Exclusiv România la răscruce. De ce suntem îngroziți că am putea fi trădați de americani. Expert: Rusia sărbătorește deja prostia asta

Statele Unite ale Americii au o nouă abordare în relațiile cu Uniunea Europeană, dar acest lucru nu înseamnă că Europa și România vor fi sacrificate, consideră experții consultați de „Adevărul”. Cu toate acestea, urmează schimbări la care România și UE par cu greu dispuse să se adapteze.

America și Uniunea Europeană se încruntă una la alta, iar România tremură de-a binelea. Ultimele declarații date de Trump și de cei mai importanți oficiali americani, culminând cu cea a lui JD Vance, au provocat iritare la Bruxelles și în marile cancelarii europene, dar și o adevărată isterie. Ce ascund însă toate aceste declarții nu este însă foarte clar pentru mulți.

Ce se întâmplă

Așa cum era de așteptat, și adversarii lui Donald Trump au profitat pentru a critica pozițiile administrației sale și nu au ezitat să spună că SUA s-ar pregăti să trădeze Europa. În România, declarațiile lui Vance, care a spus că autoritățile române au anulat alegerile prezidențiale fără a avea suficiente argumente au provocat nervozitate.

„M-a frapat faptul că un fost comisar european a apărut recent la televizor și părea încântat că guvernul român tocmai a anulat un întreg scrutin. El a avertizat că, dacă lucrurile nu merg conform planului, același lucru s-ar putea întâmpla și în Germania”, a spus JD Vance, aluzie la declarațiile interpretabile ale fostului comisar european Thierry Breton, din ianuarie, în care a sugerat că alegerile din Germania ar putea fi anulate, la fel cum s-a întâmplat în România.

Unii s-au grăbit să vadă în declarațiile lui Vance un amestec al SUA în problemele interne ale unor state europene, iar alții au mers până la a spune cu subiect și predicat că americanii se pregătesc să abandoneze Ucraina, dar și întreaga Europă, inclusiv România, în brațele lui Putin.

Declarații precum cea a lui JD Vance nu fac decât să arate faptul că România nu știe comunica și arată ineficiența actorilor pe care se bazează politica externă română de a explica SUA ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în România, dar și faptul că nu am fost capabili să furnizăm dovezi suficient de clare în sprijinul deciziei de a anula alegerile. De altfel, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a recunoscut că statul român trebuie să facă mai multe eforturi pentru a explica ceea ce s-a întâmplat la alegeri și motivele care au stat la baza deciziei de a le anula.

Însă lipsa comunicării autorităților nu este o problemă nouă. România, spune expertul, s-a dovedit incapabilă să comunice eficient și să-și susțină interesele la Washington nu numai în aceste probleme.

America nu ne va „trăda”

Adevărul a discutat pe această temă cu un politolog, un expert în probleme de securitate și cu un un cunoscut general.

Hari Bucur Marcu este expert internațional în probleme de politici de apărare naționale. A fost printre oamenii care au făcut posibilă acceptarea României în NATO și a contribuit la reformarea forțelor armate române. Nu în ultimul rând, a fost expert pentru politica de apărare la Centrul de la Geneva pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate și coordonator academic al Centrului de Studii NATO din București.

Cu o expertiză indubitabilă în toate aceste aspecte, Hari Bucur Marcu atrage atenția că acuzațiile aduse Americii cum că ar intenționa să abandoneze Europa și România sunt ridicole și complet neadevărate.

Hari Bucur Marcu a comentat și declarațiile noului șef al Pentagonului, Pete Hegseth, care a anunțat că trupele americane nu vor face parte din nicio misiune de menținere a păcii în Ucraina și că o astfel de misiune nu ar trebui să fie acoperită de articolul 5 al NATO, articol ce se referă la apărarea colectivă, dar și alte afirmații, referitoare la reducerea prezenței americane în Europa.

„Statele Unite rămân angajate în alianța NATO și în parteneriatul de apărare cu Europa. Punct. Dar Statele Unite nu vor mai tolera o relație dezechilibrată care încurajează dependența”, a punctat zilele trecute Hegseth.

Deși reacția europenilor a fost una furibundă, Hari Bucur Marcu vorbește despre o falsă problemă și amintește că SUA au decis încă din timpul mandatului lui Barack Obama că principala prioritate pentru americani o reprezintă regiunea Indo-Pacific, iar Europa va fi trecută în plan secundar. Nu în ultimul rând, el a vorbit despre vehemența cu care unele state europene au criticat inclusiv solicitările lui Trump ca membrii NATO să crească sumele alocate apărării, deși au acceptat fără nicio împotrivire apelul similar venit din partea șefului NATO, Mark Rutte.

