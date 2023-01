Român supraviețuitor al Holocaustului: „Din familia mea întreagă, 50-60 de persoane, nu a supraviețuit niciunul”

Octavian Fulop este unul dintre puținii supraviețuitori ai Holocaustului încă rămași în viață în România. Din familia sa de aproape 60 de persoane, a fost singurul care a scăpat.

Octavian Fulop (92 de ani) a ajuns în lagărele de concentrare naziste la vârsta de 13 ani și jumătate, în aprilie 1944, împreună cu întreaga familie.

„Am ieșit patru copii, plini de păduchi, fără acte, în șosea”

A fost închis la Melk, Mauthausen și Gunskirchen (toate în Austria) și în lagărul morții de la Auschwitz-Birkenau. A fost eliberat de armata americană din lagărul de la Gunskirchen.

„Într-o seară, am auzit niște împușcături. Paza a fugit, lagărul a rămas liber. Dimineața, zona a fost eliberată de trupele americane. Am ieșit patru copii, plini de păduchi, fără acte, în șosea. Armata americană arunca cu ciocolată și țigări. Nu pot să descriu, nu am cuvinte să descriu ce a însemnat libertatea. Am luat-o după lume, nu știam unde mă duc. De atunci spun că pentru libertate merită dat orice, chiar și viața”, mărturisește Octavian Fulop.

„Am supraviețuit singur”

Octavian Fulop a rememorat vineri momentul întoarcerii sale în România.

„Am găsit o mătușă. Din familia mea întreagă, formată din 50-60 de persoane, nu a supraviețuit niciunul. Am supraviețuit singur. Ce am găsit acasă? Din toată averea, toată bunăstarea? Am găsit o poză. A părinților”, spune Octavian Fulop.

„Moartea era cea mai ușoară. Grea era viața”

Tulburătoarea poveste spusă de Octavian Fulop a fost ascultată vineri, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, la sediul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

„La Birkenau moartea era cea mai ușoară. Grea era viața”, a mai mărturisit Octavian Fulop.

Comemorarea victimelor Holocaustului este un pilon esențial al eforturilor Comisiei European pentru păstrarea istoriei.

„Holocaustul este o moștenire definitorie a istoriei europene, de aceea și combaterea antisemitismului în UE este o responsabilitate comună”, a declarat Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Comisia Europeană a prezentat, la 5 octombrie 2021, prima strategie privind combaterea antisemitismului și susținerea vieții evreiești, pentru a sprijini țările UE și societatea civilă în lupta lor împotriva antisemitismului.