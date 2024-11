Moartea suspectă a celor două soții ale ONG-istului Beniamin Lup. Anchete în România și Republica Moldova

Libertatea a realizat o investigație în contextul în care cele două soții ale ONG-istului Beniamin Lup au murit în condiții suspecte. Anchetele asupra deceselor celor două femei se desfășoară în România și Republica Moldova.

Libertatea a scris și despre alte două femei, una cu care a fost împreună dar au divorțat, și una cu care nu a apucat să se căsătorească, pe care le-a hărțuit în instanță.

Beniamin Lup este cofondatorul Asociației WorldTeach, al cărui obiectiv era prevenirea traficului de carne vie și sprijinirea victimelor. De asemenea, a fost și director european al ONG-ului american Uncaged. Deoarece a fost baptist până în 2016, a fost sponsorizat masiv de americani, bani din care a achiziționat un complex turistic de 1,5 milioane de euro în Zolt, Timiș.

Despre acest complex, care urma să adăpostească victimele traficului de persoane, dar care a rămas doar pe hârtie, a făcut PressHub o investigație în 2022.

În scena politică românească Beniamin Lup a fost consilier al regelui romilor Florin Cioabă, a fost consilier al fostului deputat Marius Dugulescu, secretar executiv al PD-L Timișoara, organizator al unor proteste împotriva Guvernului Ponta și președinte al partidului creștin-conservator Alianța Renașterea Națională (ARN).

Prima tragedie din familia Lup a avut loc în 2016, când Eugenia Lup, la doar 42 de ani, a murit după două zile de când a fost externată din spital. Faptul că nu i s-a făcut autopsie, a ridicat suspiciuni în rândul familiei Lup, în contextul în care Beniamin era implicat într-o relație extraconjugală.

La acel moment nu existau suficiente dovezi pentru a depune o plângere, deoarece în necrologul soției, redactat la indicațiile bărbatului, Eugenia, care și-a revenit din comă „a povestit tuturor celor care au fost în preajma ei despre frumusețea cerului pe care l-a vizitat, despre mulțimile de îngeri care o așteaptă și că Dumnezeu a trimis-o înapoi, dar pentru foarte puțin timp”.

După moartea soției acesta a avut o tentativă eșuată de a se căsători. După aceea, la 25 mai 2017 se căsătorește cu o tânără din Republica Moldova, căsnicie care nu ține mult, întrucât la nici 5 luni au divorțat. După divorț, Beniamin s-a căsătorit cu o altă femeie din Republica Moldova, Rodica Guțan, iar împreună au două fete.

În noaptea de 27 spre 28 septembrie 2024, Rodica Guțan s-a stins din viață în casa de la Chișinău. „De astăzi, Rodica a fost mutată la Dumnezeul pe care L-a slujit și iubit! Odihnă în pace și în Glorie, Rodi!”, a anunțat Lup, pe Facebook, fără a menționa cauzele decesului. La acel moment, în casă se aflau doar cei doi.

După moartea celei de-a doua soții, un val de controverse s-a stârnit pe rețelele sociale din partea celor care știau și despre moartea Eugeniei. Suspiciuni s-au ridicat și în urma declarației lui Valentin Malanca, care spune că în iulie 2024, Rodica l-a sunat să i se plângă că Beniamin o înșeală cu soția timișoreanului.

„Eu sunt soțul celei suspectate ca amanta lui Beni. Mi-a spălat pe creier soția, a făcut-o să creadă că este aleasa lui Dumnezeu, a cumpărat-o cu cadouri scumpe. Rodica m-a sunat pe 2 iulie să îmi spună că a văzut pe telefonul lui mesaje de dragoste între ei, planuri ce să facă de ziua lui, plus multe altele (…)”, a scris Malanca, pe Facebook.

Presshub a lansat o investigație în urma evenimentului, la care Beniamin a reacționat pe site-ul său. Acesta spune că informațiile sunt neadevărate și reprezintă o calomnie la adresa sa. Despre acuzele privind adulterul cu soția lui Valentin Malanca, Denisa Malanca, spune că sunt nereale. Aceasta este angajată la Asociația lui Beniamin, Worldteach.

