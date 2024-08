O româncă este dată dispărută după ce ar fi plecat în vacanță, în Turcia, și nu s-a mai întors

O româncă din județul Argeș este dată dispărută în două țări: România și Turcia, după ce a plecat în vacanță și nu s-a mai întors.

Românca în vârsta de 39 de ani, pe numele de Melania Nicoleta Toma, a dispărut acum mai bine de o săptămână, în timp ce se afla în vacanță în Turcia, alături de o prietenă, transmite antena3.ro.

Femeia i-a spus prietenei sale că merge să se plimbe singură prin oraș, iar apoi nu s-a mai întors la hotel.

Totul s-a întâmplat în data de 15 august, când, fiind cazate în aceași cameră de hotel, cele două prietene s-au despărțit, iar Toma Nicoleta Melania a plecat cu un taxi de la hotel, pentru a se plimba.

După câteva ore în care nu a dat nici un semn, prietena sa s-a îngrijorat și a încercat să o contacteze la telefon, dar telefonul său era închis.

Femeia a vorbit ultima dată cu părinții săi în data de 17 august, cărora le-a spus că se întoarce în țară, însă, până la acest moment, polițiștii nu au informații ca femeia ar fi trecut frontiera.

Potrivit prietenei sale, care a postat un mesaj pe Facebook, telefonul femeii ar fi deschis și sună, însă aceasta nu răspunde și nu are conexiune la internet. „Telefonul Nicoletei sună. Nu are internet însă sună. Am sunat și eu, au sunat și alte persoane apropiate ei. Pe WhatsApp nu apare ultima accesare”, a scris femeia pe Facebook.

Biletul pentru zborul de întoarcere în țară era pe data de 22 august, acum 2 zile.

Văzând că nu reușesc să dea de ea, rudele acesteia au alertat imediat autoritățile. Prietena acesteia a declarat în fața anchetatorilor ca Melania nu era într-o stare prea bună și încă suferea în urma divorțului de soțul ei, care a avut loc în 2022.

Familia cere ajutorul oamenilor pentru a o găsi. Cei care au informații sunt rugați să contacteze numerele de telefon (0746) 632 609, (0752) 081 417, (0721) 144 932 sau să sune la numărul de urgență 112.

Semnalmente: Înălțime:160 cm, greutate: 70 kg, Corpolență: Corpolent, Culoare păr: Negru, Natură păr: Drept, Lungime păr: Mediu, Culoare ochi: Căprui.