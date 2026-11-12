 Parteneriatul România–SUA, dincolo de apărare. Darryl Nirenberg, în dialog cu 100 de tineri lideri români | adevarul.ro
search
Joi, 12 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Parteneriatul România–SUA, dincolo de apărare. Darryl Nirenberg, în dialog cu 100 de tineri lideri români

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, s-a întâlnit marți, 10 noiembrie 2026, la Clubul Diplomatic București, cu aproximativ 100 de tineri lideri din sectorul public, mediul privat, societatea civilă și mediul academic. 

image
Foto: agoracenter.ro

Alexandru Manda, fondator și președinte al Centrului AGORA pentru Democrație, și Eliza Chirilă, membră a comunității AGORA Talks, au moderat discuția. În deschidere, cei doi au evocat semnificația Americii pentru generațiile de români care au trăit sub comunism: un simbol al libertății. În viziunea prezentată de moderatori, această încredere a susținut drumul României către NATO și către parteneriatul cu Statele Unite.

De aici, conversația a urmărit valorile care leagă astăzi cele două națiuni și felul în care acestea influențează proiectele pe care România și Statele Unite le construiesc împreună.

De la fotografia din 1997 la viitorul cooperării

În perspectiva aniversării din 2027, Centrul AGORA i-a oferit ambasadorului un dar simbolic: o fotografie cu președinții Emil Constantinescu și Bill Clinton, realizată la București, la anunțarea Parteneriatului Strategic, și semnată de fostul șef al statului român. Organizatorii au ales fotografia ca semn de prețuire pentru legătura durabilă dintre cele două națiuni.

Discuția despre viitorul parteneriatului a inclus potențialul încă nevalorificat al cooperării dincolo de apărare, într-un context în care arhitectura de securitate euro-atlantică trece prin transformări profunde. Participanții au abordat tema „NATO 3.0” și viitorul prezenței militare americane în România.

Marea Neagră a ocupat, la rândul său, un loc pe agendă, atât prin riscurile de securitate, cât și prin oportunitățile economice. Relatarea organizatorilor o descrie drept una dintre cele mai periculoase mări ale lumii, dar și o rută cu potențial către Caucaz, Asia Centrală și Orientul Mijlociu.

Dincolo de securitate și economie, dialogul a examinat felul în care relațiile dintre oameni și schimburile educaționale pot consolida alianțele pe termen lung. Responsabilitatea tinerilor de a continua parteneriatul româno-american a revenit pe parcursul întâlnirii, în anul în care Statele Unite au sărbătorit 250 de ani de la întemeiere.

Întrebări directe pentru ambasadorul american

Sesiunea de întrebări le-a permis celor prezenți să discute direct cu reprezentantul diplomației americane la București. Organizatorii înscriu acest schimb în misiunea AGORA Talks de a pune în legătură personalități ale vieții publice cu noua generație de lideri. Prin această ediție, centrul și-a reafirmat intenția de a cultiva relația transatlantică și de a conecta tinerii lideri români cu partenerii strategici ai țării, într-un moment pe care îl consideră definitoriu pentru viitorul securității europene.

Înființat în ianuarie 2024, Centrul AGORA pentru Democrație se prezintă ca un centru independent de analiză, formulare și promovare a politicilor publice bazate pe date și dialog strategic. Organizația urmărește să apropie ideile și dovezile de procesul decizional, conectând lideri emergenți, experți și practicieni cu instituțiile relevante pentru viitorul României.