De aceea, Libertatea a lansat investigația jurnalistică, de unde a reieșit că Beniamin a avut defapt trei soții, deși el neagă acest lucru. Jurnaliștii au stat de vorbă cu apropiații celor două femei decedate și au cerut documente oficiale de la autorități pentru a construi firul narativ al deceselor.

Moartea Eugeniei Lup

Eugenia Lup a fost internată la Spitalul Municipal Caransebeș în data de 9 februarie 2016, după ce a suferit un stop cardiorespirator. Când femeia a intrat în stop cardiorespirator, în casa lor din Oțelu Roșu se aflau doar cei doi soți.

Lup a povestit ulterior că, după intrarea în stop cardiorespirator a soției sale, a resuscitat-o mai multe zeci de minute, fără să apuce să sune la 112. Aceleași surse mai spun că în acest timp, fata cuplului, care ar fi fost plecată la bunicii de la Glimboca (un sat învecinat), a ajuns acasă și a sunat la Ambulanță, care a preluat-o pe Eugenia și a dus-o la spital.

Acesta relatează faptul că la 9 februarie 2016, Eugenia avea dureri puternice de cap. A încercat să mănânce un ecler, dar se simțea foarte amețită. Înainte de a mânca prăjitura, i-a spus soțului că se simte foarte rău, după care nu mai putea vorbi, i s-au învinețit buzele, și situația se agrava.

Într-un document semnat de doctorul Ilie Buru, acum pensionat, se arată că în organismul Eugeniei Lup a fost identificată substanța secobarbital, iar pe actul medical este specificat „otrăvire accidentală cu secobarbital”, scrie Presshub.

„Știu că atunci am fost de gardă. A venit în comă și am internat-o la reanimare. Mai departe nu știu să vă spun ce s-a întâmplat. Eu nu am tratat-o deloc”, a declarat medicul Buru pentru Libertatea.

Cristina Dehelean, coordonatoarea Disciplinei Toxicologie și Industria Medicamentului de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, a explicat pentru Libertatea că secobarbitalul nu se găsește în farmaciile din România. De asemenea, această substanță nu se eliberează fără rețetă.

„Administrarea unei doze crescute din acest compus, care are rolul de a deprima niște centri respiratori sau cardiaci, poate duce la o deprimare până la moarte. Este problema tuturor medicamentelor cu activitate de acest tip la nivelul sistemului nervos central. Mai mult decât atât, dacă și asociem cu alcool sau alte substanțe de acest tip, efectul este și mai puternic, inclusiv în ceea ce privește deprimarea respiratorie și cardiacă”, a explicat prof. Cristina Dehelean pentru Libertatea.

După ce a fost internată la Caransebeș, a fost transferată la Spitalul Județean Timișoara, unde a fost tratată de medicul neurolog Daniela Reisz. Medicul a precizat că Eugenia se afla în stare bună când a venit. Potrivit biletului de externare, Eugenia a fost diagnosticată cu „encefalită subacută în remisiune”. La două zile după ce a fost externată, a murit subit.

Surse apropiate familiei Lup au declarat pentru Libertatea că în seara în care Eugenia a murit, până ca medicul de familie să ajungă de la Timișoara la Oțelu Roșu pentru a constata decesul, trupul neînsuflețit al femeii a fost dus de acasă la capelă, fără să fie solicitată efectuarea unei autopsii.

Parchetul Judecătoriei Caransebeș, care a deschis o anchetă în octombrie 2024, spun că de la momentul decesului în 2016 până la anchetă nu s-a efectuat nici o autopsie medico-legală, iar cauzele decesului au fost stabilite de medicul de familie.

Încă două relații până la a doua soție decedată

Surse apropiate ale familiei spun pentru Libertatea că la momentul decesului Eugeniei, Beniamin era implicat într-o relație extraconjugală, iar o femeie a fost prezentă la înmormântare. Potrivit unei plângeri penale depuse de bărbat în 2017, acesta s-ar fi logodit cu acea femeie, C. A., la două săptămâni după moartea fostei soții.

Lup o acuză pe C.A. că l-a înșelat, convingându-l să cumpere un teren și să construiască o casă de 80.000 de euro pe numele ei, cu promisiunea că se va căsători cu el, ca mai apoi să îl lase cu ochii în soare. Dosarul a fost clasat de două ori de către procurori, în 2019 și 2022, deoarece nu au existat fapte doveditoare.

