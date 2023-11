Războiul politic din familia Lasconi arată ruptura dintre politicieni și societate, dintre copii și părinți

Scandalul izbucnit între primărița Elena Lasconi și fiica ei Oana, din cauza diferențelor de opinii cu privire la căsătoriile între persoanele de același sex, este o premieră în politica românească, iar asta arată cât de evidentă este ruptura dintre politicieni și societate, între imaginea politică și cea de om de familie, sunt de părere experții.

Declarațiile primăriței de Câmpulung Muscel, Elena Lasconi (51 de ani), care, sâmbătă, a recunoscut că a votat „DA“ la referendumul pentru familia tradițională din 2018 și nu îi pasă ce părere are electoratul despre acest lucru, a împărțit România în două. Asta mai ales după ce, fiica ei, Oana Lasconi (31 de ani), s-a arătat „dezgustată, dezamăgită și șocată“ de propria mamă, pe care a numit-o homofobă.

„Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat“, este afirmația care avea s-o coste foarte mult pe Elena Lasconi. Aceasta a continuat spunând că a participat la referendumul pentru familia tradiţională şi a votat „DA“.

Reacția fiicei

La numai câteva ore de la aceste mărturisiri, fiica Elenei, Oana Lasconi, care trăiește la Paris, a postat mai multe mesaje dure la adresa mamei sale pe rețelele de socializare. „Ca membru al acelei comunităţi, sunt absolut dezgustată, dezamăgită şi şocată. Nu îmi vine să cred că persoana pe care am susţinut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă. Sunt şocată să aud că a votat DA pentru modificarea Constituţiei, într-un mod jegos şi discriminatoriu“, a spus printre lacrimi Oana, fiica Elenei Lasconi.

Tânăra continuă tirul acuzaţiilor. „Am fost forţată să am o identitate publică doar pentru a o sprijini pe ea, aproape toată viaţa! Am fost forţată să vorbesc despre ce relaţie minunată avem, să mint ziarele“, a adăugat tânăra. „Familia tradițională poate fi susținută fără îngrădirea drepturilor altora. Să schimbi Constituția de la «între soți» la «între un bărbat și o femeie» este cea mai clară dovadă de homofobie. Să «nu ai o problemă cu oamenii LGBTQ+» nu este compatibil cu a nu le oferi aceleași drepturi ca altor persoane“, a mai spus aceasta.

„Nu susțin un astfel de om pentru alegerile europarlamentare sau prezidențiale, deși știu că este favorita multora pentru acel rol. Sufăr foarte mult și nu-mi vine să cred. Consider că dacă ești creștin și crezi în legea iubirii ar trebui să lupți pentru drepturi egale, pentru ca fiecare om să poată să-și aleagă calea și să-și poată forma o viață fericită și liniștită”, a încheiat aceasta.

Psiholog: Scandalul, alimentat de conflicte mai vechi

Psihologul Keren Rosner a explicat pentru „Adevărul“ că un astfel de conflict între mamă și fiică ascunde probleme mult mai vechi. „Ar putea fi vorba despre discuții care nu au fost soluționate la timpul lor, care au rămas active pe fundal, iar când apar astfel de evenimente, atât mama, cât și fiica se activează foarte repede. Aici vorbim despre părerile diferite ale unor oameni cu personalități puternice. Asistăm la susținerea virulentă a unor puncte de vedere opuse. Însă fiecare persoană are dreptul să creadă și să fie convinsă de anumite lucruri”.

Reacția BOR

Ecourile scandalului au ajuns și până la mai marii patriarhiei Române. Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt Bisericii Ortodoxe Române (BOR), a reacționat și el online, pe rețelele de socializare. „Contestarea familiei edificate pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, prigonirea firescului, ştergerea programatică a urmelor trecutului sunt semne virulente ale existenţei noilor barbari“, scrie acesta pe Facebook.

