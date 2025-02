Declarația lui Donald Trump, care a spus că va prelua Fâșia Gaza și o va transforma într-o rivieră de lux, a fost înțeleasă greșit, susține analistul politic Ștefan Popescu. Într-un interviu pentru „Adevărul”, politologul decriptează adevăratul mesajul din spatele declarației bizare.

Donald Trump și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, s-au adresat reporterilor la Casa Albă, unde președintele american și-a anunțat intenția de a prelua controlul asupra Fâșiei Gaza, de a muta palestinienii în țările vecine și de a reamenaja teritoriul în vederea ocupării de către „oamenii lumii”. Într-un anunț surprinzător, Trump a declarat că SUA vor „prelua” și „deține” Fâșia Gaza, a scris theguardian.com. El a mai spus și că Gaza ar putea deveni „Riviera Orientului Mijlociu”, unde ar putea locui „oamenii lumii”.

Numai că, deși presa americană, mai cu seamă cea susținută de rivalii din partidul democrat, s-a obișnuit să plece după fentele lui Trump, iar cea europeană are tendința de a o copia, liderul de la Casa Albă a demonstrat în cele două săptămâni de când și-a preluat al doilea mandat că nu spune întâmplător anumite lucruri, iar declarațiile sale nu trebuie luat ad litteram.

Analistul politic Ștefan Popescu explică ce se ascunde, de fapt, în spatele acestei noi declarații care a avut darul de a-i diviza până și pe republicani. Ștefan Popescu spune că afirmațiile lui Donald Trump au fost mai mereu interpretate greșit. Expertul consideră că nu se pune problema ca Statele Unite să pună stăpânire pe Fâșia Gaza și nici să expulzeze definitiv populația palestiniană. Ca de fiecare dată când Trump face declarații bizare, el semnalează că vrea să negocieze. Și nu e orice fel de invitație, ci una cât se poate de fermă, aproape o somație prin care vrea să transmită că nu mai tolerează întârzieri la masa negocierilor.

Obiectivele lui Trump

„Noi trebuie să ne punem întrebarea dacă, prin aceste declarații surprinzătoare, Statele Unite devin putere mandatară. Așa cum știți, au fost Franța și Marea Britanie după Primul Război Mondial, când și-au împărțit pământurile, teritoriile Imperiului Otoman din regiune. Dar nicidecum Trump nu vrea să preia Fâșia Gaza. Cred că ne pierdem în detalii dacă stăm să le luăm ca atare, aceste declarații. Președintele american urmărește două mari obiective: primul mare obiectiv este extinderea acordurilor Abraham, în principal la Arabia Saudită, dar și asocierea Turciei la aceste acorduri. Trump este omul acordurilor Abraham, pe care le-a patronat în 2020, în timpul primei sale administrații, și dorește să le extindă și să le consolideze. Iar al doilea obiectiv este cel economic, pentru că este o miză uriașă, participarea la reconstrucția Gaziei, Libanului, Siriei și participarea la marele proiect saudit, orașul viitorului din Neom”, explică Popescu.

Ultimul proiect ar aduce o oportunitate uriașă pentru marile companii americane de construcții, care așteaptă cu nerăbdare să se implice în ridicarea orașului.

„Aici este o mare oportunitate pentru companiile americane. Pe banii în special saudiți, bineînțeles, toată această vastă reconstrucție, dar nu numai. Și din alte țări, din zona Golfului”, spune Popescu.

El mai spune că extinderea acordurilor Abraham este condiționată de încertarea durabilă a operațiunilor în fâșia Gaza și de găsirea unei soluții pentru palestinieni. Mai exact, Trump îi obligă pe actorii din regiune să se așeze la masa tratativelor. Iar declarația sa contondentă are deja primele efecte și a fost decriptată corect de țările ce ar urma să fie implicate.

„Declarațiile sale dezinhibate au un efect antrenant”

„Asta este o condiție absolută pentru Arabia Saudită. Declarațiile sale dezinhibate au un efect antrenant. Adică pun în centru atenției situația din Fâșia Gaza, obligă actorii din regiune să aibă reacții, să se așeze la masa negocierilor pentru a găsi o soluție, pentru a face ca Hamasul să nu încarce acordul. Și vom vedea că se vor așeza în scurt timp și la discuții pentru un plan care să cuprindă și finanțarea reconstrucției Fâșiei Gaza. Deja regele Iordaniei și președintele Egiptului s-au arătat deschiși pentru discuții și găsirea unor soluții în cadrul unor convorbiri telefonice cu președintele Trump”, susține Ștefan Popescu.

Cunoscutul analist mai arată că, deși mulți experți s-au grăbit să spună că Trump face jocurile premierului Netanyahu, lucrurile nu stau deloc așa.

„Este fals să se creadă că este o soluție exclusiv favorabilă pentru planurile premierului Netanyahu. Eu cred că premierul Netanyahu se bucură cu jumătate de gură. Să ne aducem aminte cum i-a fost smulsă întrevederea pentru acordul de încetarea focului chiar în plin sabat de către Steve Witkoff, emisarul lui Trump pentru Orientul Mijlociului. A scris și presa israeliană că tot ce nu a fost capabilă să facă administația Biden în 15 luni, a reușit în 48 de ore Donald Trump”, arată el.

Declarațiile lui Donald Trump din ultima perioadă trebuie privite și dintr-un alt unghi. Prin felul său de a fi, tranzacționar și ferm, liderul de la Casa Albă transmite un mesaj de forță.

