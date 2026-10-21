 Raport World Justice Project 2026: România continuă să piardă teren la capitolul stat de drept și ajunge pe locul 45 la nivel global | adevarul.ro
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Raport World Justice Project 2026: România continuă să piardă teren la capitolul stat de drept și ajunge pe locul 45 la nivel global

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România se numără printre statele în care statul de drept s-a deteriorat în ultimii ani, arată ediția din 2026 a raportului publicat de organizația internațională World Justice Project (WJP). Potrivit documentului, țara noastră a înregistrat o nouă scădere a scorului general și se află în partea inferioară a clasamentului european.

Scorul general al României în ceea ce privește statul de drept a scăzut
Scorul general al României în ceea ce privește statul de drept a scăzut Foto: worldjusticeproject.org

Indicele WJP, considerat una dintre cele mai importante evaluări internaționale ale calității statului de drept, analizează 143 de țări și jurisdicții, reprezentând aproximativ 95% din populația lumii, potrivit G4Media.

Evaluarea se bazează pe peste 215.000 de sondaje în rândul populației și pe aproximativ 3.400 de chestionare adresate experților și practicienilor din domeniu, potrivit 

România, pe locul 45 din 143 de state

În ediția din 2026, România ocupă locul 45 la nivel mondial, după o scădere de 1,1% a scorului general față de anul precedent.

La nivel regional, situația este și mai puțin favorabilă. România se clasează pe locul 28 din 31 de state din regiunea care cuprinde Uniunea Europeană, Asociația Europeană a Liberului Schimb și America de Nord. Doar Grecia, Bulgaria și Ungaria au obținut scoruri mai slabe.

În clasamentul statelor cu venituri ridicate, România se situează pe poziția 42 din 51.

Raportul avertizează asupra tendințelor autoritariste

Autorii studiului constată că degradarea statului de drept continuă la nivel global, chiar dacă ritmul declinului este ceva mai redus decât în anii anteriori.

Potrivit raportului, practicile autoritariste nu mai reprezintă o tendință emergentă, ci un fenomen consolidat. Peste 86% dintre state au înregistrat în ultimii cinci ani regres în cel puțin una dintre componentele esențiale care limitează puterea guvernelor, precum drepturile fundamentale, transparența guvernării sau mecanismele de control instituțional.

România se regăsește în această categorie de țări.

Probleme la participarea civică și controlul puterii executive

Raportul indică o deteriorare a participării civice în România, tendință observată în majoritatea statelor analizate.

În același timp, documentul arată că sistemul judiciar pierde teren în fața influenței exercitate de puterea executivă. Capacitatea instanțelor de a limita și controla acțiunile guvernelor s-a deteriorat în numeroase state, inclusiv în România.

Autorii raportului identifică presiunile și ingerințele guvernamentale drept unul dintre principalii factori ai degradării justiției civile și penale.

Danemarca, lider mondial

La vârful clasamentului mondial se află Danemarca, urmată de Norvegia, Finlanda, Suedia și Luxemburg, state care continuă să înregistreze cele mai bune performanțe în domeniul statului de drept.

La polul opus se situează Venezuela, Afganistan, Haiti, Cambodgia și Nicaragua.

Raportul remarcă și evoluția Poloniei, care a înregistrat cea mai mare îmbunătățire la nivel mondial în ultimii trei ani, pe fondul refacerii mecanismelor democratice de control și a garanțiilor instituționale.

Legătura dintre statul de drept și economie

Datele World Justice Project evidențiază și o corelație puternică între statul de drept și performanța economică. Țările cu instituții solide tind să aibă un PIB mai ridicat pe cap de locuitor, inflație mai redusă și un risc de credit mai scăzut.

În 2026, România a obținut un scor general de 0,61 în Indicele Statului de Drept, performanță care o plasează semnificativ sub liderii europeni și în zona inferioară a clasamentului regional.

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