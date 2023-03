Militarii români vor fi dotați cu drone de buzunar

Ministerul Apărării se dotează cu toate tipurile de aparate de zbor fără pilot, inclusiv cu drone de buzunar, dezvoltate de Armata Română, necesare militarilor pentru a supraveghea mișcările de trupe inamice.

Armata României se pliază pe tendințele moderne și se dotează cu întreaga gamă de drone de supraveghere sau înarmate. Între altele, experții Ministerului Apărării Naționale (MApN) au realizat și „drona de buzunar” pe care militarii o vor utiliza individual în teren pentru a supraveghea toate mișcările inamicului.

„Noi abordăm achiziția sistemelor aeriene fără pilot pe diverse paliere. Aceste paliere reglate prin definițiile din documentele noastre sau prin definițiile pe care le are NATO prin standardele sale”, a declarat generalul-locotenent Teodor Incicaș, șeful Direcției Generale pentru Armamente, invitat la podcastul oficial al Ministerului Apărării Naționale.

Oficialul s-a referit, în primul rând, la „dronele de foarte mici dimensiuni pe care noi le dezvoltăm prin cercetare proprie, fie a căror achiziție nu este așa de complexă”. „Anul trecut am realizat prin cercetare proprie așa-numita «dronă de buzunar» pe care acum urmează să o omologăm și după să o achiziționăm pe baza proiectelor noastre, să o introducem în dotarea militarilor. Este o dronă care este necesară militarului ca individ în ceea ce privește cunoașterea imediată în câmpul tactic și recunoașterea în luptă în special în zona urbană”, a precizat oficialul MApN.

Ce performanțe au „dronele de buzunar”

Generalul-locotenent Teodor Incicaș nu a dat niciun fel de detalii tehnice despre aceste „drone de buzunar”, care în limbajul militarilor mai sunt denumite nano-drone, dar orientativ ne putem da seama de performanțele acestora dacă le avem în vedere pe cele ale unor aparate similare aflate în dotarea forțelor armate ale unor țări aliate precum Statele Unite, Norvegia, Franța, Regatul Unit, Germania, Țările de Jos, Polonia sau Turcia. Aceste drone au cel mult 20 de centimetri în lungime și sunt de fapt niște mici elicoptere extrem de performante și foarte silențioase. Aparatele pot fi dotate cu până la trei camere de luat vederi, una înainte, una în jos, iar ultima în unghi de 45 de grade, astfel încât militarul care o operează să poată avea o imagine completă a câmpului tactic. În general, un astfel de sistem de drone conține două aparate de zbor. Timpul de încărcare este de 25 de minute, la fel ca și cel de operare până la epuizarea acumulatorului, astfel încât, când o dronă trebuie reîncărcată, cealaltă este gata de zbor.

Unele aparate de acest gen au și dispozitive în infraroșu pentru a putea fi utilizate pe timp de noapte, dar și senzori care pot transmite imagini video de înaltă rezoluție printr-o legătură de date digitală pe o rază de 1,6 kilometri. Un militar poate fi instruit să opereze o astfel de dronă în cel mult 30 de minute și poate pilota manual sistemul sau poate introduce anterior decolării punctele prin care trebuie să treacă aparatul.

Sisteme intermediare

Generalul-locotenent Teodor Incicaș a explicat că specialiștii MApN dezvoltă și alte sistemele aeriene fără pilot de complexitate mai mare. „Pe primul palier avem sistemul mini care este în dotarea batalioanelor, brigăzilor și a căror achiziție intenționăm s-o facem în acest an. Acest sistem este destinat recunoașterilor în distanțe mai scurte, 20-25 de kilometri. Apoi, sistemul aerian fără pilot de tip tactic este acel sistem care, în conformitate cu cerințele noastre, avem o cerință proprie, să fie de până într-o rază de zbor de 100 de kilometri. În clipa de față, la Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare am realizat un prim produs și urmează să dezvoltăm unul cu aterizare și decolare pe verticală, iar acest produs, după omologare, va intra în dotarea Armatei României. Noi facem achizițiile printr-o procedură extrem de transparentă. Vom ieși pe piață cu produsul propriu, dar va fi organizată totuși o procedură de achiziție competitivă”, a spus Incicaș.

