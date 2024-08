Un manager de spital solicită demisia ministrului Rafila. Revoltă fără precedent după scandalul de la Sf Pantelimon

Scandalul izbucnit la spitalul „Sfântul Pantelimon” din Capitală dechide o adevărată Cutie a Pandorei. Din ce în ce mai multe voci - pacienți, dar și medici - cer la unison demisia ministrului Sănătății, Alexandru Rafila. Asta, după ce oficialul a declarat într-o conferință de presă că nu-și asumă nimic din ceea ce s-a întâmplat și nu se pune problema să renunțe la „scaun”.

Spitalul Sfântul Pantelimon din București riscă să se închidă în contextul în care medicii din secția de Terapie Intensivă au intrat în grevă și amenință cu demisia în bloc, iar managerul este și el pe picior de plecare. Suntem martorii unei situații fără precedent, total scăpată de sub control pe care însă ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, nu și-o asumă. Pacienții, în schimb, îi acuză și-l arată cu degentul: „Ministerul este responsabil!” spun voci din rândul asociațiilor.

„Orice ministru din orice țară europeană ar fi plecat. Avem un ministru al Sănătății fără portofoliu. Este decorativ acolo” a comentat pentru „Adevărul” Cezar Irimia, președintele Asociației Pacienților Oncologici. „În orice stat al Europei civilizate, când pacienților li s-a amânat tratamentele două luni de zile, ministrul are bun simț și se cere acasă. E simplu: sistemul de sănătate nu funcționează, Rafila nu are ce căuta în fruntea sistemului. Punct și de la capăt”, a mai declarat Irimia.

Voci care cer demisia ministrului Rafila au început să se audă și din interiorul sistemului. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, dr. Florin Roșu, a postat un punct de vedere pe grupul de presă al spitalului.

„În lumina ultimelor evenimente din cadrul Spitalului Pantelimon, justiția va hotărî adevărul. Fără a avea nici o tentă politică, ministrul Sănătății, domnul profesor dr. Alexandru Rafila trebuie să-și prezinte demisia de onoare, așa cum au procedat directorul medical și, ulterior, managerul Spitalului Pantelimon. Normalitatea trebuie să caracterizeze această țară. Domnule ministru, puteți să ne trimiteți controale și Corpul de Control al Ministerului Sănătății, dar există onoare și demonstrați că vă caracterizează!”, arată acesta.

Contactat telefonic de reporterii „Adevărul” acesta a declarat răspicat: „Ministrul trebuie să plece! I-a cerut demisia managerului de la Pantelimon, așa că ar trebui să-și prezinte și el demisia de onoare. În orice stat european, dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, în următoarea secundă ministrul ar fi renunțat de bunăvoie la funcție. Chiar dacă faptele sunt sau nu adevărate - justiția va decide - în momentul în care apare o astfel de situație ministrul Sănătății imediat, dar imediat își dă demisa!”

La începutul lunii aprilie, la spitalul Sfântul Pantelimon din București au murit 17 pacienți în doar patru zile. Una dintre asistente a făcut atunci acuzații extrem de grave. Potrivit acesteia, medicii le-ar fi administrat bolnavilor o doză mai mică din tratamentul cu noradrenalină. Este vorba, mai exact, despre Maria Miron și Mirela Păiuș, medicii reținuți acum. Procurorii au stabilit pe parcursul anchetei, că cel puțin o victimă, de 54 de ani, ar fi fost omorâtă cu bună știință.

Practic, ei au explicat că ancheta se concentrează la acest moment pe un singur caz, cel al pacientului de 54 ani, deși se investighează 17 cazuri de decese suspecte, pentru că este foarte dificil de stabilit câtă Noradrenalină i-a fost injectată fiecărui pacient în parte, având în vedere că injectomatele sunt transferate, în funcție de necesități, dintr-un salon în altul.

