 Românii, printre cei mai mari susținători ai unei armate europene. Sondajul care arată schimbarea de atitudine | adevarul.ro
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Românii, printre cei mai mari susținători ai unei armate europene. Sondajul care arată schimbarea de atitudine

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România se numără printre statele în care sprijinul pentru o apărare europeană comună este cel mai puternic.

Militari
Armată europeană Foto: AFP

Peste șapte din zece europeni susțin înființarea unei armate a Uniunii Europene, iar aproape opt din zece consideră necesară consolidarea capacităților de apărare ale blocului comunitar. România se află pe primul loc în clasamentul susținerii unei armate europene, cu 82%, potrivit raportului GLOBSEC Trends 2026.

Studiul arată că ideea unei armate comune europene câștigă teren inclusiv în statele în care integrarea militară a Uniunii a fost privită tradițional cu rezerve. După România, cele mai ridicate procente de susținere au fost înregistrate în Lituania (78%) și Franța (75%). În Polonia și Bulgaria, aproximativ 70% dintre respondenți sunt favorabili proiectului, în timp ce în Germania procentul ajunge la 69%, scrie Politico.

Apărare europeană mai puternică, dar fără renunțarea la NATO

Creșterea sprijinului pentru o armată europeană nu înseamnă însă că cetățenii își doresc îndepărtarea de NATO. Potrivit sondajului, 77% dintre respondenții din statele membre ale Alianței ar vota pentru menținerea apartenenței la organizație.

În același timp, 78% dintre participanții din statele UE incluse în cercetare susțin dezvoltarea propriilor capacități de apărare ale Uniunii, în paralel cu structurile NATO.

Un alt rezultat important privește serviciul militar obligatoriu. În țările în care acesta a fost eliminat, 64% dintre respondenți susțin reintroducerea sa. Cele mai ridicate niveluri de susținere au fost identificate în Cehia, Franța, Germania și Slovacia.

Neîncrederea în Statele Unite, tot mai vizibilă în Europa

Raportul evidențiază și schimbări importante în percepția europenilor asupra relației transatlantice. Peste o treime dintre respondenții europeni consideră Statele Unite o amenințare la adresa securității, pe fondul incertitudinilor privind angajamentul Washingtonului față de apărarea continentului.

Germania se remarcă în mod deosebit: este singura țară inclusă în sondaj în care majoritatea respondenților percep Statele Unite drept o amenințare. Aproximativ jumătate dintre participanții din Germania, Franța și Regatul Unit împărtășesc această opinie.

Tot Germania înregistrează atitudini controversate față de războiul din Ucraina. Aproximativ 40% dintre respondenți consideră că tratamentul aplicat de Kiev vorbitorilor de limbă rusă ar putea justifica invazia rusă, iar 39% cred că Occidentul a provocat conflictul.

Mai mult, aproape șase din zece germani chestionați ar accepta cedarea unor teritorii ucrainene în schimbul păcii, în timp ce puțin peste jumătate consideră că rezistența Ucrainei este importantă pentru securitatea Germaniei.

Cercetarea GLOBSEC Trends 2026 a fost realizată în 14 țări, printre care 11 state membre ale Uniunii Europene, Ucraina, Regatul Unit și Statele Unite.

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