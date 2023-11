Mărturii din cazul tâlharului care a evadat din spital îmbrăcat în doctor: „Ce rezident grăbit!”

Un an de închisoare, adăugat la cele 6.352 de zile de închisoare pe care le avea de executat. Aceasta este pedeapsa primită de un deținut condamnat la 23 de ani și 10 luni de închisoare care a evadat din Spitalul Bagdasat Arseni, unde se afla pentru o operație.

Curtea de Apel București l-a condamant definitiv la un an de închisoare pe deținutul care a evadat în mai 2022 din Spitaliul Bagdasar Arseni din Capitală, îmbrăcat în pantaloni scurți și haine de doctor. Adrian Constantin Dincă, în vârstă de 32 de ani, condamnat definitiv la 23 de ani și 10 luni de închisoare se afla în salonul 27 de la etajul 9 Spitalului Bagdasar Arseni.

Dincă a fost dus în spital pentru o operație la mâna dreaptă și era păzit 24 de ore din 24 de doi agenți. În dimineața zilei de 11 mai 2022, în jurul orei 07:10, în timp ce agenții care îl păzeau scriau raportul pentru schimbul de tură, deținutul le-a spus că vrea să meargă la baie. Un agent l-a însoțit, dar Dincă s-a întors în pat, spunând că baia este ocupată.

Fugit prin alt salon

După câteva minute, o asistentă care a intrat în salon și-a dat seama că deținutul lipsește. Ancheta a scos la iveală că Dincă a fugit prin baia care deservea salonul său, comună cu un alt salon. Practic, din salonul în care se afla Dincă a mers în baie și apoi în salonul învecinat. După ce a luat pe el un halat de doctor, a fugit din spital, întâlnindu-se cu concubina sa. Un agent de securitate din cadrul spitalului a declarat că l-a văzut pe deținut ieșind în spital. I-a atras atenția faptul că este în pantaloni scurți, dar a crezut că e un medic rezident.

„A trecut pe lângă mine o persoană în halat alb. Singura observație pe care o pot face este că acesta avea pantaloni scurți. Eu eram afară în parcarea spitalului, aproape de ieșirea din spital a medicilor. L-am observat pe deținut când a trecut pe lângă mine și mi-am spus ‹ce rezident grăbit›. Ulterior acestea a traversat strada”, a declarat agentul de securitate.

„Mi-a cerut hârtie igienică”

Un alt „civil”, coleg de salon al deținutului, audiat ca martor în dosar, a povestit cum a evadat tâlharul condamnat la 23 de ani de închisoare din spital.

„Eu eram internat în același salon cu deținutul... dimineață mi-a cerut hârtie igienică să se ducă la baie, în jurul orei 07:00, i-am dat hârtie igienică, s-a deplasat la toaletă și de atunci nu l-am mai văzut”, a declarat martorul. Unul dintre agenți, martor la rândul său în dosar, a declarat că totul s-a întâmplat foarte rapid.

„Dimineața se face schimbul de tură, este agitație, iar noi ne-am apucat să completăm raportul de predare-primire a deținutului. În jurul orei 7.20 acesta a avut un moment în care a cerut să se ducă la baie, iar colegul meu a mers cu el pentru a-l supraveghea, însă deținutul s-a răzgândit și nu a mai vrut să meargă la baie spunând că este ocupat și s-a întors spre patul său”, a povestit agentul responsabil de paza infractorului.

Agentul a declarat că uitându-se prin procesul-verbal au constatat că deținutul „a mai intrat încă o dată la baie, în aceeași dimineață”.

„L-am observat intrând în baie, însă nu au trecut mai mult de 15 secunde până ce colegul meu a mers să îl verifice și a observat lipsa acestuia care a ieșit pe ușa din hol care face conexiune un alt salon...am intrat să văd efectiv, iar o persoană din alt salon ne-a zis că l-a văzut trecând prin salon”, a declarat agentul.

Tâlhar cu șapte clase și 23 de ani de închisoare

Imediat după evadare a fost dată alarma, deținutul fiind considerat extreme de periculos. După câteva ore, infractorul a fost prins. Dincă a spus că un agent care îl păzea i-a dat voie să plece.

„Am plecat pe ușa de la intrare, pe ușa principală a salonului, am coborât pe scări, nu prin spate, am traversat strada, după care concubina m-a așteptat. Nu am forțat nimic. Apoi am mers Ia metrou împreună cu concubina”, a declarat deținutul, a cărui poveste nu a fost crezută de judecători.

Instanța l-a condamnat la un an de închisoare, prelungindu-i deținutului, care are șapte clase, „sejurul” de la Rahova.