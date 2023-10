Românii își găsesc tot mai greu chirii în Germania. „Sunt apartamente goale și nemții nu închiriază la oricine, în special la români“

Românii din Germania au dificultăți serioase în a închiria un apartament. Aceștia își prezintă situația în care se găsesc pe rețelele de socializare, în speranța că-și vor găsi colegi de apartamente pe grupurile românilor de pe Facebook.

În ultimii ani, problema locuințelor în Germania a devenit din ce în ce mai presantă, cu un număr tot mai mare de locuitori, în special în orașele mari, care se confruntă cu dificultăți în găsirea și menținerea unui loc de trai decent.

Cu piața imobiliară tensionată și prețurile chiriilor în creștere constantă, a devenit din ce în ce mai greu pentru mulți germani și străini să găsească o locuință adecvată.

Iar această problemă afectează nu doar rezidenții germani, ci și numeroși imigranți care încearcă să își construiască o viață mai bună în această țară.

De ce găsesc românii chirie greu în Germania

Un român a postat un mesaj pe grupul de Facebook „Comunitatea Românilor din Munchen", în care își arată nedumerirea cu privire la faptul că, deși sunt apartamente goale, nemții sunt foarte selectivi în ceea ce privește chiriașii.

„Salutare grup, am și eu o întrebare. De ce se găsesc greu chirii in Germania? Caut de la începutul anului și nimic, am vizitat apartamentele și proprietarul a spus că trebuie să mai vină și alții la vizionarea apartamentului, chiar nu înțeleg de ce fac nemții așa, pe ce criterii se bazează ei , că sunt multe apartamente goale și nu închiriază la oricine (în special la români). Mulțumesc!", a scris el pe grupul menționat.

O româncă îi răspunde și îi explică faptul că e vorba de încrederea pe care o are proprietarul.

„Cu cât înțelege ca ești foarte stabil financiar, cu atât are mai multă încredere in tine, foarte logic. Probabil dacă tu ai avea un apartament de închiriat ai face la fel, te-ai asigura că persoana pe care o bagi înăuntru își permite să plătească lunar fără stres și că nu îți va distruge apartamentul. Întâlnirea cu proprietarul înainte de închiriere este extraordinar de importantă, el atunci își face o prima impresie despre viitorii chiriași", detaliază românca.

Altcineva îi explică cum a procedat pentru a închiria un apartament în Germania.

„Eu am folosit o agenție, am găsit un apartament de 3 camere într-o lună. Am dat un comision din care am recuperat o parte de la taxe. La acea vreme numai eu aveam salariu (soțul nu lucra) și eram și în perioada de probă. O agenție poate convinge proprietarul să treacă cu vederea multe reguli peste care nu ar trece în mod normal. Altfel, cred că stăteam mult și bine prin apartamente inchiriate la suprapreț, pe termen scurt. Deci a meritat să plătesc comision agenției", susține persoana în cauză.

Un IT-ist român mutat la Berlin, misiune imposibilă să găsească chirie

În ultimii ani, cazurile de români care și-au găsit extrem de greu chirie în Germania s-au înmulțit.

Una dintre aceste povești este cea a lui Andrei, un tânăr român care și-a adus familia în Germania în căutarea unor oportunități mai bune. Cu puțin timp în urmă, Andrei și soția sa au fost bucuroși să afle că aveau șansa de a lucra în industria IT din Berlin. Cu toate acestea, încercarea lor de a găsi o locuință adecvată s-a transformat rapid într-un coșmar.

„Am fost șocați de cât de dificil a fost să găsim un apartament în Berlin", a declarat Andrei pentru stiridiaspora.ro. „Am văzut multe anunțuri pentru apartamente, dar majoritatea erau fie prea scumpe, fie deja rezervate înainte de a apuca să le vedem", spune el.

Cauzele acestei crize locative sunt variate și complexe. Un factor cheie este creșterea constantă a populației din Germania, alimentată de imigrație și urbanizare.

În orașele mari precum Berlin, München și Hamburg, cererea pentru locuințe a depășit cu mult oferta disponibilă, ceea ce a dus la o creștere abruptă a prețurilor chiriilor. De asemenea, construcția insuficientă de locuințe noi și politicile fiscale au contribuit la această problemă.

În încercarea de a face față acestei situații, guvernul german a introdus o serie de măsuri pentru a proteja chiriașii și a reglementa piața locativă. Cu toate acestea, pentru cei ca Andrei și familia sa, găsirea unui loc unde să trăiască rămâne o provocare majoră.

„Am ajuns să închiriem o cameră într-o locuință partajată, dar nu este ideal", spune Andrei. „Ne dorim cu adevărat propria noastră locuință, dar suntem nevoiți să așteptăm și să economisim pentru a face acest pas", mai spune Andrei.

Cu toate acestea, Andrei nu este singurul care se confruntă cu această situație dificilă. Mulți germani și străini tineri se luptă pentru a-și găsi un loc de trai stabil și accesibil în Germania.

Criza locativă din țară pare să nu se rezolve prea curând, iar guvernul german trebuie să găsească soluții eficiente pentru a satisface cererea tot mai mare de locuințe, fără a expulza oamenii din orașe sau a-i forța să plătească chirii exorbitante.