Gelu Duminică: „Am asistat la o sinucidere politică“

Întorcându-ne puțin în 2018, sociologul Gelu Duminică a explicat pentru „Adevărul“ că votul Elenei Lasconi la referendum nu a fost altceva decât exprimarea unui drept într-o țară democratică. „Când vorbim despre diversitate, trebuie să acceptam diversitatea. Trebuie să acceptăm că diversitatea înseamnă și când oamenii gândesc altfel decât noi. Din punctul meu de vedere, intoleranța este la putere. Doamna Lasconi a votat ceva. Minunat! Este ilegal că are o altă opinie? Asta o transformă în ceva rău? Trăim în democrație. Cei care au votat la referendum și-au exprimat o opinie. A fost dreptul lor. Asta nu înseamnă că sunt persoane inferioare. Nu există cetățeni de mâna a doua sau a treia“, este de părere sociologul.

Din punct de vedere politic însă, lucrurile sunt mai mult decât clare. „USR a fost singurul partid poziționat anti-referendum. Când primul candidat de pe lista ta declară ce a declarat doamna Lasconi, clar acest candidat trece în afara liniei partidului. Nu mai are ce căuta pe lista USR. Nu știu de ce a procedat doamna Lasconi în acest fel. Doar dânsa ne poate spune. Eu, unul, consider că am asistat la o sinucidere politică în direct. Locomotiva USR a făcut implozie. Doamna Lasconi și-a pierdut credibilitatea în fața electoratului, la fel ca și partidul“, a mai spus Gelu Duminică.

Dincolo de scandalul politic în sine, vorbim despre eterna bătălie a generațiilor, dar și o criză familială de proporții. Căci scandalul care o vizează pe Elena Lasconi poate nu ar avut atât de multe ecouri dacă nu l-ar fi amplificat chiar propria fiică. „Ceea ce m-a șocat a fost faptul că am asistat pentru prima oară în politica românească la un astfel de scandal cu implicații familiale. Asta nu arată decât ruptura dintre politicieni și societate, care este evidentă, între imaginea politică și cea de om de familie“, a conchis sociologul.

Nu mai merge la europarlamentare

Cătălin Drulă a anunțat duminică într-o postare pe pagina oficială de Facebook că Elena Lasconi – care deschidea lista USR pentru europarlamentare – nu va mai figura pe listă. „Discuția din ultimele 24 de ore, împreună cu situația personală devenită publică, afectează campania“, a scris Drulă. Partidul a trimis apoi și un comunicat oficial. „Biroul Național al USR a luat act de retragerea Elenei Lasconi de pe lista candidaților la alegerile europarlamentare. Elena Lasconi va continua să muncească pentru câmpulungeni și va avea sprijin din partea USR pentru a face, în continuare, performanță în administrație. Lasconi a intrat în politică pentru a construi străzi, școli, spitale, comunități și va continua să facă asta la Câmpulung, susținută de USR“, se arată într-un comunicat USR.

Ieri, Elena Lasconi a anunțat că se retrage din cursa pentru alegerile europarlamentare.

Reacția primăriței

Într-o postare pe Facebook, Elena Lasconi comentează doar decizia partidului şi nu spune nimic despre acuzațiile fiicei ei. „Prin votul colegilor mei din Biroul Național USR se decide retragerea mea de pe lista candidaților la europarlamentare. Atât. Eu îmi continui treaba de primar“, a scris ea pe Facebook. Lasconi a completat că nu se agață de funcții, dar că va continua să lucreze ca primar.

Referendumul, un eșec

La începutul lui octombrie 2018, 19 milioane de români cu drept de vot au fost chemați la urne să răspundă dacă sunt de acord cu Legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament. Modificarea Constituției viza redefinirea familiei drept „căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie“.

Modificarea propusă consultării populare se referea la articolul 48 din Constituţie și afirma că „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor“. În forma actuală, articolul 48 din Constituție prevede că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi.

La momentul respectiv, modificarea Constituției a stârnit reacții virulente în spațiul public. Votul a fost boicotat în masă, iar legea nu a trecut. Chiar și așa însă, au votat DA peste 3,5 milioane de români. Totul are loc într-un context în care aproape întreaga Europă militează pentru drepturile LGBT. Practic, 13 din cele 20 de țări de pe glob care au legalizat căsătoria între persoanele de același sex sunt din Europa.