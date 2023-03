Niculae Bădălău, detalii despre cum a fost interceptat chiar și la pescuit: „Mai vorbeşti fără să ai un control”

Fostul senator PSD Niculae Bădălău a fost eliberat din arest preventiv și plasat sub control judiciar, după cum a decis Curtea de Apel București. El a făcut dezvăluiri cu privire la modul în care a fost filat și interceptat, chiar și când a fost la pescuit.

Politicianul se află sub control judiciar și s-a prezentat în dimineaţa zilei de marţi la secția de poliție din Bolintin Vale. „Eu am spus că am încredere în judecători, nu în justiție. Nu știu cum e dosarul, probabil și regret anumite vorbe. Dar rețineți contextul, eram pe baltă la peste, era weekend, și mai vorbești fără să ai un control strict. Mai și greșim când suntem relaxați. Eu cred că cei ce vor decide vor fi judecătorii”, a spus Niculae Bădălău, pentru România TV.

Bădălău a mai declarat că este pregătit de o confruntare cu denunţătorul din dosarul său de corupţie, Dan Păsat.

„Înregistrările acelea sunt niște compilații”

„Cât familia îmi e aproape, nu îmi e frică de nimic. În 32 de ani nu am avut niciodată probleme, chiar dacă am mai avut dosare la DNA. Nu am înțeles niciodată de ce acum”, a spus Bădălău, care a dezvăluit şi că denunţătorul Dan Păsat era împreună cu el „la peşte” când au fost făcute înregistrările compromiţătoare.

„Și dl Păsat era acolo. Înregistrările acelea sunt niște compilații. Dânsul dă niște înregistrări. În timp ne-am mai văzut de câteva ori, lucru care n-a mai apărut la dosar. Niciodată nu mi-am ascuns telefonul. Tot timpul l-am avut la mine”, a arătat acesta.

„Nu putea Dan Păsat să atrbuie contractele. Nu primarul le atribuie. Merg la Consiliul Național de Contestație. Că să scape el de alte dosare. Probabil și caracterul, și obiceiul lui, probabil altă comandă”, a mai spus Bădălău.

Niculae Bădălău are mai multe interdicții, el neavând voie să plece din România sau să ia legătura cu denuntătorul sau, Dan Păsat.