Militarii vor avea și Watchkeeper X

Militarii români vor fi dotați și cu sisteme aeriene fără pilot mai mari de tipul „UAS tactic-operativ” de complexitate ridicată, cu raze de peste 200 de kilometri. În primul rând, vorbim de sistemele Watchkeeper X concepute de Elbit, acestea urmând să fie produse şi asamblate în România cu ajutorul partenerilor locali Aerostar, Romaero, AE-Electronics, ELMET şi SIMULTEC.

Prin acest contract, România va achiziționa 7 sisteme UAS-TO, ceea ce înseamnă că la militari vor ajunge 21 de drone Watchkeeper X. Din totalul de 7 sisteme, 6 vor fi în varianta terestră și un sistem în varianta navală. Valoarea programului de înzestrare este de aproximativ 300 de milioane de euro.

Dronele Watchkeeper X sunt aeronave „combat proven” și au la bază modelul Hermes 450, diferențe fiind la partea de senzori. Concret, cu un radar modernizat și modificat, Watchkeeper X în versiunea propusă României are și senzori noi de ultimă generație. Watchkeeper X se bazează pe experiența a peste 1.000.000 de ore operaţionale de zbor acumulate de Marea Britanie şi Israel în diferite teatre de operaţii.

Watchkeeper X operează în zone terestre, maritime şi de litoral, zi şi noapte, în condiţii de vreme extremă şi de vizibilitate redusă, inclusiv în zone fără acoperire GPS. Vehiculul aerian israelian de dimensiuni medii a fost proiectat pentru misiuni tactice de lungă durată. Practic, aeronava poate sta în aer până la 30 de ore şi are ca misiuni principale recunoaşterea, desemnarea de ţinte şi supravegherea, dar poate fi transformată şi într-un releu de comunicaţii. Foarte important, Hermes 450 poate fi utilizată ca aeronavă de atac prin instalarea la bord a două temute rachete aer-sol Hellfire, special concepute pentru lovituri de mare precizie.

Bayraktar TB2, pe lista negocierilor

În fine, generalul-locotenent Teodor Incicaș a mai precizat că, în aceste zile, MApN este în negocieri cu reprezentanții companiei turcești Baykar pentru achiziționarea de drone Bayraktar TB2, program de înzestrare care a fost aprobat de Parlament anul trecut. „Noi negociem ca aceste aparate să intre cât mai repede în dotarea Armatei României, vom căuta să avem un termen de livrare rezonabil”, a precizat oficialul MApN.

Drept urmare, Forțele Terestre Române vor fi dotate și cu 18 celebre drone de luptă de fabricație turcească Bayraktar TB2, iar achiziția este estimată la 300 de milioane de dolari. Este vorba de achiziția a 3 sisteme UAS Bayraktar TB2 a câte 6 platforme aeriene cu capacități de lovire a țintelor, tranzacție care va include și suportul logistic sau echipamentele de antrenament. Aparatele Bayraktar TB2 au o autonomie de 27 de ore, o viteză maximă de 220 de kilometri pe oră şi un plafon de zbor la 5.500 de metri. Bayraktar TB2 pot fi folosite pentru misiuni de supraveghere, pentru dirijarea focului artileriei sau bombardament şi atac la sol. Drona are o lungime de 6,5 metri, o anvergură a aripilor de 12 metri şi poate transporta echipamente sau armament cu o greutate maximă de 150 kg. TB2 are patru puncte de prindere pentru armament. Comparativ cu dronele de fabricaţie occidentală, Bayraktar TB2 au un cost extrem de redus dacă avem în vedere raportul calitate/preţ. O dronă de fabricaţie turcească are un preţ unitar de 5 milioane de dolari, în timp ce o dronă General Atomics MQ-9 Reaper, de producţie americană, mai performantă, este adevărat, costă 32 de milioane de dolari.