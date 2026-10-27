La o milă de marea teritorială: ce a însemnat pentru România săptămâna 19–25 octombrie 2026

Pe 20 octombrie, România a primit un guvern cu puteri depline, iar ambasadorii NATO s-au reunit la cererea ei pentru a discuta despre Marea Neagră. Trei zile mai târziu, o navă comercială lovită de o dronă se scufunda la 13 mile marine de Constanța, cu un marinar mort și trei dispăruți. Între cele două date, Curtea Constituțională a pus sub semnul întrebării cadrul legal al principalului program de înzestrare, iar doi vecini au votat. Textul de mai jos urmărește aceste evenimente și ce înseamnă ele pentru România.

Foto: Sursa: https://radiomoldova.md/p/37723/russia-s-drones-strike-ukraine-hit-romania-too

Constanța, 23 octombrie

Pe 23 octombrie, în jurul orei 10:00, nava Khoryv a transmis un apel de urgență. Sub pavilionul Insulelor Comore, cu 43 de ani de serviciu, venea dintr-un port turcesc spre Sulina. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne și Autorității Navale Române, nava se afla la circa 13 mile marine est de Constanța, „în afara apelor teritoriale”, a suferit avarii majore și s-a răsturnat. La bord erau 13 oameni, zece cetățeni ucraineni și trei azeri. Nouă au fost salvați, unul a murit, trei erau dați dispăruți la finalul zilei. Elicopterul de salvare nu a putut decola din cauza vremii, așa că supraviețuitorii au fost luați de o navă comercială aflată în zonă și transferați apoi pe o navă a Gărzii de Coastă.

Președintele Nicușor Dan a confirmat că nava a fost lovită de o dronă și a încadrat atacul în „procesul de escaladare al Rusiei în războiul din Ucraina”, cerând Moscovei să pună capăt războiului. Tot el a spus că nu poate confirma tehnic proveniența dronelor, dar că atacurile au loc pe coridorul folosit de Ucraina pentru transportul de mărfuri. Premierul Luca Niculescu a numit incidentul „inacceptabil și o încălcare flagrantă a dreptului internațional” și a anunțat coordonarea cu aliații, cu Bulgaria și cu Turcia. Ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea, a spus că atacul reconfirmă nevoia accelerării înzestrării cu sisteme de supraveghere și antidronă. Ursula von der Leyen s-a declarat „profund alarmată” de încă o escaladare rusă în Marea Neagră.

Este al treilea atac grav lângă coasta României în zece zile, după cele din 14 și 15 octombrie de lângă Sulina, și primul din această serie cu un mort confirmat lângă cel mai mare port al țării. Locul contează. Treisprezece mile marine înseamnă 24 de kilometri, adică o milă dincolo de limita mării teritoriale. Juridic, atacul a avut loc în zona economică exclusivă, unde România are drepturi asupra resurselor, dar nu suveranitate deplină. Practic, o navă s-a scufundat la o distanță de coastă pe care un vas de croazieră o parcurge în mai puțin de o oră.

Reacția statului a urmat tiparul din săptămâna anterioară. Salvarea și comunicarea au funcționat repede, iar pe plan politic atribuirea a venit din declarațiile președintelui și ale premierului. Până pe 25 octombrie nu am identificat o notă diplomatică, o convocare a vreunui ambasador sau o expertiză publicată asupra resturilor. Tăcerea are o explicație rezonabilă: o atribuire formală fără probe tehnice ar fi o greșeală. Costul ei crește însă cu fiecare atac, pentru că un atac fără consecință diplomatică nu îl costă nimic pe cel care l-a ordonat.

Ce au trimis aliații

Cu trei zile înainte de scufundare, pe 20 octombrie, Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit la Bruxelles, la cererea României, pentru a discuta despre securitatea la Marea Neagră. România și Bulgaria au prezentat o listă de echipamente necesare. Niciuna nu a invocat Articolul 4 al Tratatului de la Washington, mecanismul de consultare pentru statele care se simt amenințate (RRI). În aceeași zi, purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a anunțat trimiterea în regiune de mijloace suplimentare pentru supraveghere, recunoaștere și expertiză criminalistică. Comandamentul aliat din Europa a precizat apoi contribuțiile: avioane de patrulare maritimă, radare, drone și echipe de analiză a explozivilor, de la opt state, între care Franța, Statele Unite, Regatul Unit și Spania. Președintele a spus a doua zi că solidaritatea aliaților este „de neclintit”.

Pe 22 octombrie, Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a reunit pentru prima dată cu noul guvern și a discutat incidentele maritime, supravegherea și coordonarea cu NATO. În aceeași zi, Parlamentul European a adoptat, cu 432 de voturi pentru, 52 contra și 88 de abțineri, o rezoluție care cere Uniunii să ia în calcul o operațiune navală la Marea Neagră și să accelereze centrul de securitate maritimă construit de România și Bulgaria (RRI). Textul consideră Rusia responsabilă pentru atacurile asupra navelor civile. Europarlamentari români din mai multe partide au cerut în dezbatere finanțare rapidă pentru detectarea și neutralizarea dronelor.

