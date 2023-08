Părinții tânărului drogat care a produs teribilul accident de la 2 Mai, prima declarație: „Nu încercăm să-l ferim de răspundere“

Părinții tânărului drogat care a ucis 2 persoane și a rănit alte 3 într-un teribil accident provocat sâmbătă dimineață la 2 Mai au făcut primele declarații în legătură cu nenorocirea provocată de fiul lor. Soții Pascu au dat asigurări că nu vor încerca să își scape copilul de rigorile legii.

Redăm integral declarația soților Pascu, potrivit hotnews.ro:

„Nu există cuvinte prin care se ne exprimăm durerea și șocul provocate de această tragedie în care fiul nostru a fost implicat.

Înțelegem pe deplin situația, suntem părinți și suntem conștienți că nimic nu poate înlocui un copil. Pierderea unui copil este cea mai mare tragedie pe care un om o poate încerca.

Căutăm să găsim un echilibru și dorim să ne oferim sprijinul și susținerea pentru tratamentele medicale necesare pentru a veni în ajutorul familiilor greu încercate.

Nu încercăm să-l absolvim pe fiul nostru de rigorile legii, suntem conștienți de implicațiile pe care le va avea această tragedie asupra vieții lui și nu încercăm să-l ferim de răspunderea pentru faptele sale.

Credem că este nevoie de comunicare, echilibru și de a găși o soluție pentru a da prioritate urgențelor medicale prezente.

Sufletul ne este pustiit, trăim o suferință fără margini și nu căutăm o cale ,,ușoară,, pentru a ieși din ce avem de dus că părinți. Dumnezeu să ne ajute să putem duce această imensă povară”.

Părinții autorului tragediei de la 2 Mai au precizat că aceasta este singura declarație pe care o vor da public.

Șoferul drogat de la 2 Mai, oprit înainte de accident. Martor: „Poliția l-a lăsat să plece“

Matei Vlad Pascu, șoferul drogat care în dimineața zilei de sâmbătă, 19 august 2023, a ucis doi tineri și rănit alți trei, este în arest preventiv pentru 30 de zile.

Tânărul drogat care a ucis doi tineri în dimineața zilei de 19 august a fost lăsat să plece de polițiștii din Vama Veche înainte de tragedie, deși în mașina sa fuseseră găsite mai multe droguri.

Informația a fost furnizată de către chestorul Constantin Glugă, șeful IPJ Constanța, în cadrul unei conferințe de presă organizate luni 21 august.

La data de 17 august, Matei Vlad Pascu a ajuns în Constanța împreună cu tatăl său. În seara de 18 august, Matei Vlad Pascu a fost oprit în trafic în Constanța în cadrul unei acțiuni cu caracter preventiv. I s-a atras atenția cu privire la respectarea normelor rutiere și conduitei în trafic. Cu toate acestea, lui Matei Vlad Pascu nu i-a păsat.

Trei polițiști, cercetați pentru că nu l-au testat pe șoferul drogat

În dimineața zilei de sâmbătă, 19 august 2023, în jurul orei 00.40, un bărbat a sesizat prin telefon la numărul unic 112 IPJ Constanța că un autoturism circulă dinspre Vama Veche spre 2 Mai cu posibile încălcări ale circulației rutiere. Autoturismul, care era condus chiar de Matei Vlad Pascu, a fost dat în atenție tuturor efectivelor Au fost efectuate activități pentru localizarea automobilului.

În aceeași dimineață, la ora 02.40, autoturismul a fost depistat de o patrulă mixtă circulând pe DN 39 din localitatea Vama Veche. Au fost legitimați șoferul și cei doi pasageri care îl însoțeau. În interiorul autoturismului, într-un pachet de țigări au fost descoperite droguri: un joint și descoperite patru pastile.

„Șoferul a fost condus la sediul Poliției Vama Veche. A fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea zero, fiind prezent la biroul de poliție până la 4.30 dimineața. Ulterior, șoferul ar fi consumat substanțe interzise. Șoferul nu a fost testat cu aparatul drug test, am dispus cercetarea prealabilă a unui ofițer și a doi agenți de poliție pentru a se stabili dacă există sau nu vreo abatere din punct de vedere disciplinar. Conducătorul auto nu prezenta semne specifice consumului de substanțe psihoactive. Au fost găsite nouă persoane la locația din Vama Veche unde șoferul ar fi consumat ulterior substanțe interzise. Drogurile ridicate din autoturism sunt diferite de cele indicate de aparatul drug test în urma testării din dimineața de sâmbătă, 19 august”, spune chestorul Constantin Glugă, șeful IPJ Constanța.