MApN dezminte o presupusă „alertă națională” pusă pe seama șefului Armatei. Ce mesaje circulă pe Facebook

Ministerul Apărării Naționale avertizează asupra unor postări distribuite pe rețelele sociale, care atribuie șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, declarații scoase din context și creează impresia unor avertismente recente privind securitatea României. Potrivit platformei InfoRadar, mesajele nu reflectă existența unei alerte naționale sau a unor avertizări oficiale de ultimă oră.

MApN dezminte mesajele alarmiste despre Armata Română. Foto: InfoRadar

Postările au fost distribuite pe mai multe pagini de Facebook în zilele de 24 și 25 octombrie, folosind titluri alarmiste precum „ALERTĂ NAȚIONALĂ! Șeful Armatei Române...” și „Anunț ȘOC de la vârful Armatei!”. Mesajele sunt însoțite de fotografii ale generalului Gheorghiță Vlad, ceea ce poate crea impresia că acesta a făcut recent declarații privind o situație de urgență.

Potrivit MApN, materialele redistribuite folosesc declarații și informații din interviuri sau apariții publice anterioare ale șefului Statului Major al Apărării, fără să precizeze când au fost făcute acestea.

Prin prezentarea lor într-un context nou, postările pot induce publicului ideea că Armata Română a emis avertismente recente sau că au fost luate decizii militare de ultimă oră.

Ministerul subliniază că generalul Gheorghiță Vlad nu a emis nicio „alertă națională”, iar mesajele semnalate nu reprezintă avertizări oficiale actuale.

Reprezentanții MApN le recomandă cetățenilor să verifice data publicării și contextul declarațiilor atribuite oficialilor, înainte de a distribui mesaje care pot provoca îngrijorare.

Pentru informații despre activitatea Armatei României și eventuale situații care pot afecta securitatea națională, ministerul indică folosirea canalelor sale oficiale de comunicare.

Instituția atrage atenția că o declarație reală, scoasă din context și prezentată ca fiind de actualitate, poate deveni un mesaj înșelător. De aceea, verificarea sursei și a momentului în care a fost făcută o afirmație este esențială, mai ales atunci când informația este formulată într-un mod alarmist.