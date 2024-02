Mărturia unui român care luptă în Ucraina: „Este cel mai dificil moment, când începi să te apropii de un colaps logistic. Mi-am văzut colegi morți“

Un militar român care luptă pe frontul din Ucraina, cu indicativul Geto Tac, a dezvăluit la Digi 24 cât de greu este să continui războiul cu Rusia fără ajutor occidental.

Militarul român spune că se simte efectiv un colaps de suport și de sprijin. „M-ați întrebat cum vedem o posibilă catastrofă. Vedem așa ceva. Are dreptate domnul președinte Zelenski. Rusia nu o să se oprească în Ucraina, suntem foarte conștienți și foarte siguri, cei din Getica, românii care luptăm în Ucraina, nu avem absolut niciun dubiu că va fi așa. Ați văzut ieri știrile cu aceste, sperăm deocamdată, zvonuri de anexare a Transnistriei de către Rusia, și încet-încet românii, și comunitatea internațională în general, dar noi mai mult, pentru că suntem foarte aproape de zona asta, suntem la 250-300 de kilometri de România, simțim acest lucru. Românii trebuie să fie conștienți că există din ce în ce mai multe semnale de alarmă trase de experți internaționali, nu de noi care suntem singurii soldați aici, și care spun că Putin nu se va opri în Ucraina.

Din punctul nostru de vedere, ca soldați, o să continuăm să luptăm atât timp cât avem muniție, și sperăm să nu trebuiască să luptăm până la ultimul cartuș, că până la urmă s-au mai văzut tragedii d-astea, nu o să fim primii din istorie, dar este frustrant. E frustrant că s-a oprit sprijinul internațional, așa, fără nicio explicație“.

Geto Tac spune că ucrainenii au luptat eficient cât timp au avut arme bune, dar acum este un moment de cumpănă. „Ăsta este cel mai dificil moment, când începi să te apropii de un colaps. Un colaps al frontului, și din păcate nu este un colaps pentru că nu ești eficient în luptă, ci un colaps cauzat logistic și de alți factori pe care tu ca soldat nu ai cum să-i controlezi. Am văzut oameni făcuți bucăți, mi-am văzut colegi morți“.

Alte momente tensionate apar între soldați și comandanți: Am avut momente grele, am avut dificultăți chiar și cu comandanții ucraineni, pentru că se ajunge la o tensiune și la discuții, până la urmă toată lumea e tensionată și moralul începe să scadă în perioada asta în care suntem acum, dar am supus la vot și nu vrea nimeni să meargă acasă. Noi continuăm să credem că dacă slăbim inamicul aici, o să avem mai puțin de lucru în partea noastră. Sperăm ca niciodată să nu ajungă războiul în România. Continuăm să o spunem în fiecare apariție media. Să nu creadă cineva că ne dorim război, dar din păcate nu o să fie doar de partea noastră responsabilitatea. S-ar putea ca noi să nu putem să evităm un război. Când zic România, mă refer și la Republica Moldova, chiar dacă suntem două republici separate. Sunt frații noștri, iar Moldova este într-o situație extraordinar de periculoasă“, a mai spus militarul.