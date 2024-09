Mesaj disperat al unor marinari români din Turcia: „Ne facem nevoile în pungă. Nu mai avem apă, motorină, mâncare”

Un echipaj de marinari de pe o navă românească a rămas blocat în apele teritoriale ale Turciei. Oamenii se plâng că nu mai au combustibil și alimente și nu au resursele necesare pentru a se întoarce acasă.

Echipajul unei nave românești care a acostat în apele teritoriale ale Turciei se plânge că, după trei luni de când se află în apele teritoriale ale Turciei, nu a fost plătit și a rămas fără mâncare și fără motorină, potrivit publicației Focus Press.

Nava aparține companiei Grup Servicii Petroliere.

Mesaj disperat al marinarilor

„Au depășit orice limită. Suntem aruncați în ancoră de trei luni, în Turcia. Pe lângă neplata salariilor de luni bune, unii suntem neplătiți de 3 – 4 – 6 luni, nu ne-au mai trimis nici motorină. De când nu mai avem motorină, am rămas și fără WC-uri, ne facem nevoile în pungă, fără climatizare, fără apă, ne-am spălat cu apă plată, mâncarea s-a alterat și am aruncat-o. Am mâncat sandwich-uri, pentru că altceva nu aveam. Ne-au îmbolnăvit și ne-au distrus psihic“, au declarat unii dintre membrii echipajului.

Marinarii au scris „Help”, cu vopsea, pe o pânză agățată de vasul acostat în Turcia.

„Promisiunile sunt, de două luni încoace, că se va rezolva. Domnul Comănescu (n.r. patronul GSP Falcon) ne-a sunat personal, că ne vom primi salariile, dar tot degeaba. Faptul că ne-au lăsat fără motorină ne-a terminat de tot. S-a apelat inclusiv numărul de urgență 112, s-a luat legătura cu Ambasada României, Președinția României și alte instituții, dar nimeni nu a făcut nimic pentru noi, ca să ne ajute. Efectiv, nimeni nu ne ajută. De bani mai știam că se întârzie, dar să ne lase fără motorină, ca pe niște animale… Repet: noi suntem aruncați în ancoră fără motorină, nu suntem la cheu. Azi deja ne-am dat demisia“, a declarat unul dintre membrii echipajului, potrivit Focus Press.

Echipajul navei este format din zece români și trei filipinezi.

În 2023, mai mulți muncitori au intrat în greva foamei pe o navă a companiei, aflată în Grecia, transmite publicația din Constanța. Atunci, marinarii au protestat după ce nu și-au mai primit salariile restante de mai multe luni. Au încheiat, în cele din urmă, greva și au reușit să ajungă acasă și să-și petreacă Paștele cu familiil.