Răspunsul aliat a fost rapid și precis în ce privește supravegherea. Senzorii și experții ajută la identificarea atacatorului și la avertizarea navelor, dar nu interceptează drone. Golul de capabilități recunoscut public de președinte în săptămâna anterioară, de un an și jumătate până la doi ani până la livrările prin programul european SAFE, rămâne. Ideea unei operațiuni navale europene e și ea, deocamdată, o intenție politică: Convenția de la Montreux limitează accesul navelor militare ale statelor neriverane în Marea Neagră, iar orice astfel de proiect trece prin Ankara. Faptul că un atac mortal a urmat la trei zile după reuniunea NATO arată că descurajarea nu funcționează încă.

Guvernul și Curtea

Pe 20 octombrie, Parlamentul a învestit guvernul condus de Luca Niculescu cu 280 de voturi pentru și 58 contra, peste pragul de 233. L-au votat PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale; AUR și USR nu l-au votat. Circa două treimi dintre miniștri vin din PSD, restul sunt independenți. Externele au trecut la Dan Neculăescu, iar Apărarea la Ștefan-Radu Oprea. După cinci luni și jumătate de interimat, România are din nou un executiv care poate negocia bugetul european și poate decide în energie.

Primele gesturi externe au fost previzibile. Pe 21 octombrie, premierul a convenit cu omologul său de la Chișinău, Vasile Tofan, ca prima vizită oficială să fie în Republica Moldova, pe 27 octombrie. Pe 22 octombrie l-a primit pe ambasadorul american Darryl Nirenberg și a numit relația cu Statele Unite „o prioritate fundamentală”. Pe 24 octombrie, ministrul de Externe a vorbit cu Hakan Fidan și cu Jean-Noël Barrot despre cooperarea la Marea Neagră. Guvernul a cerut accelerarea ultimelor cereri de plată din PNRR, din care România a încasat circa 13,3 miliarde de euro.

Tot pe 22 octombrie, Curtea Constituțională a constatat, cu cinci voturi la patru potrivit surselor din instituție, un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern privind ordonanța de urgență 38/2026, cea care reglementează programul SAFE (HotNews). Sesizarea venise de la președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Ordonanța fusese adoptată pe 4 mai, modificată pe 5 mai, ziua în care guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, și trimisă spre publicare pe 8 mai. Argumentul admis este că un guvern demis poate gestiona doar treburile curente și nu poate legifera.

Principiul e clar și limitează orice guvern interimar viitor. Efectele practice sunt disputate. Alocarea României prin SAFE este de 16,68 miliarde de euro în împrumuturi, iar contractele deja semnate depășesc 9 miliarde. Fostul premier Ilie Bolojan a spus că decizia nu pune în pericol investițiile și că afectează în principal mecanismele prin care statul putea prelua active strategice, cum ar fi șantierul de la Mangalia. Avocații citați de presă nu sunt de acord asupra efectului asupra contractelor. Motivarea Curții nu era publicată la finalul săptămânii, iar o a doua sesizare, a Avocatului Poporului, e încă pe rol. Legea de aprobare a ordonanței se află la Camera Deputaților și e calea cea mai scurtă spre o clarificare. Până atunci, programul care trebuie să închidă golul de capabilități stă sub o incertitudine juridică exact în săptămâna în care golul s-a văzut cel mai bine.

Ce s-a spus și ce s-a confirmat

Ca și în săptămâna anterioară, am comparat relatările din presă cu comunicatele oficiale. De data aceasta, diferențele țin mai ales de formulări care sugerează mai mult decât spun documentele.

Despre locul scufundării, un titlu a vorbit de navă lovită „la limita apelor teritoriale românești”. Comunicatul Ministerului de Interne spune „în afara apelor teritoriale”. Cifrele sunt compatibile, dar formularea din titlu lasă impresia unui atac la graniță, când nava se afla, juridic, în zona economică. Faptul confirmat e suficient de grav și fără această ambiguitate.

Despre identitatea navei, o parte din presa locală a vehiculat numele „Sakis Antoniou”, precizând că nu e confirmat. Autoritatea Navală Română și Ministerul de Interne au vorbit de la început despre Khoryv. Episodul repetă cazul de acum o săptămână, când nava Wide Trader devenise „Wine Trader” în zeci de titluri.

Despre decizia Curții, unele titluri au anunțat că ordonanța SAFE a fost „declarată neconstituțională” sau chiar „prăbușirea” programului. Curtea a constatat un conflict între puteri, nu a anulat programul, iar alocarea europeană nu dispare printr-o decizie a unei instanțe naționale. Diferența are efect asupra partenerilor și a firmelor contractante, care citesc titlurile înaintea motivărilor.

