime din Marea Neagră cu un elicopter, care la un moment dat, în jurul orei 18.00, a raportat că a pierdut semnalul GPS, ceea ce nu e un lucru anormal în ultima vreme, și apoi a întrebat dacă avem o aeronavă care să aterizeze la Tuzla. I-am spus că nu avem trafic și mi-a transmis că vede o lumină foarte puternică. Ar semăna cu o aeronavă care e în procedura de aterizare la pistă.

Și într-adevăr atunci am ieșit și noi din turn și am văzut lumina care era pe 220 de grade față de Tuzla, cam pe sud-vest, pe care am filmat-o și apoi am tot dezbătut-o. Am rămas între OZN și planeta Venus. Nu se mișca, era perfect staționară. A fost staționară o oră. Iar la un moment dat a dispărut brusc. Pe lângă asta am mai văzut și o altă dungă luminoasă paralelă cu ea.

Am o aplicație care îți arată poziția planetelor și a stelelor pe cer, setezi locația și te uiți. Zicea că Venus e sub linia orizontulului”, a spus George Halichia.

După ce a căzut varianta cu nava în procedură de aterizare, a fost exclusă şi cea a unei drone.

„Dronă nu ar putea fi. Ar fi trebuit să fie o dronă care are un far imens. Nu lumina în jos, măcar să zici că ar fi fost vreo dronă ultramodernă care supraveghează solul luminând ceva. E practic imposibil. De obicei, dronele astea, în cel mai rău caz au un anti-collision light, adică un beculeț mic să-l vezi. Dar în niciun caz nu are un far imens. Asta ar fi trebuit să aibă un far imens care să lumineze foarte tare. Adică cel puțin de dimensiunea unui avion și cred că era cam greu să o ridice. Era undeva pe direcția sud-vest de Tuzla, adică în partea cealaltă de mare. Părea la înălțime destul de mare. E greu să estimezi distanța și înălțimea, dar sigur nu era deasupra mării și, sigur era extrem de staționară”, a spus managerul operaţional de la Aeroportul Tuzla.

Potrivit declaraţiilor acestuia, obiectul luminos necunoscut nu apărea nici pe radarele de la Tuzla, dar nici la Romatsa şi Mihail Kogălniceanu, deşi era vizibil pe cer.

„I-am întrebat pe colegii noștri de la Romatsa dacă au ceva. Bineînțeles, noi avem și radar. Bineînțeles, nu era nimic pe radar. I-am întrebat și pe colegii de la Mihail Kogălniceanu, de la Romatsa, dacă au ceva pe radar. Și nu aveau nici ei nimic. Am vorbit apoi și cu colegii de la grupa militară, tot de la Kogălnicianu, care primiseră rapoarte de prin alte părți și ne întrebau tot pe noi dacă ce-am văzut cum, ce vedem și cam pe unde e. Am înțeles că a fost văzut inclusiv de pe autostradă”, a mai povestit George Halichia.

Obiectul respectiv a fost văzut și de alţi piloți aflați în spațiul aerian al României.