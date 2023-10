România își cumpără muniții de tunuri antiaeriene, ideale pentru lichidarea dronelor kamikaze VIDEO

Ministerul Apărării Naționale vrea să cumpere acum și până la 200.000 de lovituri de calibru 35x228 mm cu proiectil exploziv incendiar trasor, care sunt utilizate de tunurile antiaeriene Oerlikon cu două țevi, dar și de sistemele Gepard și sunt ideale pentru vânarea dronelor kamikaze.

Asta după ce în urmă cu câteva luni a achiziționat cel mult 13.320 de unități de „muniție calibru 30 mm cu proiectil exploziv-trasor pentru instalațiile AK-306/630“, în valoare de peste 9 milioane de lei, necesare pentru tunurile rapide de pe vasele de luptă ale Forțelor Navale

De precizat că sistemele Gepard dispun și ele de două tunuri automate ghidate radar, iar fiecare dintre acestea are o cadență teoretică de tragere de 550 de lovituri pe minut. Un mic calcul ne arată că muniția aceasta i-ar ajunge unui sistem Gepard să tragă neîncetat peste trei ore. Sigur, vorbim în teorie, pentru că în practică acest lucru nu este posibil.

În plus, Armata Română mai vrea să achiziționeze și 2.600 de lovituri reactive de calibru 122 mm cu proiectil exploziv, cu bătaie mărită, cel mai probabil pentru sistemele de rachete LAROM, iar valoarea însumată a celor două contracte va fi, conform profit.ro, de 478 de milioane de lei plus TVA (în total, peste 568 de milioane de lei), din care 250 de milioane de lei plus TVA proiectilele de 35X288 mm și 227,9 milioane de lei plus TVA cele de 122 mm.

Sporirea capacității de apărare

„Caracterul de urgență al achiziției este determinat, pe de o parte, de situația existentă în proximitatea granițelor României, cu consecințe care vizează sporirea capacității de apărare a teritoriului național, și pe de altă parte de deficiențe majore în gradul de completare a stocurilor de muniție pentru categoria de forțe și instruirea militarilor.(...) De asemenea, dotarea unităților din cadrul structurii beneficiare cu tipurile de produse care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție este imperios necesară, întrucât acestea sunt utilizate pentru îndeplinirea misiunilor specifice (instrucție, participare la exerciții naționale, internaționale în colaborare cu partenerii strategici ai României) încredințate structurilor MApN“, se arată în documentul licitației.