Alături de cele două doctorițe a fost reținută și o asistentă care ar fi încercat să mușamalizeze cazul. Aceasta a fost plasată astăzi sub control judiciar. În ceea ce le privește pe cele două doctorițe, anchetatorii le acuză că ar fi încercat să-l omoare pe bărbat de două ori. Prima oară, pacientul a fost salvat de o asistentă care a observat cantitatea mică de medicament și i-a administrat acestuia un surplus. A doua oară însă bărbatul nu a mai avut nici o șansă.

Scandalul de atunci s-a stins după ce atât Corpul de Control al Mnisterului Sănătății, cât și Colegiul Medicilor, în urma cercetărilor efectuate, nu au descoperit nereguli. Ancheta procurorilor însă a continuat, iar acum asistăm la o situație fără precedent în România: doi medici sunt acuzați oficial de omor calificat.

„Solidaritatea medicilor face mai mult rău decât bine breslei”

Colegii celor două doctorițe le iau însă apărarea, iar în semn de protest astăzi au intrat în grevă. „Nu ne este teamă de nimic, dar nu putem să ne desfăşurăm activitatea în asemenea condiţii. Este o specialitate grea, dar este o specialitate care este terfelită în momentul ăsta. Preferăm să ne ducem în nişte locuri unde avem linişte şi unde nu suntem călcaţi în picioare. Este inadmisibil să avem în fiecare săptămână reclamaţie că nu am salvat pacient cu neoplasm de opt ani, că nu am pus doza de noradrenalină nu ştiu cât că aşa consideră aparţinătorul”, a declarat Florina Pompilian.

Decizia medicilor, a comentat Cezar Irimia, este un act unilateral. „Atitudinea asta de solidaritate cred că face mai mult rău decât bine breslei medicior din ATI”.

Pacientul se referă la faptul că a face front comun cu două colege acuzate oficial de omor nu-i pune pe medici într-o lumină foarte bună. Deși, continuă acesta, „trebuie, totuși, să urmărim cazul, să așteptăm decizia judecătorilor care se vor pronunța cu privire la vinovăția celor două. Abia atunci vom vedea ce este de făcut. Însă, dacă s-a redus intenționat tratamentul pacientului, asta este crimă cu premeditare și cazul trebuie tratat ca atare”.

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași dr, Florin Roșu, consideră că atitdinea medicilor care au făcut scut în jurul celor două doctorițe acuzate de omor, este, într-un fel, firească. „Solidaritatea lor demonstrează, de fapt, prezumția de nevinovăție a celor două”.

În timp ce medicii au ieșit pe holurile spitalului și în curtea instituției amenintând cu demisia, ministrul Alexandru Rafila a avut prima reacție: a organziat o conferință de presă în care a încercat să lămurească situația „fără precedent” creată.

Alexandru Rafila aruncă pisica în curtea Colegiului Medicilor

Oficialul a explicat așa numitul eșec al anchetei din aprilie când Corpul de Control al Ministerului Sănătății nu a descoperit la spital nereguli. „Noi am reacționat atunci imediat. Eu m-am deplasat la spital și am organizat toate activitățile - discutăm de fapte foarte grave - care sunt permise de cadrul legal ca să vedem ce s-a întâmplat acolo. A venit Corpul de Control al Ministerului Sănătății și aș vrea să fac o clarificare: Corpul de Control verifică chestiuni de natură administrativă pentru că este un Corp de Control al unui organism al adminsitrației centrale, un minister. Ei au verificat dacă din punct de vedere al respectării procedurilor adminsitrative în cadrul spitalului există sau nu probleme. Și nu au constatat probleme”.

Ministrul Rafila aruncă vina în Curtea Colegiului Medicilor care a deschis o a doua anchetă. Controlul viza modul de desfășurare al actului medical. „În acea zi a fost solicitat un reprezentant al Colegiului Medicilor din București. Colegiul s-a întrunit de urgență și a adoptat o decizie prin care trimitea o echipă de profesioniști ca să evalueze modul în care s-au desfășurat activitățile medicale”.

