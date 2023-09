Prietena lui Vlad Pascu: Fuma canabis, trăgea pe nas cocaină; se urca pe acoperiş şi plângea. Ce spune despre Miruna Pascu

Prietena lui Vlad Pascu, şoferul de 19 ani care a produs tragedia din localitatea 2 Mai, le-a povestit procurorilor că la petrecerile organizate în casa acestuia se consuma o cantitate mare de droguri şi medicamente, după care tinerii se plimbau cu Buggy Car-ul pe linia ferată.

De asemenea, fata a relatat că Vlad Pascu „fuma cannabis, trăgea pe nas cocaină", după care se urca pe acoperiş şi plângea, scrie Agerpres.

Detalii apar în referatul DIICOT în care procurorii cer Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă a mamei lui Vlad Pascu, Miruna, inculpată pentru infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei.

Conform referatului, la începutul lunii septembrie, o fată şi mama ei au depus o sesizare la DIICOT în care spuneau că Miruna Pascu îi furniza droguri fiului ei.

„În fapt, la data de 06.09.2023, a fost înregistrat la DIICOT, Structura Centrală, denunţul formulat de numitele (...), prin care sesizau faptul că în urmă cu trei luni, numitul Vlad Pascu, cu domiciliul în Bucureşti, str. Tipografilor, organiza la domiciliul său petreceri unde punea la dispoziţia participanţilor diferite droguri de risc (cannabis şi xanax) şi de mare risc (de exemplu cocaină), iar o parte din aceste droguri erau furnizate de mama numitului Vlad Pascu", se arată în documentul procurorilor.

Procurorii susţin că fata respectivă şi Vlad Pascu se cunoşteau de trei ani, fiind în acelaşi anturaj de tineri consumatori de droguri de risc şi mare risc.

„Se droga cu mai multe feluri de droguri”

După producerea accidentului din localitatea 2 Mai, în mass media a apărut un video clip filmat în locuinţa lui Vlad Pascu, în care el şi prietena lui, aflaţi sub influenţa stupefiantelor, îşi afirmau calitatea de consumatori de Oxycodonă (drog de mare risc, opioid sintetic ale cărui efecte sunt, potrivit studiilor ştiinţifice, de două ori mai puternice decât ale heroinei), fiind vizibile efectele pe care drogurile le aveau asupra comportamentului lor.

Relevantă în acest sens este declaraţia dată de fată în faţa procurorilor.

„În vara anului 2020, imediat după ridicarea restricţiilor generate de pandemie, l-am cunoscut pe Vlad Pascu, într-un anturaj din care mai făceau parte Rareş Ion, Tudor zis 'Maru' şi mai mulţi băieţi şi fete ale căror nume nu mi le amintesc. Ştiu că la acel moment Vlad Pascu se droga cu mai multe feluri de droguri, respectiv fuma cannabis, trăgea pe nas cocaină, de obicei acasă la Pascu, într-o casă, pe str. Tipografilor, nr. 29, unde până la un punct, Vlad a locuit cu tatăl lui şi soţia acestuia, precum şi cu sora lui vitregă, iar din primăvara acestui an tatăl lui a început să se mute treptat de acasă şi să îl lase să stea singur. Din ce ştiu, partajul între părinţii lui a fost făcut în primăvara acestui an, iar mama lui Vlad i-a cedat dreptul ei de proprietate unei jumătăţi din casa din Tipografilor lui Vlad. Acest lucru îl cunosc de la Vlad. Începând cu luna martie 2023, cam de când a rămas Vlad singur în casă, ne-am întâlnit de mai multe ori la el acasă, pe str. Tipografilor, şi am participat la petreceri, unde se consumau şi droguri pe care le aducea Vlad", spune fata.

„Am fost la tratament pentru dezintoxicare”

Ea a relatat şi ce medicamente şi stupefiante consumau în casa lui Vlad Pascu, că acesta se urca pe acoperiş după ce se droga şi plângea. De asemenea, drogaţi fiind, tinerii se plimbau cu maşina pe calea ferată.

