Toate dosarele de deținere de droguri și infracțiuni comise sub influența lor vor fi verificate

Inspecția Judiciară va face un control la nivel național în cauzele care au ca obiect deținerea de substanțe interzise și infracțiuni săvârșite sub influența acestora, au anunțat reprezentanții instituției. Decizia vine ca urmare a tragediei din localitatea 2 Mai, unde doi tineri au fost uciși de un șofer drogat, cu antecedente.

"Inspectorul-șef al Inspecției Judiciare a dispus efectuarea unui control tematic la nivel național privind cauzele având ca obiect deținerea de substanțe interzise și infracțiuni săvârșite sub influența acestora", au transmis reprezentanţii instituţiei.

Măsura vine după ce doi studenţi, o fată şi un băiat, au fost ucişi de un şofer drogat, în localitatea 2 Mai. Autorul accidentului fusese prins şi în trecut având droguri asupra lui, însă DIICOT a renunţat la urmărirea penală, decizie confirmată de judecătorii de la Tribunalul Bucureşti.

DIICOT a deschis pe numele lui Vlad Pascu un dosar penal în primăvara lui 2022 pentru infracţiunea de deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

După 11 luni de cercetări, la 21 decembrie 2022, procurorii DIICOT au emis o ordonanță de renunțare la urmărire penală. Motivul invocat a fost acela că era vorba de o cantitate mică de droguri de risc și că „suspectul a avut o atitudine sinceră, precum și existența unei disproporții vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfășurarea unui proces penal și gravitatea urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârșirea infracțiunii”.

Soluţia dispusă de DIICOT a fost confirmată de Tribunalul Bucureşti, la 10 ianuarie 2023. „Urmările care s-ar fi putut produce din perspectiva afectării sănătății publice au fost reduse, elementul material (deținere) nefiind în măsură să releve un mod elaborat de comitere a faptei, prin mijloace de natură să indice un pericol social ridicat”, a precizat judecătorul, în motivarea deciziei sale.

Filmul tragediei

Cu câteva ore înainte de tragedie, autorul accidentului a fost oprit de două ori de poliţişti, la ultima întâlnire cu oamenii legii fiind depistate droguri în maşina lui. Chiar şi aşa, pentru că nu dispuneau de singurul drugtest din zonă, poliţiştii nu l-au testat şi l-au lăsat să plece.

Astfel, bărbatul a fost oprit o dată la Constanța, la o acțiune preventivă, în seara de 18 august 2023. Matei Vlad Pascu abia venise la mare, cu o zi înainte, împreună cu tatăl lui, afacerist și pasionat de mașini. Echipajul de Poliție i-a atras atenția cu privire la „respectarea normelor rutiere și conduitei în trafic“.

A doua oară, Pascu a fost semnalat imediat după miezul nopții de vineri spre sâmbătă (18/19 august 2023), pe șoseaua 2 Mai - Vama Veche (DN39 Constanța-Mangalia). Un bărbat a sunat la 112 în jurul orei 00.40, să anunțe că un automobil circulă haotic dinspre Vamă și pune în pericol traficul rutier. A fost oprit două ore mai târziu, la ora 02.40, în Vama Veche. Echipa de control era formată dintr-un agent de poliție și un jandarm de la Vama Veche. Au fost legitimați șoferul și cei doi pasageri care îl însoțeau. În interiorul autoturismului, într-un pachet de țigări au fost descoperite droguri: un joint și patru pastile.

„Șoferul a fost condus la sediul Poliției Vama Veche. A fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea zero, fiind prezent la biroul de poliție până la 4.30 dimineața. Ulterior, șoferul ar fi consumat substanțe interzise. Șoferul nu a fost testat cu aparatul drugtest, am dispus cercetarea prealabilă a unui ofițer și a doi agenți de poliție pentru a se stabili dacă există sau nu vreo abatere din punct de vedere disciplinar. Conducătorul auto nu prezenta semne specifice consumului de substanțe psihoactive. Au fost găsite nouă persoane la locația din Vama Veche unde șoferul ar fi consumat ulterior substanțe interzise. Drogurile ridicate din autoturism sunt diferite de cele indicate de aparatul drug test în urma testării din dimineața de sâmbătă, 19 august 2023”, a declarat chestorul Constantin Adrian Glugă, șeful IPJ Constanța.

După ce a plecat, Vlad Pascu a intrat cu maşina într-un grup de tineri, doi dintre ei murind pe loc.