Rezultate alegeri locale 2024. Patronul echipei FC Botoșani ajunge președinte al Consiliului Județean. Iftime rupe tradiția

La Botoșani președenția Consiliul Județean este câștigată de Valeriu Iftime, finanțatorul echipei FC Botoșani, dar și unul dintre antreprenorii de top ai Botoșaniului, potrivit rezultatelor de la alegerile locale 2024. Este singurul om de afaceri, get-beget, care câștigă șefia județului în ultimii 15 ani.

Județul Botoșani își schimbă culoarea la Consiliul Județean. După două mandate consecutive câștigate fără drept de apel de social-democrați, partidul dominant de altfel la Botoșani, ani la rândul, șefia județului a fost câștigată de liberalul Valeriu Iftime. Supriza este cu atât mai mare, cu cât, Valeriu Iftime este membru de partid de doar patru luni și a activat exclusiv în mediul privat, fiind unul dintre cei mai puternici antreprenori din zona Moldovei. Valeriu Iftime este de altfel cunoscut microbiștilor din România, ca finanțator al echipei de liga I, FC Botoșani. Iftime a fost numit de altfel și președinte al Partidului Național Liberal la Botoșani.

Victorie la limită împotriva unui candidat cu experiență politică

Valeriu Iftime preciza încă din campania electorală că s-a decis să intre în politică pentru a dezvolta județul, ajuns unul dintre cele mai sărace din țară, deși are potențial uriaș, mai ales agricol. În plus, declara că vrea să aducă un model de eficiență specifică domeniului antreprenorial în sistemul de stat. ”Pentru mine, politica este un mijloc de a face bine oamenilor, o oportunitate de a dezvolta județul, de a aduce o contribuție în comunitatea mea de botoșăneni! Nimic mai mult! Îmi doresc să schimb din temelii dinamica instituțiilor din Botoșani, care s-au îndepărtat alarmant de mult de scopurile lor. Îmi doresc să tai de la rădăcină tot ceea ce înseamnă corupție și nepotisme și să redau Consiliul Județean botoșănenilor.

Vreau să demonstrez că politica nu înseamnă vorbe goale și promisiuni lipsite de fapte. Pentru mine, acest pas înseamnă o șansă de a transforma toate idealurile noastre în realitate și de a ridica Botoșaniul din letargia în care s-a cufundat de atâția ani.”, declară Valeriu Iftime. În urma scrutinului de duminică, 9 iunie, Valeriu Iftime este momentan câștigătorul mandatului de președinte al Consiliului Județean depășindu-și contracadidatul direct, social-democratul Lucian Trufin cu doar 230 de voturi. Trufin a fost primar în comuna Vlăsinești și mai apoi senator PSD de Botoșani. Anterior, președenția Consiliului Județean a fost deținută timp de două mandate de doi social-democrați, Costică Macaleți și Doina Federovici.

Inginer, om de afaceri, patron de echipă de fotbal

Valeriu Iftime are 64 de ani și a fost cunoscut, în copilărie, ca un elev cu rezultate foarte bune la școală. După ce a terminat liceul la Botoșani, a absolvit și Facultatea de Electronică la Iași. Apoi, în anii 90, a intrat în afaceri. Acesta preciza că primul milion l-a făcut în anul 1993. A pornit cu o companie cu patru asociație, care există și astăzi și are o vechime de peste trei decenii. În timp, Valeriu Iftime a ajuns unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri din Moldova. Acesta este președintele grupului Elsaco, cunoscut la nivel național, implicat în proiecte de anvergură, proiecte energetice, hidroedilitare, softwar de proces, soluții IT. De aproape două decenii, Iftime este acționar și finanțator la FC Botoșani, echipă de fotbal de liga I. Într-un top din anul 2022, Iftime era pe locul nouă în topul celor mai bogați oameni implicați în fotbalul românesc având o avere de aproximativ 24 de milioane de euro. Este primul om de afaceri, fără carieră politică, anterioară, care reușește să câștige alegerile locale 2024 pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Botoșani, în ultimii 15 ani.