Tupeu, minciuni, fumigene și autodenunț în scandalul afacerii „BMW-uri pentru Poliție“

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a prezentat, joi, raportul Corpului de Control al Ministerului de Interne pe tema achiziției celor 600 de BMW-uri de la firma lui Michael Schmidt, prietenul președintelui Klaus Iohannis, despre care a spus că a trecut prin toate filtrele de legalitate și că „licitația este corectă”.

Bode l-a acuzat pe liderul USR, Cătălin Drulă, că ar fi aprobat cererea de finanțare când era ministru. În replică, acesta din urmă susține că nu a semnat nicio anexă tehnică cu specificațiile mașinilor ce urmau să fie achiziționate de Inspectoratul General al Poliției Române.

Ministrul de Interne Lucian Bode a prezentat, joi, raportul Corpului de control pe care l-a cerut în legătură cu achiziţia de maşini de poliţie marca BMW, după mai multe acuzații lansate de USR. „Plin de tupeu domnul Drulă, acuză o conspirație la nivel înalt omițând să spună ce rol are în această speță“, l-a atacat Bode pe fostul ministru al Transporturilor, despre care a spus că el însuși a semnat contractul cu anexele privind specificațiile tehnice.

Lucian Bode a declarat că licitația a obținut toate avizele necesare. „Toată documentația tehnică a fost întocmită, analizată și agreată de către structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor, primind totodată și girul unui evaluator extern al Băncii Europene de Investiții. În plus, aceasta a obținut și un aviz de conformitate al ANAF. Licitația este corectă, iar domnul Drulă dezinformează cu bună știință”, a declarat ministrul Afacerilor Interne.

Nu avea cum să nu știe

Lucian Bode a mai susținut că Drulă nu avea cum să nu știe detaliile tranzacției pentru că, la un moment dat, a fost chiar unul dintre semnatarii documentației prin care s-a pregătit licitația. „La 12 noiembrie 2020 se emite HG 971 prin care se aprobă necesitatea cheltuielilor acestui proiect, semnată de asociatul politic mai nou al dlui Drulă, dl Ludovic Orban, în care veți găsi achiziționarea de 300 de autospeciale. Apoi, pe 25 mai 2021, Ministerul Transporturilor condus de Drulă aprobă cererea de finanțare, inclusiv detaliile tehnice. În fine, se parafează și contractul de finanțare, în baza aprobării dată de Drulă, documentul fiind semnat între Ministerul Transporturilor și IGPR (Poliția Română - n.red.). Ca reprezentant al Ministerul Transporturilor este domnul ministru Drulă și domnul Benone Matei de la IGPR. Foarte important, anexa 2 a contractului este fișa cu detaliile tehnice, unde vom găsi la pagina 7 capacitatea cilindrică, cutia de viteze, tracțiunea, lungimea, caroseria, colantarea specifică și, foarte important, cutie automată 8+1 trepte. Ce spunea dl Drulă acum câteva zile? Că am construit un caiet de sarcini în care am trecut cutie de viteze 8+1 pentru a avantaja pe cineva, în condițiile în care domnul Drulă a semnat acest contract. Cât tupeu să ai și să acuzi Poliția Română, MAI, că au făcut anumite specificații cu dedicație, când nu au făcut altceva decât să preia specificațiile din proiectul tehnic semnat. (...) Fostul ministru Drulă face acuzații grave, cu atac la persoane, vorbind despre acte semnate de dânsul”, a mai precizat Lucian Bode.

Replica lui Drulă

În replică, șeful USR a transmis într-un mesaj pe Facebook că „licitația (achiziția publică) este făcută de Bode și subordonații săi. Responsabilitatea pentru cerințele cu dedicație le aparține 100% legal. Deci NU SCAPĂ”. Mai mult, fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă l-a acuzat pe șeful de la MAI că vrea „să inducă voit o confuzie între finanțarea europeană a unui proiect de siguranță rutieră și licitația organizată de subordonații lui cu dedicație”.

Cătălin Drulă a explicat că „Poliția Rutieră are un proiect pe fonduri europene numit „Dezvoltarea unui sistem mixt mobil de monitorizare a traficului rutier privind încălcarea regulilor de circulație” (cod MySmis 125180, Programul Operațional Infrastructură Mare). Bugetul proiectului este de 106.599.765,20 lei. Acesta prevede: 250 de aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelo r- 4.000 de dispozitive mobile - 1.400 de imprimante mobile termice - 44 de sisteme electronice mobile de depistare a substanțelor stupefiante în salivă - un sistem de colectare a datelor pentru siguranţa în trafic - 300 de autospeciale de poliţie”.

Argumentele aduse de Drulă

Ministrul Afacerilor Interne a făcut aceste precizări urmate de replica fostului titular al portofoliului de la Transporturi după ce, cu ceva timp în urmă, Cătălin Drulă a avut o ieșire dură față de demersul Poliției Române de a cumpăra între 300 și 600 de BMW-uri, licitația fiind câștigată de un apropiat al președintelui, Michael Schmidt. „Cu un minim efort, am documentat cum au făcut băieții o licitație cu dedicație. Să zicem că vrei să cumperi 600 de BMW-uri 320ix de la prietenul președintelui. Ai putea să ceri o berlină, relativ puternică (min. 175 cai putere), pe benzină, cu cutie automată, tracțiune integrală, accelerație de la 0-100km/h în cel mult 8 secunde. Ai putea”, a scris Drulă pe Facebook.

„Dar ce te faci dacă vine un ofertant cu Skoda Octavia 2.0 TSI DSG 4X4 care se potrivește la toate, dar costă numai 28.000 €, pe când BMW-ul e 38.600 €? Cum ce faci? Pui în caietul de sarcini înălțime maximă de 1.450 mm și Octavia nu se califică pentru că are 1.469 mm. Bonus: elimini și Volkswagen Passat-ul care are 1.456 mm”, completa liderul USR.

Președintele USR a mai susținut că pentru a elimina și Audi A4 40 TFSI quattro „care costă tot 38.600 € și se potrivește la toate cerințele sau le depășește” a fost introdusă cerința „cutie de viteze automată cu minim 8+1 trepte”.

Întrebările Europol

Reamintim că scandalul legat de achiziționarea de către IGPR a 600 de autospeciale BMW 320ix a izbucnit după ce sindicaliștii Europol au semnalat faptul că specificațiile tehnice ale licitației au fost extrem de stricte. „Încă de la apariția anunțului de participare (15.05.2022) am stat și am căutat ce modele de autovehicule s-ar putea mula pe aceste specificații. Nu mică ne-a fost mirarea când, după aproximativ două săptămâni de căutări și discuții cu reprezentanți ai marilor dealeri auto, am ajuns la concluzia că singura marcă ce «pică» pe aceste specificații este BMW. Iar tipul de BMW este 320ix. Acum, nu o să fim noi cei cârcotași, fiind relevant faptul că vom primi multe (sperăm la mai mult de una pe județ) autospeciale «adevărate» de poliție, așa cum multe țări (toate) din blocul comunitar au în dotare. Dar nu putem să nu ne întrebăm retoric – oare chiar atât de importantă era acea cutie de 8+1 trepte?! IGPR-ul nu putea să lărgească puțin sfera și să solicite o plajă mai largă pentru ca tot ce înseamnă producător auto de marcă să participe la licitație?!”, s-au întrebat cei din Europol despre o licitație pe care o cataloghează ca fiind una „cu cântec”.