UE, ca un asistat social în relația transatlantică

Vorbind despre faptul că SUA asigură aproape 70% din bugetul NATO, în vreme ce statele UE, împreună, mai puțin de 20%, Hari Bucur Marcu remarcă faptul că Europa este, într-o anumită privință, ca un asistat social, obișnuit să primească bani, dar care se înfurie atunci când binefăcătorii săi nu mai vor să-i dea banii cu care s-a obișnuit.

„Glumind puțin, deși nu prea este de glumit, este ca și în bancul cu cerșetorul care s-a obișnuit să primească mereu câte 10 lei de la un același trecător. La un moment dat, omul nu i-a mai dat bani când a trecut pe lângă el. Nervos, cerșetorul l-a abordat cu tupeu și l-a întrebat de ce nu-i mai dă bani ca înainte. Iar omul i-a explicat că are cheltuieli mai mari de când copilul e la facultate, că are propriile probleme, că trebuie să facă economii. Ei bine, în acel moment cerșetorul a izbucnit furios și i-a reproșat: «Aha, deci tu îți ții copilul la facultate pe banii mei, nesimțitule!». Păstrând proporțiile, aceeași reacție am văzut-o și din partea unor europeni, care s-au obișnuit ca SUA să le furnizeze aproape gratis securitate începând cu Al Doilea Război Mondial”, spune expertul.

De ce nu mai pot americanii să se ocupe doar de Europa

Aspectul care le scapă europenilor sau nu vor să țină cont de el este că între timp situația la nivel global s-a schimbat, iar SUA au și alte provocări, însă resursele americanilor nu sunt nici pe departe infinite.

„Problema este că între timp au apărut și alte probleme, mai cu seamă provocarea Chinei, care pune în pericol interesele Americii. Evident, SUA se vor concentra pe această rivalitate, așa cum pe timpul Războiului Rece s-au concentrat pe rivalitatea cu fosta URSS. Pentru că acum, pentru americani, China e marele pericol, nu Rusia. Și cum ar putea să se sperie americanii de ruși când Rusia are un buget de 20 de ori mai mic decât SUA și când Rusia nu are forța să-i pună în pericol. OK, dacă vorbim de capacitățile nucleare Rusia e la același nivel cu SUA, dar în rest americanii îi surclasează la orice capitol. În schimb, în ultimii ani, China a ajuns aproape la același nivel cu America, iar la unele capitole o ia în față. Așa că americanii nu au cum să se piardă în detalii cu Rusia, când marea lor provocare vine de la Beijing, nicidecum de la Moscova”, mai spune Hari Bucur Marcu.

Nu pleacă nicăieri

În ce privește România, lucrurile sunt la fel de clare. Expertul susține că nu se pune problema ca americanii să renunțe la bazele militare din țară sau la parteneriatul strategic cu România.

„Au spus unii că pleacă americanii de la baza Kogălniceanu sau de la Deveselu. Păi, în primul rând Kogălniceanu nu e baza americană, e bază NATO. E doar o bază închiriată de americani pentru anumite misiuni. Bun, sunt discuții și planuri ca ea să devină o bază americană, discuții și planuri care sunt convins că au început pe vremea lui Trump. Apoi, Câmpia Turzii este un aerodrom în care americanii au adus inclusiv drone la un moment dat. Cât despre scutul de la Deveselu, nu se pune iarăși problema să fie abandonat. Americanii nu l-au făcut peste noapte și nu îl vor abandona peste noapte, asta e clar”, e convins expertul.

În plus, poziția strategică a României și bazele sale militare sunt importante, iar SUA nu iau în calcul să renunțe la colaborarea apropiată cu autoritățile române.

„Revenind la baza Kogălinceanu, să le spunem oamenilor că ea va intra în ecuație în momentul în care se vor contura condițiile de pace de după război. Războiul în Ucraina se va încheia la un moment dat, iar după oprirea războiului vor urma lungi negocieri, cred că nu apucă să se termine mandatul Trump și să vadă un tratat serios de pace realizat, ci doar un armistițiu. Dar una peste alta, dacă America vrea să aducă argumente de forță, așa cum spune de fiecare dată Trump, categoric că forța bazei de la Kogălniceanu va crește exponențial. Adică aici va fi o prezență americană consistentă. Și vor avea nevoie de această bază nu doar pentru Rusia, ci mai ales pentru Iran. Americanii mai au bază în Arabia Saudită, dar asta nu înseamnă că vor renunța la celalalte. Ca să rezum, nu se pune problema să plece americanii și nici să ne abandoneze Rusiei”, explică Hari Bucur Marcu.

