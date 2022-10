Scandalul „BMW-uri pentru Poliție”. Prima reacție a Automobile Bavaria

Reprezentanții Automobile Bavaria au oferit prima reacție în scandalul „BMW-uri pentru Poliție” și au spus că autospecialele BMW 320ix „nu reprezintă mașini de lux”, ci sunt special concepute pentru autorități.

În comunicatul de presă transmis de reprezentanții companiei, se precizează că omul de afaceri Michael Schmidt — un apropiat al preşedintelui Klaus Iohannis — nu mai deţine nicio funcţie în cadrul companiilor din România şi nu este implicat în activitatea operaţională a acestora.

„Având în vedere neimplicarea domniei sale în activitatea comercială sau în procesul decizional din cadrul companiilor înregistrate în Holding, nu se pot face legături între viaţa personală a domnului Schmidt şi activitatea acestor companii”, afirmă aceştia.

De asemenea, în comunicat se precizează că Automobile Bavaria activează din 1994 în România și este „primul importator al mărcii BMW pe această piaţă”.

„Începând din anul 2007 am devenit Centru de Competenţă pentru vânzări speciale BMW pe plan local. La nivel mondial, de peste 60 de ani, un departament special al BMW AG colaborează cu autorităţile guvernamentale internaţionale pentru a dezvolta autovehicule care îndeplinesc cele mai înalte standarde.

Paramedici, pompieri, poliţişti – toţi cei care lucrează în serviciile de urgenţă au un lucru în comun: activitatea lor necesită performanţe remarcabile în situaţii excepţionale. Autospecialele utilizate de aceştia sunt de o importanţă vitală. Departamentul BMW Special Sales furnizează autospeciale dezvoltate şi perfecţionate sistematic împreună cu autorităţile din întreaga lume.

În România, autorităţile utilizează motociclete BMW începând din anii 1960, alături de alte 150 ţări din lume. Automobile Bavaria este principalul furnizor de motociclete pentru autorităţile din ţara noastră din ultimii 25 ani. În anul 2009 am livrat Poliţiei Române un prim lot de autospeciale BMW Seria 3”, se menționează într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de Leonhard Georg Pfeffer, CEO şi administrator al Automobile Bavaria, în contextul informaţiilor legate de licitaţia organizată de Poliţia Română.

Conform sursei citate, compania participă de peste 25 ani în licitaţii publice la nivel internaţional, iar prioritatea „ca participant este de a ne asigura că putem răspunde cerinţelor organizatorilor cu o ofertă competitivă”.

În plus, contractele cu autoritățile publice nu sunt o pondere semnificativă în cifra de afaceri a companiei, reprezentând sub 5% din livrările anuale ale Automobile Bavaria.

Compania subliniază și că „autospecialele BMW 320ix ofertate IGPR nu reprezintă maşini de lux.” și că sunt dotate cu „sisteme de avertizare optică şi acustică, baterie suplimentară pentru echipamente speciale şi set suplimentar de roţi de iarnă. Sunt autovehicule special concepute pentru autorităţi şi ofertate la un preţ special.”.

„Autovehiculele BMW sunt eficiente din punctul de vedere al costurilor de întreţinere. Intervalele de service oferite de BMW sunt printre cele mai mari din industrie, fiind mult mai mari decât cele oferite de producătorii autohtoni, de exemplu. Intervalele de revizie pentru BMW 320 xi sunt de 25.000 km. Garanţia oferită în cadrul contractului este de 5 ani/max 200.000 km. În 100.000 km, pentru BMW 320 xi sunt necesare 4 revizii”, adaugă sursa citată.

De ce nu s-a înscris compania la prima licitație

Reprezentanții Automobile Bavaria spun că doresc să demonteze speculațiile apărute în presă și explică că motivul pentru care nu s-ar fi înscris la prima licitație organizată de Poliția Română este limita de producție, o situație cunoscută în întreaga industrie auto în ultimii ani.

„Referitor la speculaţiile apărute în anumite publicaţii referitor la o posibilă implicare a domnului Michael Schmidt în participarea noastră la această licitaţie, dorim să clarificăm faptul că fondatorul companiilor Automobile Bavaria şi MHS Truck & Bus nu mai deţine nicio funcţie în cadrul companiilor din România şi nu este implicat în activitatea operaţională a acestora. La nivelul Holdingului MHS înregistrat în Austria, business-ul din România reprezintă o parte a activităţii, alături de companii din Germania şi Austria. Având în vedere neimplicarea domniei sale în activitatea comercială sau în procesul decizional din cadrul companiilor înregistrate în Holding, nu se pot face legături între viaţa personală a domnului Schmidt şi activitatea acestor companii”, se subliniază în comunicat.

