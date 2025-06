Un videoclip controversat cu oficiali ai Air India SATS (AISATS) dansând la o petrecere a devenit viral, având în vedere catastrofa aviatică din 12 iunie în care și-au pierdut viața 279 de oameni. Compania Air India a emis un comunicat pentru a explica situația.

AISATS, un parteneriat între Air India Ltd și compania SATS Ltd, este responsabilă cu serviciile de manipulare la sol și cargo pe aeroporturile din India. Potrivit informațiilor oficiale, AISATS a fost implicată în pregătirea fișei de încărcare pentru zborul Ahmedabad–Londra Gatwick al avionului Boeing 787 Dreamliner, care s-a prăbușit pe 12 iunie la scurt timp după decolare, relatează Daily Mail.

În imaginile apărute pe rețelele sociale, directorul operațional AISATS, Abraham Zachariah, este surprins dansând alături de alți angajați, în timp ce muzica răsună puternic pe fundal. Petrecerea ar fi avut loc pe 20 iunie, în sediul companiei din Gurugram, în plină perioadă de doliu național.

Reacțiile publicului nu au întârziat să apară. „Cum au putut? Chiar dacă era planificată dinainte, putea fi amânată” a scris un utilizator pe rețeaua X. Alții au catalogat imaginile drept „patetice” și „profund lipsite de empatie”.

„Compania este conștientă de videoclipul distribuit în mediul online, însă acesta este complet scos din context. Cu toate acestea, regretăm sincer orice disconfort emoțional cauzat”, a transmis compania aeriană.

Identificarea victimelor a fost dificilă, fiind nevoie de mostre de ADN, deoarece multe dintre trupurile neînsuflețite au fost carbonizate sau mutilate. Accidentul este considerat cel mai grav incident aviatic implicând cetățeni britanici de la atentatele din 11 septembrie 2001.

Singurul supraviețuitor este Vishwash Kumar Ramesh, în vârstă de 40 de ani. Într-un interviu acordat televiziunii indiene Doordarshan, Ramesh a povestit că avionul a început să piardă altitudine imediat după decolare, s-a rupt în două și l-a proiectat afară chiar înainte de explozie:

„Nu știu cum am ieșit viu de acolo. Am crezut că o să mor. Dar când am deschis ochii și am văzut că trăiesc, mi-am desfăcut centura și am ieșit. Doi însoțitori de bord au murit chiar în fața mea.”