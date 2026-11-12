Parteneriatul România–SUA, dincolo de apărare. Darryl Nirenberg, în dialog cu 100 de tineri lideri români

Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, s-a întâlnit marți, 10 noiembrie 2026, la Clubul Diplomatic București, cu aproximativ 100 de tineri lideri din sectorul public, mediul privat, societatea civilă și mediul academic.

Foto: agoracenter.ro

Alexandru Manda, fondator și președinte al Centrului AGORA pentru Democrație, și Eliza Chirilă, membră a comunității AGORA Talks, au moderat discuția. În deschidere, cei doi au evocat semnificația Americii pentru generațiile de români care au trăit sub comunism: un simbol al libertății. În viziunea prezentată de moderatori, această încredere a susținut drumul României către NATO și către parteneriatul cu Statele Unite.

De aici, conversația a urmărit valorile care leagă astăzi cele două națiuni și felul în care acestea influențează proiectele pe care România și Statele Unite le construiesc împreună.

De la fotografia din 1997 la viitorul cooperării

În perspectiva aniversării din 2027, Centrul AGORA i-a oferit ambasadorului un dar simbolic: o fotografie cu președinții Emil Constantinescu și Bill Clinton, realizată la București, la anunțarea Parteneriatului Strategic, și semnată de fostul șef al statului român. Organizatorii au ales fotografia ca semn de prețuire pentru legătura durabilă dintre cele două națiuni.

Discuția despre viitorul parteneriatului a inclus potențialul încă nevalorificat al cooperării dincolo de apărare, într-un context în care arhitectura de securitate euro-atlantică trece prin transformări profunde. Participanții au abordat tema „NATO 3.0” și viitorul prezenței militare americane în România.

Marea Neagră a ocupat, la rândul său, un loc pe agendă, atât prin riscurile de securitate, cât și prin oportunitățile economice. Relatarea organizatorilor o descrie drept una dintre cele mai periculoase mări ale lumii, dar și o rută cu potențial către Caucaz, Asia Centrală și Orientul Mijlociu.

Dincolo de securitate și economie, dialogul a examinat felul în care relațiile dintre oameni și schimburile educaționale pot consolida alianțele pe termen lung. Responsabilitatea tinerilor de a continua parteneriatul româno-american a revenit pe parcursul întâlnirii, în anul în care Statele Unite au sărbătorit 250 de ani de la întemeiere.

Întrebări directe pentru ambasadorul american

Sesiunea de întrebări le-a permis celor prezenți să discute direct cu reprezentantul diplomației americane la București. Organizatorii înscriu acest schimb în misiunea AGORA Talks de a pune în legătură personalități ale vieții publice cu noua generație de lideri. Prin această ediție, centrul și-a reafirmat intenția de a cultiva relația transatlantică și de a conecta tinerii lideri români cu partenerii strategici ai țării, într-un moment pe care îl consideră definitoriu pentru viitorul securității europene.

Înființat în ianuarie 2024, Centrul AGORA pentru Democrație se prezintă ca un centru independent de analiză, formulare și promovare a politicilor publice bazate pe date și dialog strategic. Organizația urmărește să apropie ideile și dovezile de procesul decizional, conectând lideri emergenți, experți și practicieni cu instituțiile relevante pentru viitorul României.

Centrul AGORA pentru Democrație a organizat întâlnirea, dedicată relației transatlantice dintre cele două țări, sub tema „Parteneriatul Strategic România-Statele Unite: valori comune, viitor comun”. Participanții au avut vârste între 25 și 40 de ani, potrivit relatării organizatorului.