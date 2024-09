Pensionarul care a refuzat să își accepte noua pensie, pentru că ar fi primit „prea mulți bani” după recalculare

Autoritățile au publicat rezultatele din primele două săptămâni de la recalcularea pensiilor: 60.000 de pensionari sunt nemulțumiți, iar 3.000 de decizii care conțin erori vor fi supuse unei revizuiri suplimentare.

Cu toate acestea, unii vârstnici au vizitat oficiile de pensii special pentru a refuza recalcularea. O persoană a solicitat o revizuire, susținând că i s-au acordat mai mulți bani decât avea dreptul.

„Am primit și eu hârtia cu decizia de recalculare. În cazul meu, particular, cred că mi s-au acordat niște bani pe care eu nu-i merit. Niște bani necuveniți, în chip firesc, trebuie să îi dai înapoi”, a spus, pentru Antena 3 CNN, pensionarul.

Datele arată că multe decizii de recalculare au reflectat perioade de cotizare mai scurte decât cele la care persoanele au lucrat efectiv.

Pe măsură ce frustrarea crește în rândul pensionarilor care au contribuit, Casa Națională de Pensii a anunțat că numărul pensionarilor speciali a crescut la aproape 12.000. Cea mai mare pensie de serviciu depășește acum 25.000 de lei.

De asemenea, mai mulți pensionari au avut probleme legate de modul de calcul în care s-au realizat recalculările veniturilor lor.

„Am ieșit anticipat, mai am doi ani, am 63 de ani şi se iese cu penalizare. Am avut o penalizare de 300 lei la decizia trecută și acum s-a dublat penalizarea, deci am 600 lei și plus. Plus că nu ies socotelile, nu sunt ani...”,a explicat un pensionar, pe când un altul a explicat că datele trecute pe documentele pe care le-a primit prin poștă nu corespund cu cele din talonul de pensie „E mai mic cu 1.000 de lei şi ceva mai puțin pe noul talon, față de pensia recalculată", spune femeia.

Există și cazuri în care pensionarii au primit mai mulți bani decât se așteptau. Domnul Alexandrescu, de exemplu, a ajuns mai devreme la Casa de Pensii din București pentru a anunța că pensia sa recalculată este prea mare și a cerut o corecție.

În ultimele zile, 60.000 de pensionari au cerut clarificări, iar aproximativ 3.000 de decizii vor fi revizuite. Cea mai frecventă eroare identificată în cererile de recalculare implică subevaluarea stagiilor de cotizare.