Centrul AGORA pentru Democrație a organizat întâlnirea, dedicată relației transatlantice dintre cele două țări, sub tema „Parteneriatul Strategic România-Statele Unite: valori comune, viitor comun”. Participanții au avut vârste între 25 și 40 de ani, potrivit relatării organizatorului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Verdict final în dosarul DIGI România (RCS & RDS): Ioan Bendei, Serghei Bulgac, Mihai Dinei, Alexandru Oprea, achitați definitiv
digi24.ro
image
Cel puțin doi morţi şi 17 răniţi după prăbuşirea unei clădiri în New York. Şapte copii, printre victime. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de DIICOT în dosarul înșelăciunii cu consecințe deosebit de grave. Este al treilea dosar în care Georgescu este trimis în judecată
gandul.ro
image
O membră CNA îi ia apărarea lui Nicușor Dan în scandalul jurnalistului interzis la Cotroceni și acuză presa de agresivitate. Alți membri atrag atenția asupra unui precedent periculos
mediafax.ro
image
Dumitru Dragomir aruncă bomba: „Mihai Stoica poate să se ducă la Rapid. Șucu e o savarină pe lângă Gigi Becali!”
fanatik.ro
image
Ce ar însemna extinderea plafonării adaosului la toate alimentele din România. Economiștii avertizează: dispare marfa de la raft, iar producătorii români intră în faliment
libertatea.ro
image
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
"Cutremur" la FCSB: MM Stoica a plecat definiv de la echipă!
digisport.ro
image
„Aurul roșu”, cultivat fără pământ într-un spațiu de doar 37 de metri pătrați. Prețul unui kilogram ajunge la aproape 6.000 de euro
click.ro
image
Harta celor 148 de orașe care ar putea „dispărea” după reorganizarea administrativ-teritorială. Pe listă sunt și stațiuni celebre
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
Compania care le dă o zi liberă angajaţilor în ziua lansării GTA 6. Şi Armata promite ceva asemănător
observatornews.ro
image
Patronul și Claudia Ion, relație confirmată! Omul de afaceri scoate la iveală detalii despre povestea de amor: 'Mocăniță mă poate contacta dacă are vreo nelămurire'
cancan.ro
image
Pensiile au intrat deja pe cardurile pensionarilor care au cont la CEC Bank. La ce oră iau banii ceilalți?
newsweek.ro
image
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
prosport.ro
image
Lista orașelor care ar putea deveni comune după reorganizarea României. Sinaia, Predeal și Eforie, printre localitățile vizate. Ce se întâmplă cu locuitorii
playtech.ro
image
Ultimul mesaj pe care MM Stoica l-a trimis colaboratorilor de la FCSB. Ce le-a transmis oamenilor după ce a plecat de la echipă
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
"Ca niște șerpi": frații Nurmagomedov s-au dus peste un fost campion UFC și l-au umplut de sânge!
digisport.ro
image
Decizie la Curtea de Apel Iași! 400.000 de euro despăgubiri pentru familia unei fetițe care a murit la 4 ani într-un spital din Huși
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Noi imagini FABULOASE cu casa de la Viscri a Danei Rogoz. Locuința e aproape gata. Cum arată în acest moment. E ceva unic printre vedetele din România / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Lista orașelor din România care vor dispărea
mediaflux.ro
image
S-a aflat acum! Cine e tânărul de 21 de ani care a intervenit în bătaia dintre starul UFC și luptătorii din Daghestan
gsp.ro
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Denise Rifai, în locul Marei Bănică la Antena Stars! Ce emisiune ca prezenta: „Este cel mai frumos produs al meu”
click.ro
image
Andreea Esca, imagini de colecție cu Alexia Eram, după vestea revenirii „Dansez pentru tine”. Cum dansa fiica vedetei în copilărie: „A luat locul I”
click.ro
image
Părinții actorului Patrick Duffy, uciși cu sânge rece de niște adolescenți. Vedeta din „Dallas” își amintește seara tragică
click.ro
Shirley MacLaine Profimedia jpg
Trei parteneri sexuali într-o singură zi! O celebră actriță își explică propria promiscuitate: „Nu voiam să rămân pe din afară...”
okmagazine.ro
Frances Villiers, Contesă de Jersey,1753 1821, sec XVIII, de Thomas Beach, profimedia 1017928329 jpg
Contesa desfrânată avea pofte de nestăvilit! A trecut din patul tatălui în cel al fiului, iar un alt amant i-a devenit ginere
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce vor face Gabi Torje și Alin Alexuc cu banii câștigați la Asia Express: „Nu sunt chiar atât de mulți!”
image
Denise Rifai, în locul Marei Bănică la Antena Stars! Ce emisiune ca prezenta: „Este cel mai frumos produs al meu”

OK! Magazine

image
Trei parteneri sexuali într-o singură zi! O celebră actriță își explică propria promiscuitate: „Nu voiam să rămân pe din afară...”