Despre răspunsul NATO, au circulat formule precum „activarea Articolului 4” sau „NATO trimite trupe”. Reuniunea din 20 octombrie a fost o consultare la cererea României, fără invocarea Articolului 4, iar mijloacele anunțate sunt senzori, avioane de patrulare și experți. Exagerarea răspunsului aliat pare inofensivă, dar creează așteptări pe care realitatea nu le poate susține la următorul atac.

Există și golul invers. Atribuirea atacurilor a rămas în declarații politice, fără o expertiză tehnică publicată, iar lista de comunicate a Ministerului Afacerilor Externe nu conține, pentru această săptămână, nicio poziție oficială a noului ministru despre atacuri. Pozițiile lui au fost publicate pe rețelele sociale și preluate de agenții. Comunicarea instituțională lasă astfel spațiu interpretărilor, inclusiv celor interesate.

Vecinii la vot și Golful

Pe 25 octombrie au votat doi vecini ai României. În Serbia, la alegerile parlamentare anticipate, Lista Studenților, născută din protestele de după prăbușirea copertinei gării din Novi Sad, a câștigat, iar Aleksandar Vučić a recunoscut înfrângerea în aceeași seară, după 14 ani de guvernare a partidului său. Proiecțiile dau listei câștigătoare în jur de 52–53% și o majoritate în parlamentul de 250 de locuri; rezultatele oficiale erau încă în curs de publicare. Pentru România, schimbarea de la Belgrad poate redeschide dosare vechi: aderarea Serbiei la UE, legăturile feroviare și dunărene, drepturile minorității române din Voivodina și din Valea Timocului.

În Bulgaria, primul tur al alegerilor prezidențiale s-a încheiat fără câștigător, cu o prezență de circa 22%. Iliana Iotova, președinte interimar susținută de partidul premierului Rumen Radev, a obținut aproximativ 34,6%, iar Andrei Ghiurov, fost premier interimar susținut de partidele reformiste pro-occidentale, aproximativ 32% (Reuters, via US News). Turul al doilea are loc pe 1 noiembrie. Bulgaria e partenerul cu care România construiește centrul de securitate maritimă, iar premierul ei a spus în săptămâna anterioară că nu există dovezi clare pentru atribuirea atacurilor de la Marea Neagră. Cine va ocupa președinția la Sofia va conta pentru ritmul cooperării.

În Golf, Departamentul de Stat american a ordonat pe 21 octombrie plecarea personalului neesențial din Riad, Jeddah și Dhahran, invocând atacurile houthi. Summitul Uniune Europeană–Consiliul de Cooperare al Golfului, programat la Riad pe 24 octombrie și la care președintele României fusese invitat de regele Salman, a fost amânat fără o dată nouă. Pe 23 și 24 octombrie, la Istanbul, miniștrii de externe ai Turciei, Arabiei Saudite, Pakistanului și Egiptului s-au întâlnit cu cei ai Regatului Unit, Franței, Germaniei și Italiei. Declarația comună cere dialog și libertatea navigației în Ormuz, Bab el-Mandeb și Marea Neagră. Pe 25 octombrie, Donald Trump spunea că cântărește între un acord cu Iranul și o acțiune militară, iar Teheranul avertiza cu un răspuns pe măsură.

Golful ajunge în România prin prețuri. Reducerea de 25% a accizei la motorină și regimul de criză din Legea 162/2026 expiră pe 31 octombrie, iar până la finalul săptămânii nu am identificat o decizie de prelungire. Ambele reactoare de la Cernavodă rămân oprite din cauza secetei, iar Dunărea intră în țară cu circa 1.300 de metri cubi pe secundă, mult sub media lunii. Noul ministru al Energiei, Dumitru Chisăliță, a promis pregătirea iernii și protecția consumatorilor vulnerabili, fără măsuri concrete deocamdată. Pe 22 octombrie, la un forum organizat la București, ministrul Finanțelor estima costul reconstrucției Ucrainei la aproape 600 de miliarde de dolari în zece ani și vorbea despre Constanța și Dunăre ca rute ale participării românești. Sunt aceleași rute pe care le afectează seceta și atacurile.

Săptămâna care urmează aduce vizita premierului la Chișinău și alegerile din Israel pe 27 octombrie, decizia guvernului despre acciză până pe 31 octombrie, turul al doilea din Bulgaria pe 1 noiembrie și alegerile americane din 3 noiembrie. În noiembrie, „Coaliția de voință” pentru Ucraina, condusă de Franța și Regatul Unit, își va desfășura primul exercițiu, inclusiv în spațiul aerian românesc și în vestul Mării Negre, iar Moscova a lăsat să se înțeleagă, după întâlnirea din 21 octombrie dintre Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff, că discuțiile ar putea fi reluate. Pentru România, întrebarea rămasă deschisă după 23 octombrie este cea de acum o săptămână: ce reacție formală urmează unui atac care a ucis un om la 24 de kilometri de țărm.

Ioana Constantin-Bercean este expert LARICS și membru al „Grupului de politică externă Titu Maiorescu” din cadrul Parlamentului României.