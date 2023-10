Poliţiştii au făcut percheziţii domiciliare în Capitală, într-un dosar de racolare a minorilor în scopuri sexuale şi viol. Un bărbat a fost arestat

La data de 20 octombrie 2023, poliţişti din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale - Sector 4 au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în Municipiul București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de racolarea minorilor în scopuri sexuale în formă contiunată și viol.

În fapt, la data de 8 octombrie 2023, Secția 15 Poliție a fost sesizată, de către o femeie, cu privire la faptul că, în zilele de 30 septembrie, respectiv 1 octombrie 2023, un tânăr pe care fiica sa, în vârstă de 13 ani, l-ar fi cunoscut prin intermediul unei aplicații online de dating, ar fi întreținut raporturi sexuale cu minora, prin constrângere fizică și morală, în timp ce se aflau într-o boxă a unui bloc din Sectorul 4.

„Cazul a fost preluat de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale - Sector 4, iar în urma cercetărilor şi investigaţiilor efectuate, s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de către un tânăr, în vârstă de 23 de ani. Astfel, în vederea administrării materialului probator, la data de 20 octombrie 2023, a fost pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, bănuitul fiind depistat şi condus la audieri. Cel în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore, ulterior, faţă de acesta, fiind dispusă măsura arestului preventiv, pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigaţii Criminale - Sector 4, sub supravegherea procurorului specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra minorilor, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de racolarea minorilor în scopuri sexuale şi viol. Acţiunea a beneficiat de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi a specialistului IT din cadrul Parchetului de lângă Curtea de Apel Bucureşti”, arată comunicatul de presă al Poliţiei Capitalei.

Sursa citată mai precizează că efectuarea percheziţiei domiciliare şi dispunerea măsurii arestului preventiv, reprezintă etape în cadrul procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, ce au drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Recomandările autorităților

În astfel de situații, atât Poliția Capitalei, cât si procurorii specializați în investigarea unor astfel de cazuri, sunt abilitați să vă informeze și să vă recomande următoarele:

Atunci când aleg o victimă, infractorii au două motivații principale:

• Un interes de natură sexuală, obiectivul fiind acela de a obține materiale de natură sexuală (fotografii sau înregistrări video) sau o întâlnire în persoană, în scopuri sexuale.

• Un interes economic, obiectivul urmărit fiind acela de a obține foloase materiale în urma șantajului.

Mesajul polițiilor din întreaga Europă pentru victime este „nu plătiți și nu vă fie rușine să raportați fapta”.

„Dacă cineva încearcă să vă amenințe prin publicarea de fotografii sau imagini compromițătoare dacă nu îi oferiți bani sau nu continuați să îi oferiți bani, vă recomandăm urmatoarele:

- Nu trimiteți alte materiale și nu plătiți nimic.

- Cereți ajutor, nu sunteți singuri.

- Păstrați dovezile. Nu ștergeți nimic.

- Opriți comunicarea cu cei care vă cer bani. Îi puteți bloca.

- Raportați evenimentul.

Foarte important: vă recomandăm să fiţi atenţi la „prieteniile” online pe care copiii dumneavoastră le întreţin. Încercaţi să cunoaşteţi programele şi aplicaţiile folosite de ei pe dispozitivele de accesare a internetului”, mai scriu autoritățile.

Recomandări pentru părinți

Atunci când le oferiţi copiilor dumneavoastră posibilitatea de a naviga pe internet, pentru a diminua eventuale pericole, ţineţi cont de următoarele aspecte:

Comunicaţi deschis cu copiii despre Internet, despre beneficiile şi pericolele existente în lumea virtuală. Copilul trebuie să ştie că poate discuta cu părinţii despre orice aspect întâlnit în lumea virtuală.

Recomandări pentru copii

Nu oferi persoanelor cunoscute pe Internet informaţii personale despre tine sau familia ta (cum ar fi numele, vârsta, CNP-ul, numărul de telefon, fotografii, adresa, şcoala la care înveţi). Dacă anumite persoane insistă să afle aceste detalii, anunţă-ţi imediat părinţi, căci este foarte probabil că au intenţii necurate.

Prietenii din mediul online trebuie sa fie doar cei pe care îi cunoşti în realitate. Nu accepta niciodată să te întâlneşti direct cu o cineva pe care l-ai cunoscut pe Internet! Nu folosi telefonul personal pentru a suna pe cineva cunoscut pe Internet!

Nu spune parola de la e-mail-ul tău altor persoane în afara părinţilor.

Nu uita că NU tot ceea ce vezi sau citeşti pe Internet este adevărat! Informaţiile aflate pe o pagină web pot fi postate de oricine, multe din ele fiind neverificate sau eronate. De asemenea, fotografiile sau filmele pot fi modificate pe calculator şi pot înfăţişa situaţii care nu s-au petrecut niciodată.

În cazul în care primeşti pe e-mail mesaje de la persoane necunoscute, nu le deschide. Nu accesa link-uri sau ataşamente primite odată cu astfel de mesaje.

Dacă cineva te face să te simţi inconfortabil pe Internet, poţi oricând să renunţi la comunicarea cu acea persoană. Nu eşti obligat să stai pe Internet mai mult decât consideri tu şi nici să suporţi ceea ce îţi provoacă neplăcere sau teamă; poţi oricând să îi scoţi de pe lista de contacte pe cei cu care nu vrei să mai comunici!

Cere ajutorul, în orice situaţie, persoanelor în care ai încredere, poliţie, părinţi, profesori sau prieteni apropiaţi