Ministrul a explicat că ancheta Colegiului Medicilor a durat aproximativ două săptămâni. „Ei au anumite standarde, anumite proceduri în care discută cu personalul medical de acolo, evaluează documentele medicale șila sfârșitul acestei perioade au emis un raport care nu conținea elemente care să sugereze că acolo ar fi fost vorba despre o situație care să fi pus în pericol deliberat viața acelor pacienți. Asta a fost situația din aprilie”.

Cezar Irimia, președintele Pacienților Oncologici: „De ce a trimis administrativul? Să numere morții?”

Cezar Irimia, președintele Asociației Pacienților Ocologici contrazice aceste declarații. El a precizat pentru „Adevărul” că ministerul are această responsabilitate, de a ancheta actul medical. „Lucrurile sunt nuanțate căci corb la corb nu scoate ochii. Ministrul, din aprilie și până acum trebuia să ia atitudine fermă privind această situație de la pantelimon. A trimis atunci corpul de control administrativ. Păi de ce ai trimis administrativul? Să numere morții? Administrativ și doar atât? Dar medical ce ai făcut? Ministerul Sănătății este responsabil de buna funcționare a sistemului de sănătate din România. Nu poate da acum vina pe Colegiul medicilor. Aceștia vin la o sesizare sau se autosesizează însă puterea stă în mâinile ministerului. El este responsabil”.

Tot în acea zi, managerul spitalului în prezența ministrului a făcut și o seziare la Parchet. „Ca să fim siguri că toate căile legale care permit evaluarea unor astfel de informații foarte grave sunt abordate”. Pe lângă aceste cercetări, conducerea spitalului a deschis și o anchetă internă. 5 medici cu renume din spital au luat la puricat activitatea din ATI și nici ei nu au găsit nereguli. „Ancheta a vizat aspecte medicale, procuratura are însă cu totul alte mijloace de probă”, a explicat managerul Bogdan Socea. „Ancheta nu a putut verifica acele injectomate, nu a putut descărca memoriile, medicii din comisie nu au avut aceleași instrumente la dispoziție”, se scuză dr. Socea.

Prin urmare, în aprilie au fost deschise patru anchete: una internă, cea a Corpului de Control al Ministerului Sănătății, cea a Colegiului Medicilor și cea a procurilor. În timp ce medicii din spital, Ministerul și Colegiul Medicilor nu au găsit nici o neregulă, procurorii au fost de altă părere. Ieri dimineață, Parchetul a emis un comunicat de presă în care menționa un număr de patru cadre medicale care erau investigate și asupra cărora s-au făcut și percheziții domiciliare.

„Subfinanțarea sitemului, cauza tuturor grozăviilor din spitale”

Greva spondană a medicilor din ATI a dat peste cap întreaga activitate a spitalului. 10 operații programate nu au mai fost efectuate, iar medicii se ocupă doar de cazurile grave și urgente. „Noi stăm să îngrijim pacienții din ATI. N-o să-i dăm afară. Doar am anunțat. Am anunțat toate secțiile. Ne-am depus demisia din gărzi care începe de mâine. Deocamdată nu se pot face internări. Demisia din spital începe în momentul în care reușim să rezolvăm bornavii din terapia intensivă. Plecăm toți”.

Scandalul, consideră Cezar Irimia, este o pată rușinoasă pe obrazul medicilor în general și atenționează că nu ar trebui să generalizăm. „Nu trebuie să-i băgăm în aceeași oală pe toți. Trebuie să ne îngrijim de medicii pe care îi avem în sistem și care luptă să ne salveze viața cu mâinile goale”. Căci, mai spune el, spitalele din România sunt subfinanțate. Acesta este și motivul pentru care asistăm la astfel de grozăvii: „Nimeni nu umblă ca cauză. Cauza este un sistem nefunctional, lipsa politicilor în sănătate, lipsa coerciției legislației în sistemul de sănătate, am angajat manageri lipitori de afișe! Imixtiunea politicului în sistemul de sănătate duce la prăbușirea lui. Asta e adevărata cauză. Nu sunt medicamente în spitale, consumabile, că banii nu sunt suficienti nimeni nu spune, că avem cea mai mare mortalitate evitabilă din Europa iar nu spune nimeni!”