„Eu am mai spus că politica de securitate și politica externă a Statelor Unite nu este pe o persoană fizică, nu este pe Trump, nu este pe Obama. Deci e o politică care se gândește cu 20 de ani înainte, se aplică de oricine ar fi la Casa Alba. Diferențele sunt doar de ton, de aspect, de discurs și așa mai departe. Dar politica ca atare asta este. Și se știa încă de acum 20 de ani că China va ajunge atât de puternică încât americanii nu vor avea de ales și vor fi nevoiți să o oprească în tendințele sale expansive. S-a și vorbit suficient despre asta, așa că nu ai cum tu Europa să vii acum și să spui că te simți trădată sau că nu știai că asta se va întâmpla”, mai spune Marcu.

Putin și ai lui au scos șampaniile din frigider

Hari Bucur Marcu consideră că europenii nu sunt pregătiți pentru schimbare, iar atunci încearcă să abată atenția de la adevărata problemă și acuză administrația Trump de toate relele pământului, inclusiv de faptul că ar discuta cu Putin. Or, cum ar putea Trump să negocieze cu Trump dacă l-ar insulta și nu ar căuta să-l convingă să se așeze la masa discuțiilor, se întreabă expertul.

„Am văzut că europenii s-au înfuriat când l-au auzit pe JD Vance că îi critică. Ei atât au înțeles! Când de fapt discuția e alta. Discuția e că au loc schimbări la Washington, iar europenii nu sunt deloc pregătiți pentru schimbare. Și atunci, în momentul de față, nu fac decât un mare zgomot de fond, peste tot se aduc invective, se vorbește de persoane fizice, asta ca și când Trump ar face doar ce-i trece prin cap, deși era evident că schimbarea va veni”, mai spune el.

În opinia sa, declarațiile acide la adresa SUA și antiamericanismul servesc în acest moment doar Rusiei.

Am văzut fel de fel de declarații și reacții că America ne va «vinde». De regulă, ele sunt făcute de oameni care nu au cunoștințe minime în acest domeniu, dar vorbesc pentru că e la modă. Iar unii vorbesc pentru că e la modă să-l înjuri pe Trump. Tpate discuțiile astea și toată acestă stare de încrodare servește de minune unei țări: Rusia. Cred că cei de la Kremlin jubilează, probabil că e sărbătoare acum la ei. Nici lor nu le vine să creadă cum pun problema europenii, se bucură că există atât de multă dezbinare în NATO și sigur sărbătoresc asta. Clar, Rusia sărbătorește deja prostia asta”, e semnalul de alarmă tras de Hari Bucur Marcu.

De aceeași părere este politologul Flavius Caba. În opinia sa, dosarul Ucraina va fi discutat de americani împreună cu alte dosare, iar unul dintre cele mai importante care vor fi puse pe tapet este cel din Orientul Mijlociu.

„Astfel de discuții și exagerări nu sunt în interesul nostru. De la început, de la când a preluat președinția la Casa Albă, Trump a evidențiat câteva obiective, iar doctrina sa are în vedere o reducere a prezenției și a implicării americane în Europa, respectiv în Orientul Mijlociu. Interesul principal al SUA va fi în Asia, zona Indo-Pacific cum îi spun americanii, Asia-Pacific, cum îi spun chinezii. De asemenea, americanii sunt mai interesați decât de Europa și de emisfera vestică, iar când spun asta mă refer la Groelanda. Dar despre pivotul american spre Asia se știa încă de pe vremea lui Obama, doar că acum se accelerează acest demers american. Evident, pe noi ne-a luat pe nepregătite”, spune Caba.

O dispută ideologică între conservatori și progresiști

În ce privește mesajul lui JD Vance, Flavius Caba consideră că arată și o dispută ideologică între SUA republicană, care este sunt conservatoare, respectiv o Uniune Europeană mult mai progresistă, aplecată spre stânga, cu valori socialiste.

„E clar că JD Vance, prin prezența sa la conferința de la Munchen, a transmis un semnal clar că America are o altă abordare, una prin care încearcă să lupte cu vechiul sistem, acela pe care îl promovează europenii”, adaugă el.

Flavius Caba a explicat și ce urmează pentru România și ce ar trebui să facem, în viziunea lui.

„Vom asista la o schimbare de paradigme, România trebuie să-și schimbe puțin și abordarea să înțeleagă că s-a schimbat optica la Casa Albă. Iar România va trebui să găsească puncte comune cu noua administrație de la Casa Albă, astfel încât să intre într-o sinergie cu ea. Asta ce presupune? Ca în perioada imediat următoare, România să insiste pentru câștigarea credibilității, iar obligatoriu va trebui ca organizarea acestor alegeri din mai să fie transparentă, bineînțeles, astfel încât să nu mai apară și alte critici. Plus, desigur, România va trebui să comunice cu SUA și să învețe să explice mult mai clar ce s-a întâmplat cu alegerile anulate, așa cum în țară e nevoie și de un dialog la nivelul societății”, explică Caba.