„Referitor la videoclipul în care apar împreună cu Vlad Pascu spunând 'Noi nu suntem toxicomani, ci oxicomani', arăt că acesta a fost filmat în noaptea de 13 - 14 aprilie 2023, în adresa din Bucureşti, str. Tipografilor, nr. 29, la o petrecere organizată de Pascu, la care am participat eu, Tudor zis "Maru", Rareş Ion, o fată pe care nu o cunoşteam şi doi băieţi pe care îi ştiam vag. În acele împrejurări, Vlad Pascu mi-a dat oxicodonă şi o pastilă de metamfetamină. Când am ajuns eu, pe masa din camera lui era pisată mai multă oxicodonă, nu ştiu cam câte pastile, dar toţi am prizat de acolo. De altfel, toate foliile care apar în videoclip sunt folii de oxicodonă de 80 Mg, pe care el le desfăcea, le pisa şi ni le punea la dispoziţie să le prizăm. De asemenea, a luat mai multe capsule din nişte vitamine, le-a golit conţinutul, în ele a pus oxicodonă pisată amestecată cu pulbere de metamfetamină cristal şi încă ceva, dar nu ştiu ce, apoi mi-a oferit o astfel de capsulă şi a luat şi el una. Vlad considera aceste capsule formate din amestec drept ceva special şi de aceea mi-a oferit numai mie şi a luat şi el, fără să mai dea şi altora. După ce ne-am drogat în acest mod, ne-am plimbat cu Buggy Car-ul în zona Tipografilor şi ne-am urcat cu maşina pe linia ferată din zona Universităţii Româno-Americane. Cu această ocazie, m-am julit foarte tare la genunchi, aşa încât, când a trebuit să merg de Paşte la bunicii mei, la Urziceni, nu am putut urca cele patru etaje de la bloc. În luna mai 2023 am fost la tratament pentru dezintoxicare la Obregia şi nu am mai consumat deloc oxicodonă. Arăt că, atunci când era drogat, Vlad Pascu era foarte creativ sau se urca pe acoperiş şi plângea (când lua oxicodonă)", se arată în documentul DIICOT.

„A încercat să mă convingă să nu mă duc la DIICOT”

Anchetatorii arată că mama lui Vlad Pascu a contactat-o în mai multe rânduri pe fată, care era martoră în dosar, şi la un moment dat a ameninţat-o că dacă nu dă curs solicitării de a comunica cu ea, va remite presei spre publicare materiale de o natură compromiţătoare pentru aceasta.

„În ultimul mesaj din data de 31.08.2023 mi-a spus că, dacă nu voi catadicsi să iau legătura cu ea până luni, o să aibă mai multe materiale de dat la presă despre mine. Din acest motiv, pentru că m-am simţit ameninţată, împreună cu mama mea, am formulat denunţul la DIICOT. Miercuri, pe 6 septembrie, am sunat-o pe Pascu Miruna, care nu a răspuns, dar a încercat în repetate rânduri, joi, să ia legătura cu mine. Într-un final, joi seara am reuşit să discut cu ea pe Whatsapp, cu telefonul pe speaker, ca să văd ce doreşte de la mine. Discuţia a fost lungă, mai mult de jumătate de oră şi în discuţie Pascu Miruna era foarte preocupată de faptul că vineri dimineaţă eu urma să fiu audiată ca martor la DIICOT- Constanţa, în dosarul de deţinere de droguri a lui Vlad Pascu. În cursul discuţiei, de mai multe ori, Pascu Miruna a încercat să mă convingă să nu mă duc la DIICOT - Constanţa să dau declaraţie, iar pentru asta să-mi iau scutire medicală, fie de la dermatolog, fie de la medicul de familie sau dacă totuşi decid să dau declaraţie să spun că nu-mi amintesc că aş fi consumat droguri împreună cu Pascu Vlad şi că în clipul mediatizat de fapt jucam un rol. Pascu Miruna mi-a spus că dacă voi spune adevărul, în sensul că eu consumam împreună cu Pascu Vlad, voi intra la DIICOT martor şi voi ieşi inculpat, pentru consum de droguri. Am perceput-o ca fiind foarte insistentă şi foarte dornică să mă manipuleze, în scopul de a nu exista dovezi pentru istoricul de consum de droguri a lui Pascu Vlad", mai spune prietena lui Vlad Pascu.

„În cadrul discuţiei mi-a spus că sunt labilă psihic şi proastă, în încercarea de a mă domina şi de a mă determina, intimidându-mă, astfel încât şi nu mă duc să dau declaraţie şi dacă totuşi mă duc să dau declaraţie, să nu spun adevărul. M-am simţit presată de felul în care mi-a vorbit şi de lucrurile pe care mi le-a spus, m-am simţit ameninţată. M-am simţit ameninţată şi de statutul social şi de poziţia de pe care îmi vorbea Pascu Miruna, care este o persoană cu bani şi relaţii. Eu am fost la DIICOT - Constanţa şi am spus adevărul, am declarat inclusiv faptul că ştiam de la Pascu Vlad că mama lui îi mai dădea pastile de Xanax. Acest subiect l-am abordat şi în discuţia cu Pascu Miruna, care s-a făcut că nu e în cunoştinţă de cauză şi că ar fi fost vorba de nişte pastile pe care le-ar fi avut ea în casă de pe nişte reţete mai vechi de-ale ei şi de-ale lui Vlad. Vlad Pascu dispunea de sume mari de bani, pe care îi lua de la părinţi, fără ştirea lor. În cursul audierilor de la Constanţa, avocatul lui Vlad a încercat să atenueze unele afirmaţii de-ale mele, privind obiceiul lui Vlad de a consuma droguri", a continuat ea.