„Marca BMW se menţine în topul preferinţelor conducătorilor auto din România, datorită performanţelor, siguranţei şi fiabilităţii. Ne bucurăm că am reuşit, cu sprijinul departamentului BMW Special Sales, să asigurăm capacităţile de producţie pentru lotul de autospeciale BMW 320xi destinate Poliţiei Române, într-o perioadă în care întreaga industrie auto mondială continuă să se confrunte cu mari provocări”, a afirmat Leonhard Georg Pfeffer, CEO şi administrator al Automobile Bavaria.

„Licitație cu cântec”

Poliția Rutieră a anunțat în luna septembrie că va achiziționa 600 de mașini BMW 320ix pentru agenții rutieri. Autospecialele sunt dotate cu transmisii automate cu 8+1 trepte foarte performante, dar nu dispun de ranforsarea caroseriei, element de siguranță prezent pe mașinile oricărei poliții moderne

Prețul contractat de IGPR pe o autospecială BMW din seria 3 este de 163.343,41 de lei (aproximativ 33.200 de euro), cu 15.000 de euro sub prețul de catalog, iar primul lot de 100 de vehicule este așteptat să intre în dotarea Poliției Române cel târziu în iunie 2023. „Nu putem să nu observăm faptul că în continuare, în ciuda tuturor insistențelor, evenimentelor, reportajelor, exemplelor etc. pe care atât noi, cât și opinia publică le-am transmis în ultimii ani, factorii de decizie din Poliția Română continuă să pună eticheta de «autospecială» unui autoturism pe care se lipește doar un colant pe care scrie POLITIA și pe care este montată o rampă. În continuare nu se cere șasiu întărit, nu se cer accesorii specifice muncii din dotare (lumini suplimentare montate, compartimentare separată pentru persoanele conduse la sediu, compartimentare separată în portbagaj pentru accesorii specifice etc.), ci pur și simplu un autoturism «chior»”, arăta Sindicatul Europol.

Publicația G4Media a relatat că licitaţia prin care Inspectoratul general al Poliţiei Române (IGPR) cumpără aceste mașini de la Automobile Bavaria SRL, firmă condusă de Michael Schmidt, prietenul preşedintelui Klaus Iohannis, este considerată ca fiind „cu dedicaţie” atât de sindicatele din poliţie, cât şi de publicaţiile de profil auto.

În replică, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că nu a contat această prietenie şi a subliniat că este inadmisibil ca numele şi poziţia sa să fie implicate într-o astfel de chestiune. Iohannis a adăugat că se aşteaptă ca autorităţile statului să facă verificări.

De asemenea, ministrul de Interne, Lucian Bode, a prezentat săptămâna trecută concluziile controlului efectuat de corpul de control al MAI pe tema achiziţiei de maşini marca BMW pentru poliţie, menţionând că liderul USR, Cătălin Drulă, în calitate de ministru al Transporturilor, este cel care a semnat contractul cu anexele privind specificațiile tehnice.

Acesta a prezentat și o copie a contractului de finanţare semnat de Cătălin Drulă şi Poliţia Română, menţionând că licitaţia a fost una corectă şi acuzându-l pe liderul USR de dezinformare.

„Foarte important, anexa 2 a acestui contract, parte componentă a acestui contract e fișa cu detaliile tehnice unde vom găsi la pagina 7 capacitatea cilindrică, cutia de viteze, tracțiunea, lungimea, caroseria, culoarea, inscripționarea specifică, cutia automată 8 plus 1 trepte. Ne aducem aminte ce spunea Drulă acum câteva zile? Că am trecut în caietul de sarcini intenționat cutia 8 plus 1 pentru a favoriza pe cineva în condițiile în care el a semnat contractul care are această anexă inclusiv cu informații despre cutia 8 plus 1.

Cât tupeu să ai și să acuzi Poliția Româna, MAI, că au făcut anumite specificații cu dedicație, când nu au făcut decât să preia specificațiile din proiectul tehnic anexă la contractul semnat de ministrul Transporturilor de la acea vreme. Ministerul a anunțat public semnarea contractului, printre echipamente fiind enumerate și cele 300 de autospeciale de poliție, deci după ce semnează contractul da comunicat și promovează public aceste demers.

Aveți acest anunț care după ce a fost semnat, ministrul Transporturilor are obligația legală să notifice Ministerul Fondurilor Europene. Așadar, contractul ajunge și la Cristian Ghinea, ministrul de atunci, inclusiv cu specificațiile tehnice. Putem vorbi de ipocrizie, pierderi de memorie, inclusiv despre zicala românească - dacă tăceai, filosof rămâneai", a afirmat Bode.