Ce variante există

În același timp, Flavius Caba nu exclude ca inclusiv în România să avem pe viitor o prezență americană mai redusă. Însă SUA vor continua, spune el, să asigure toate garanțiile României și celorlalți aliați, îndemnându-i în paralel să se implice mai mult pentru a-și asigura propria securitate.

Pe de altă parte, spune el, în România există și o a doua variantă. Pornind de la afirmațiile lui Trump din primul mandat, când a vorbit despre faptul că SUA ar putea să-și retragă o parte din trupele staționate în Occident și să le mute chiar în România, varianta rămâne în picioare.

„Nu cred că se va pune problema ca prezența NATO să fie afectată în România. La nivelul Europei, trupele americane probabil vor fi retrase parțial. Acum, într-o discuție mai largă, ar trebui știut cum negociază Statele Unite. Și am văzut, iar acesta poate fi un exemplu scolastic, cum au negociat cu talibanii. Sau cum au negociat în Orientul Mijlociu. Pentru că atunci ei au negociat prima dată fără Guvernul din Afganistan și fără Palestina. La fel și acum. În faza inițială, discuțiile se poartă fără Ucraina. Revenind la exemplele anterioare, vedem că după discuțiile preliminare cu talibanii, respectiv Israel, SUA au negociat și cu guvernul afgan, iar în Orientul Mijociu și cu palestinienii. Acest lucru le scapă surprinzător multora dintre cei care azi sunt speriați sau oripilați că SUA au discutat prima dată cu Rusia, ca și cum acest mod de lucru ar fi tipic doar administrației Trump”, adaugă expertul.

Ucraina nu e singura grijă a marilor puteri

De altfel, cele două dosare, cel ucrainean și cel din Orientul Mijociu, vor fi discutate la pachet de americani, susține Flavius Caba.

„Se vor negocia multe lucruri la pachet, Ucraina nu e nicidecum principalul punct de discuție. Americanii și rușii au multe de negociat, au multe lucruri de pus la punct. Nu se reduce totul la Ucraina”, mai spune Flavius Caba.

Generalul-locotenent (r) Cătălin Tomescu, fostul șef al Comandamentului Corpului Multinaţional Sud-Est al NATO de la Sibiu, are și el un mesaj optimist. Americanii nu-și vor abandona niciodată aliații, spune el, și amintește că însuși JD Vance și Pete Hegseth au subliniat că SUA își vor respecta angajamentele. În schimb, mai spune generalul, noua administrație americană este mult mai directă și nu respectă întotdeuna cutumele diplomatice.

„Trăim momente deosebite. Vedem că evenimentele se derulează tot mai cu repeziciune, lucrurile se schimbă de la o zi la alta. În ce privește discuția asta, că americanii ne vor abandona, că americanii au pretenții prea mari de la europeni, toate sunt greșite din start. Americanii nu vor abandona nici România și nici alți aliați. Americanii au dreptate tehnic atunci când ne cer să contribuim mai mult și să fim și noi capabili să ne asigurăm propria securitate în Europa, să nu mai fim total dependenți de ei. Dacă nu au undeva dreptate, nu au dreptate la modul cum pun problema, parcă sunt puțin prea agresivi în declarații. Dar așa a fost și data trecută, în mandatul anterior al lui Trump. Și gândiți-vă că au dreptate. Deci ei acoperă în jur de 66%, 70% din bugetul NATO și din capabilități. Uniunea Europeană asigură, cred, mai puțin de 20%, că acolo e vorba și de Marea Britanie, Norvegia și alți aliați. Așa că trebuie ca Uniunea Europeană și România să se mobilizeze și să se ocupe cu adevărat serios de ceea ce înseamnă propria securitate. Pe bună dreptate americanii s-au săturat să dea ei aproape toți banii, iar restul doar cu țârâita. Vedem că țări bogate ca Germania și Franța nu vor să dea nici cei 2% din PIB conveniți anterior, dar au pretenții”, susține generalul.

Pe de altă parte, americanii nu au nimic împotriva României și nici nu vor să o abandoneze.

„România nu intră în ecuația asta. România s-a conformat cerințelor NATO atât cât s-a putut și s-au dat banii necesari pentru asta, tot atât cât s-a putut ca să nu avem probleme interne și convulsii sociale. Sigur, n-am făcut cât a făcut, de exemplu, Polonia. Sigur că se putea și mai bine, dar mesajul americanilor nu ne vizează pe noi, noi ne-am îndeplinit obligațiile”, susține generalul Cătălin Tomescu.