La 25 mai 2017, Beniamin s-a căsătorit cu o femeie din Republica Moldova, însă au divorțat la 5 septembrie același an. Lup a dat-o în judecată pe femeie, cerând să fie anulată și căsătoria și divorțul, deoarece, la momentul căsătoriei, aceasta era deja împreună cu un rus, Vladimir Lazarev, încă din 2013. Cererea lui Beniamin a fost inadmisibilă, întrucât, rusul despre care vorbea, era decedat încă de la 23 octombrie 2014.

Nemulțumit de sentința Judecătoriei Strășeni, Lup a atacat decizia la Curtea de Apel Chișinău, unde a plusat spunând că solicită, de fapt, anularea divorțului pentru că în mai 2019 a aflat că „pârâta a încheiat căsătoria cu reclamantul în scopul obținerii unor beneficii materiale, considerând că va deveni coproprietara patrimoniului reclamantului”. Și de această dată, cererea bărbatului a fost respinsă.

Moartea Rodicăi Guțan

După două încercări eșuate, Lup s-a căsătorit cu Rodica Guțan. În noaptea de 27 spre 28 septembrie 2024, Rodica Guțan, s-a stins din viață subit, la casa din Chișinău, unde se aflau doar cei doi. Mai mulți oameni care știau despre moartea Eugeniei, au cerut să se desfășoare o anchetă pentru a stabili motivul deceselor celor două soții.

Mai multe schimburi de mesaje obținute de Libertatea arată că la începutul lunii iulie, Rodica ar fi descoperit că Beniamin Lup o înșală cu o angajată a Asociației WorldTeach. O fotografie care a circulat pe WhatsApp și despre care s-a spus că este făcută pe telefonul Rodicăi arată că femeia îi reproșa că o înșală. Potrivit aceleiași fotografii a mesajului, Rodica își exprima teama că o să fie otrăvită.

În reacția avută după moartea Rodicăi, Lup spune că „poate că, uneori, n-a știut cum să-i arate Rodicăi imensa dragoste pe care i-o purta, ori poate că, alteori, diferențele dintre ei au fost mai puternice decât iubirea, ceea ce ar fi putut genera mesaje care, scoase din context, pot fi stânjenitoare”.

„Însă niciodată, absolut niciodată, n-aș fi putut să-i fac nici cel mai mic rău. Am iubit-o! Și continuu să o iubesc chiar și acum când soarta mă obligă să vorbesc despre ea la trecut”, spune Beniamin Lup. Contactat de Libertatea, Lup spune că mesajele sunt false și Rodica nu i-a adus reproșuri de infidelitate.

Contactată de Libertatea, mama Rodicăi Guțan, Polina Antohiev, a avut temeri încă de la început despre ce i-ar putea face Beniamin fiicei sale. După ce inițial, văzându-l cu Biblia în mână, a spus că e om bun, Polin s-a răzgândit. „Aista om nu-i bun”. „M-am uitat în ochii lui și i-am spus fetei mele pe din dos: «Aista om nu-i bun. Aista e un maniac. Să te păzești, că te omoară»”, a mărturisit mama fiicei decedate. Deoarece a spus asta despre Beniamin, i-a fost interzis să se mai vadă cu fiica sa, iar din această cauză, cele două vorbeau pe ascuns.

„Noi nu ne-am întâlnit de șapte ani. Nici Rodica nu s-a întâlnit cu ea pentru că dânsa a fost plecată în Italia. Mama Rodicăi a fost absentă total din relația noastră. La înmormântare ne-am întâlnit pentru prima dată după șapte ani. Nu pot să zic dușmănie, nu pot să zic prietenie. Ea a fost plecată și a fost alegerea Rodicăi să nu o contacteze timp de șapte ani”, a declarat Lup pentru Libertatea, vorbind despre mama Rodicăi.

La Chișinău a pornit o anchetă penală în urma decesului Rodicăi Guțan, iar telefonul acesteia a fost ridicat de Poliție pentru verificări. Mai mult, trupul Rodicăi a fost deshumat pentru cercetări suplimentare. Surse judiciare au declarat că ancheta este realizată de Procuratura Chișinău, Oficiul Buiucani.