Pompier lovit de localnici cu o cărămidă, la o intervenție în Ștefănești. Reacția lui Raed Arafat

Un pompier a fost rănit duminică seară în timp ce intervenea pentru stingerea unui incendiu în orașul Ștefănești, județul Argeș, după ce persoane aflate la fața locului au devenit agresive față de echipaj și autospeciala de stingere. Autoritățile au anunțat declanșarea unei anchete pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Autospecialele pompierilor au fost avariate Foto: Facebook / Raed Arafat

Echipajul Detașamentului Pitești fusese trimis să localizeze și să stingă un incendiu izbucnit pe strada Sticlelor din oraşul Ştefăneşti.

„Pe parcursul misiunii de stingere a incendiului, persoanele aflate la faţa locului au manifestat un comportament agresiv atât faţă de forţele de intervenţie, cât şi faţă de autospeciala de stingere. În urma incidentului, unul dintre colegii noştri a fost rănit", se precizează într-o informare transmisă de ISU Argeş.

Pompierul rănit a fost îngrijit de un echipaj SMURD, apoi transportat la spital pentru investigații de specialitate, a precizat ISU Argeș.

Primele verificări ale poliției indică faptul că pompierul ar fi fost lovit cu o cărămidă în piept, aruncată de una dintre persoanele prezente. IPJ Argeș a anunțat că atât autospeciala de stingere, cât și o autospecială de poliție neinscripționată au fost avariate.

În sprijinul pompierilor au intervenit luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, polițiști din Pitești și Ștefănești, precum și jandarmi. Potrivit IPJ Argeș, incendiul pentru care fusese solicitat echipajul scăpase de sub control.

Trei persoane implicate în incident au fost identificate și conduse la audieri. Verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și luarea măsurilor legale, a transmis poliția.

Reacția lui Raed Arafat

Șeful DSU Raed Arafat a condamnat agresiunile împotriva salvatorilor aflați în misiune și i-a urat însănătoșire grabnică pompierului rănit.

„Am aflat cu îngrijorare despre incidentul petrecut în această seară în orașul Ștefănești, județul Argeș, unde un pompier a fost rănit în timp ce intervenea pentru stingerea unui incendiu. Condamn ferm orice formă de agresiune împotriva salvatorilor aflați în misiune. Pompierii și polițiștii vin să protejeze vieți și bunuri. Autospecialele lor trebuie respectate și protejate, pentru că de ele depind desfășurarea intervențiilor și siguranța celor aflați în pericol. O anchetă este în desfășurare pentru clarificarea împrejurărilor. Îi doresc colegului nostru însănătoșire grabnică și le mulțumesc tuturor celor care își fac datoria, chiar și în situații dificile”, a scris șeful DSU pe Facebook.