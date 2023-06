Scandal la Aeroportul Otopeni: 40 de oameni neîmbarcați în avionul către Treviso

Nu mai puțin de 40 de persoane au fost lăsate pe din afară și nu au fost îmbarcate într-un avion cu destinația Treviso, Italia.

„Aș vrea să vă atenționez cu privire la o situație ce vă poate afecta întreaga vacanță, pe care am întâmpinat-o azi (17 iunie n.red.) cu Wizz Air. Este prima dată când mi se întâmplă, am mai călătorit cu compania, când nu aveam alte opțiuni și a fost relativ ok”, așa își începe relatarea pe Facebook una dintre „victime”, notează Știri Diaspora.

Mai departe, turista spune că erau trei persoane, cu un bagaj de cală, care și-au rezervat bilet pe ruta București-Treviso. Însă, fără nicio atenționare prealabilă, când au ajuns la check-in pentru a lăsa bagajul de cală li s-a comunicat că nu pot zbura.

„Nu puteți zbura, doar doamna ar putea (adică eu, care aveam bagaj cală), ceilalți nu, mergeți să vă reprogramați în altă zi”, a fost răspunsul primit.

Turiștii întreabă, firesc, de ce nu au fost anunțați din timp de acest lucru, iar răspunsul reprezentantului companiei de zbor a fost sec: „Vă anunț eu acum.”

La alt ghișeu au aflat că pot face o rezervare pentru un zbor abia peste o zi.

„Am refuzat și am cerut o explicație, mi s-a zis să ma duc la reprezentanții Wizz Air, la sediul din Budapesta (da, chiar așa) să rezolve ei", spune femeia.

"Mi-a spus că sunt impertinentă și nesimțită"

"Înapoi la ghișeu: o femeie (nu pot spune doamnă uneia cu limbaj și atitudine de pe centură) ne-a vorbit într-un mod inadmisibil, a refuzat să spună cum se numește (”ce vă interesează?!”) deși trebuia să aibă un ecuson pt identificare (logic că voiam să o reclam). Mi-a spus că sunt impertinentă, nesimțită, mamei că e surdă că n-a priceput ce zice ea, și că-i recomandă un doctor, că ea nu trebuie să ne explice cum se face selecția în avion (s-a schimbat aeronava cu una mai mică), că și așa nu pricepem și n-are rost.

A văzut că nu renunț și că îmi cunosc drepturile și a printat niște bilete pe care mi le a fluturat, mi le a arătat și a zis: ”vezi cum arată? Nu am de gând să ți le dau pt că ești o nesimțită” (și chiar nu-i zisesem nimic jignitor, am spus că vreau locul plătit în avion, nu doresc amânare, și că pierd cazare/mașină în valoare de 2500 euro, iar dacă Wizz îmi anulează nejustificat accesul să îmi plătească paguba).

Într-un final ne-a dat biletele și a ținut să precizeze că a făcut asta prin nemărginita ei bunăvoință, deși nu meritam", mai scrie femeia.

40 de turiști lăsați pe aeroport

Turista mai povestește că avionul a plecat cu o întârziere de cel puțin o oră, din cauza scandalului care s-a creat la poarta de îmbarcare. Aproximativ 40 de pasageri nu au fost primiți în avion.

"La poarta de îmbarcare: mulți pasageri care aveau doar bagaj de cabină au ajuns efectiv la poartă (deci la security au putut trece cu biletul lor valid de altfel, au stat 2 ore prin aeroport) și li s-a refuzat accesul în avion. În avion: pasageri cu același loc alocat de 2 ori.”