„Cred că aceste declarații mai marchează, că trebuie văzut și ce înseamnă ele la nivelul relațiilor dintre state, că am intrat într-o epocă de profundă schimbare a obiceiurilor diplomatice. Nu mai există relații egalitare, nu spun egale, egalitare între state. Felul în care toată lumea încearcă să aibă o poziționare vis-a-vis de declarațiile lui Trump nu arată altceva decât puterea de negociere a SUA. Și cred că asta este cheia corectă, în opinia mea, de interpretare a declarațiilor lui Trump”, evidențiază Ștefan Popescu.

Donald Trump a marcat puncte cu Canada și Mexicul

În aceeași direcție merg și declarațiile lui Donald Trump despre Canada și Mexic, mai cu seamă amenințările cu taxe vamale consistente. La fel ca în cazul declarației de acum cu Fâșia Gaza, Trump a dorit să-i cheme la ordine pe premierul Justin Trudeau și pe președintele Mexicului, Claudia Sheinbaum Pardo, care s-au conformat imediat și au urmat îndeplinit întocmai dorințele lui Trump, deși inițial au protestat, pentru a da bine în fața publicului din propria țară.

„Să stăm liniștiți, Trump nu dorește nici să cumpere Fâșia Gaza, nici să deplaseze populația, dar pune presiune. Face ce știe el mai bine să facă o dată, pune presiune. Și când spun că pune presiune, mă refer la faptul că vrea ca actorii din regiune să se așeze la masa negocierilor și să le smulgă un acord. Aici cel mai bun exemplu e fără îndoială cel al Mexicului și Canadei. S-a văzut cum la solicitarea lui Trump, mexicanii și candadienii au pus lucrurile în mișcare”, adaugă expertul.

Negocierile cu Mexic și Canada i-au adus lui Donald Trump alte puncte marcate.

„Multă lume s-a înșelat și a spus că Trump a dat înapoi, dar nu e așa. În primul rând, le-a dat un răgaz de 30 de zile să facă ceea ce vrea el. Apoi, imediat după, veți vedea că vor discuta alte chestiuni. Și vedem și cum imediat a existat un efect pe frontiera americano-mexicană. Mexicul deplasează acolo 10.000 de militari și va securiza frontiera. Și mai e un efect. Companiile canadiene vor fi stimulate să vină pe piața americană, chiar dacă ar fi să aplice tarifele cu care amenință, sau se mai ajustează și se reechilibrează lucrurile. Iar companiile străine, occidentale, prezente deja pe piața mexicană, pentru că Mexic e în top 5 producători industriali, manufacturieri, ca și firme americane, vor începe să-și orienteze planurile de investiții spre piața americană, direct. Sigur că Trump iese din obiceiurile ce țin de comunicarea diplomatică clasică. Suntem într-o perioadă a raporturilor de forță și, bineînțeles, raporturile de forță sunt în favoarea Statelor Unite ale Americii. Că vorbim de Canada și Mexic sau de Uniunea Europeană. Primele două n-au nici alternativă, pentru că sunt prizonierele geografiei. E suficient să privim harta, Canada și Mexicul n-au alternativă la alianța cu Statele Unite ale Americii, n-au alt drum. Să fim serioși”, evidențiază Ștefan Popescu.

„UE nu are capacitatea să se opună Americii.

Nici Uniunea Europeană nu va avea capacitatea să se opună Statelor Unite ale Americii și lui Donald Trump. Într-o perioadă în care Uniunea Europeană și-a pierdut mult din relevanță în plan politic, iar în plan economic nu pare capabilă să depășească o serie de dificultăți, Trump a transmis un prim mesaj și în direcția Bruxelles-ului. Singura țară care ar putea înfrunta Statele Unite ale Americii este China, dar chiar și Beijingul afișează în acest moment multă prudență și așteaptă următoarele mutări pe care le va face Donald Trump.

„Uniunea Europeană, de asemenea, nu are capacitatea să se opună Americii. Raportul de forță este cât se poate de clar în favoarea Statelor Unite ale Americii. Cu China ar putea fi mai intreresant, iar noi am văzut că chinezii au transmis un mesaj de răspuns la amenințările dinspre Washington, dar a fost, aș spune, un mesaj simbolic și deloc agresiv. Pe de altă parte, nici China nu traversează cea mai bună perioadă. Beijingul are probleme legate de erodarea puterii de cumpărare, la fel ca și Uniunea Europeană. Și, tot la fel, are unele probleme legate de creșterea economică și de inflație”, reliefează expertul.

Pe de altă parte, Donald Trump profită cum nu o face nimeni altcineva de slăbiciunile altora. Criticat în media europeană la fel cum este criticat de presa favorabilă democraților din SUA, Trump nu pare impresionat și nici dispus să dea înapoi. În atare situație, Uniunea Europeană și celalalte state vor fi obligate să se adapteze noilor realități și să își rezolve problemele care le fac atât de vulnerabile.

„Raportul de forță este în favoarea Statelor Unite ale Americii, iar Donald Trump știe asta și joacă în forță. Și știe să negocieze bine, știe să lanseze declarații cu impact, declarații cu efect prin care își atinge scopul și obligă pe toți cei vizați să se poziționeze. Nu e în niciun caz nebun, așa cum uneori sugerează o parte a presei, dar este altfel, iese însă din tiparul diplomației clasice. Dar are rezultate, obține tot ceea ce își dorește. Nu e vina lui că Uniunea Europeană e slabă și că nu are politică externă unică și nu are politică, de aparat, unică și că există competiție între statele europene, că există divizare. Nu putem să-i reproșăm lui Trump vulnerabilitățile Uniunii Europeane. A, că metoda lui, felul său de a acționa poate fi uneori discutabil, criticabil, că e prea dur cu aliații, adevărat. Dar nu ne ajută să ne lamentăm. Ca europeni, e o realitate la care trebuie să ne adaptăm. Vrem să ne adaptăm și să vedem ce putem face, bine. Nu vrem? Europa va suferi consecințele”, încheie Ștefan Popescu.